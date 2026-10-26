Afisa wa juu wa Irani: Hatujadili kuhusu programu ya nyuklia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka Al-Arabi Al-Jadid, afisa wa juu wa Irani katika mahojiano na shirika la habari la Reuters alisisitiza kwamba Irani haitajadili kuhusu programu yake ya nyuklia kabla Marekani kujibu madai yake.

Afisa huyu wa juu wa Irani pia alisisitiza kwamba mkutano wa Tehran na uwepo wa nchi wanachama wa mkataba wa Mecca hautajadili programu ya nyuklia ya Irani.

Mkutano wa pande nne wa Tehran ulianza jioni ya leo Jumatatu kwa pendekezo la Pakistani na kwa ushirikiano na msaada wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani.

Meja Jenerali Mohsen Rezaei, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la nchi yetu, anaongoza mkutano huu, na Asim Munir, kamanda wa jeshi la Pakistani, Khalid bin Salman, waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia, na Ibrahim Kalin, mkuu wa idara ya upelelezi ya Uturuki, ni wawakilishi wa nchi hizi tatu.

Usalama wa kikanda, matokeo ya uvamizi wa kijeshi, kuendelea kwa uvamizi na msaada kwa watu waliokandamizwa wa Palestina na Lebanon ni miongoni mwa mada za majadiliano katika mkutano huu.