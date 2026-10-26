Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu lataka hatua za kivitendo za jumuiya ya kimataifa kuhusu Gaza

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Ismail Ould Sheikh Ahmed, Katibu Mkuu wa Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu, katika mazungumzo na shirika la habari la Anadolu kando ya mkutano wa tisa wa upatanishi wa Istanbul, akirejelea kuzorota kwa hali ya kibinadamu huko Gaza, alisema: Ni wakati sasa kwa jumuiya ya kimataifa kuvuka kauli tu na kuweka hatua za kivitendo katika ajenda. Nadhani jambo zuri ni kwamba kuna makubaliano ya kimataifa kuhusu suala hili.

Katibu Mkuu wa Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu kisha alisisitiza: Maafisa wa Palestina na watu wenye uzoefu wa upatanishi waliopo mashinani walishiriki maoni yao katika mkutano huu. Dunia, hasa Mashariki ya Kati (Asia Magharibi), kwa sasa inakabiliana na migogoro mingi.

Aliendelea kusisitiza: Migogoro inaweza kutatuliwa tu kwenye meza ya mazungumzo, na suala si kutatua mgogoro tu, bali ni kuuzuia. Diplomasia inapaswa kutumika kama chombo cha kuzuia migogoro. Kufikia makubaliano kati ya pande peke yake hakutoshi; utekelezaji wa makubaliano unapaswa kufuatiliwa na mizizi ya migogoro ishughulikiwe.

Ismail Ould Sheikh Ahmed akisisitiza kwamba hali ya kibinadamu huko Gaza ni mbaya sana, alirejelea utapiamlo, matatizo ya upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na matatizo ya kifedha ya taasisi za misaada.