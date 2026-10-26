Araghchi: Tunatarajia OIC Ichukue Nafasi Madhubuti katika Kutatua Changamoto za Ulimwengu wa Kiislamu

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amesisitiza kuwa Iran inatarajia Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu (OIC) ichukue hatua madhubuti katika kushughulikia changamoto mbalimbali zinazoikabili dunia ya Kiislamu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran (IRNA), Araghchi alitoa kauli hiyo Jumatatu kupitia ujumbe aliouchapisha katika mtandao wa kijamii wa X, akizungumzia mkutano wa Baraza la Mawaziri wa Mambo ya Nje wa nchi wanachama wa OIC uliofanyika nchini Iraq.

Araghchi alisema mkutano huo ulikuwa wa umuhimu mkubwa, hasa kwa kuwa ulikuwa wa kwanza wa aina hiyo kufanyika nchini Iraq katika kipindi cha miaka 45.

Katika ujumbe wake, Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran alisema:

“Tunatarajia Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu itatekeleza jukumu madhubuti katika kushughulikia changamoto za ulimwengu wa Kiislamu.”

Aidha, Araghchi alieleza kuwa akiwa nchini Iraq, alifanya mikutano na viongozi mbalimbali na maafisa waandamizi walioshiriki katika mkutano huo.

Miongoni mwa viongozi aliokutana nao ni Waziri Mkuu wa Iraq, Al-Zaidi, pamoja na mawaziri wenzake wa Mambo ya Nje kutoka Iraq, Misri na Uturuki. Pia alikutana na Katibu Mkuu mpya wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu na maafisa wengine.

Mikutano hiyo ilitoa fursa ya kujadili masuala yanayohusu ushirikiano wa nchi za Kiislamu na nafasi ya OIC katika kukabiliana na changamoto zinazokabili mataifa hayo.

Kauli ya Araghchi inasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano na mshikamano miongoni mwa nchi za Kiislamu, pamoja na kuongeza ufanisi wa taasisi za pamoja katika kushughulikia masuala ya kisiasa, kiusalama na kijamii yanayoathiri ulimwengu wa Kiislamu.