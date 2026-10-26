Salimi: Jibu la Irani kwa uvamizi wowote wa adui litakuwa la uamuzi na litamfanya ajute

Hojjat al-Islam Alireza Salimi katika mahojiano kuhusu mwitikio wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani dhidi ya tishio lolote na hatua za kijeshi kutoka kwa Marekani na utawala wa Kizayuni, alisema: Tunatangaza waziwazi kwamba mwitikio wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kwa uvamizi wowote wa adui utakuwa wa uamuzi na utamfanya ajute.

Taifa la Irani halirudi nyuma dhidi ya vitisho vya adui

Akisisitiza uwezo wa Irani na umoja wa kitaifa dhidi ya vitisho vya nje, aliongeza: Wamarekani hawana uwezo wa kukabiliana na taifa la Irani lililoungana na lenye umoja na hawapaswi kufikiri kwamba kwa vitisho, shinikizo au hatua za kijeshi wanaweza kuathiri mapenzi ya taifa la Irani. Jamhuri ya Kiislamu ya Irani itatoa mwitikio mkubwa kwa uvamizi wowote wa ardhi yake, kulingana na hali na asili ya hatua ya adui, na haitawaruhusu wavamizi kupita bila kulipa gharama kwa matendo yao.

Mwanachama wa uongozi wa Baraza la Ushauri la Kiislamu akirejelea uwezekano wowote wa uvamizi wa kijeshi dhidi ya Irani, ikiwa ni pamoja na shambulio la Mlima Kalang, alisisitiza: Uvamizi wowote dhidi ya Irani, ikiwa ni pamoja na shambulio la Mlima Kalang, utakabiliana na mijibu mkali na majibu makali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kwa maadui. Jambo hili lazima liwe wazi kabisa kwa upande wa pili kwamba hatua yoyote ya uadui dhidi ya Irani itakuwa na matokeo yake, na jukumu la matokeo ya maamuzi kama hayo liko kwa wale wanaoanzisha uvamizi.