Meja Jenerali Rezaei: Iran Imedhamiria Kuimarisha Ushirikiano wa Kimkakati na Urusi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwakilishi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu na Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohsen Rezaei, amesisitiza dhamira ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Shirikisho la Urusi.

Rezaei ameeleza kuwa Iran ina azma ya kuendeleza na kuimarisha uhusiano wake na Urusi, hususan katika nyanja za kimkakati zinazohusiana na maslahi ya pamoja ya mataifa hayo mawili.

Ushirikiano kati ya Tehran na Moscow ni sehemu ya juhudi za nchi hizo za kuendeleza mahusiano ya pande mbili na kupanua maeneo ya ushirikiano katika masuala yenye umuhimu wa pamoja.

Kauli ya Rezaei inaonesha utayari wa Iran kuendeleza uhusiano wake wa kimkakati na Urusi, huku nchi hizo zikiendelea kutafuta fursa za kuimarisha ushirikiano wao katika mazingira ya mabadiliko ya kisiasa na kiusalama duniani.