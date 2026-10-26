Balozi wa Iran Nchini Urusi: Mashauriano Kati ya Pezeshkian na Putin Yataendelea Pembezoni mwa Mkutano wa Nchi Zinazouza Gesi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Urusi, Kazem Jalali, amepongeza matokeo ya mikutano iliyofanyika kati ya maafisa waandamizi wa Iran na Urusi katika miji ya Tehran, nchini Iran, na Dushanbe, nchini Tajikistan.

Jalali amesema mashauriano kati ya Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, na Rais wa Urusi, Vladimir Putin, yanatarajiwa kuendelea pia pembezoni mwa mkutano wa Jukwaa la Nchi Zinazouza Gesi Duniani, utakaofanyika katika mji mkuu wa Urusi, Moscow.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Jalali alitoa kauli hiyo Jumatatu jioni kupitia ujumbe aliouchapisha katika mtandao wa kijamii wa X, kufuatia mkutano kati ya Makamu wa Kwanza wa Rais wa Iran na Waziri Mkuu wa Urusi uliofanyika Dushanbe, pamoja na mazungumzo kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili yaliyofanyika Tehran.

Katika ujumbe wake, balozi huyo alieleza kuwa diplomasia hai inayotekelezwa na Iran na Urusi ni ushahidi wa dhamira thabiti ya nchi hizo katika kujenga mfumo mpya wa mahusiano ya kimataifa.

Alisisitiza kuwa mawasiliano na mikutano ya mara kwa mara kati ya viongozi wa nchi hizo mbili vinaonesha utayari wao wa kuendeleza mashauriano na kuimarisha ushirikiano katika masuala yenye maslahi ya pamoja.

Kuendelea kwa mashauriano kati ya Pezeshkian na Putin kunatarajiwa kutoa fursa zaidi ya kujadili masuala ya uhusiano wa pande mbili na ushirikiano wa kimkakati, pamoja na masuala mapana yanayohusu mazingira ya kisiasa na kiuchumi duniani.

Hatua hiyo inaonesha umuhimu ambao Tehran na Moscow zinaupa mazungumzo ya kidiplomasia katika kuendeleza uhusiano wao na kutafuta nafasi ya kuimarisha ushirikiano katika mfumo wa mahusiano ya kimataifa.