Iran na Iraq Zakubaliana Kuondoa Makundi ya Kigaidi Yanayoipinga Iran katika Mkoa wa Kurdistan

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Iraq ametangaza kufikiwa kwa makubaliano kati ya serikali za Tehran na Baghdad kuhusu hatua za kuchukuliwa dhidi ya makundi yenye silaha yanayoipinga Iran katika eneo la Kurdistan, kaskazini mwa Iraq.

Kwa mujibu wa tangazo hilo, makubaliano hayo yanalenga kuyaondoa makundi yanayotajwa na Iran kuwa ya kigaidi na yanayovuruga usalama pamoja na mahusiano ya ujirani mwema katika eneo hilo.

Balozi huyo amesema kuwa, kwa mujibu wa makubaliano yaliyofikiwa, makundi hayo yatafukuzwa kutoka katika eneo la Kurdistan au kukabidhiwa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Hatua hiyo inahusishwa na juhudi za Iran na Iraq za kuimarisha usalama wa mipaka na kuzuia shughuli za makundi yenye silaha yanayoweza kuhatarisha usalama wa nchi hizo mbili.

Eneo la Kurdistan ya Iraq limekuwa suala muhimu katika mazungumzo ya kiusalama kati ya Tehran na Baghdad, hasa kuhusu uwepo na shughuli za makundi ya upinzani wa Kikurdi yanayoipinga serikali ya Iran.

Makubaliano hayo yanaashiria kuendelea kwa mashauriano ya kiusalama kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, maelezo zaidi kuhusu ratiba ya utekelezaji wa makubaliano hayo na utaratibu wa kuyafukuza au kuyakabidhi makundi husika hayakubainishwa katika taarifa iliyotolewa.