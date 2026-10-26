Jumblatt: Kuchagua njia ya Rubio ilikuwa kosa; tulipaswa kuchukua njia ya Islamabad

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka An-Nashra, Walid Jumblatt, rais wa zamani wa Chama cha Kisoshalisti cha Maendeleo cha Lebanon, akirejelea kwamba Wamarekani wanarudi nyuma kutoka kanda na Waisraeli wanataka kujaza pengo hili, alisema: Tulifanya kosa kutochagua njia ya Islamabad na badala yake tukachagua njia ya Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, kwa sababu njia hii haitatufikisha popote.

Aliongeza: Siamini kwamba mazungumzo ya sasa ya Lebanon na Israeli yatafikia matokeo wakati Israeli inakalia kusini mwa nchi. Bila shaka sisemi kwamba serikali imeshindwa, imefanya juhudi zake, lakini wazo kwamba Wamarekani wanaweza kushinikiza Israeli kurudi nyuma ni udanganyifu kamili.

Jumblatt aliongeza: Israeli inajaribu kufuta athari na kumbukumbu za kusini na kana kwamba inaandaa msingi wa kujenga makazi ya Wazayuni katika sehemu yake.

Akisisitiza mazungumzo ya ndani na mazungumzo na Hezbollah, alisema: Ikiwa misimamo mikali katika suala la Hezbollah itasababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe, sitakubali kamwe kwa sababu haiwezekani kuondoa jamii na tabaka la Shia au kuwaambia waende; wao ni sehemu ya mwili wa Lebanon.

Rais wa zamani wa Chama cha Kisoshalisti cha Maendeleo cha Lebanon alitaka mawasiliano na mazungumzo na Irani na akasema: Mazungumzo yanaweza kusaidia kupunguza kiwango cha mvutano wa mgogoro.

Jumblatt akikataa mpango wowote wa kuunda "kantoni" (maeneo ya kujitawala) na kugawanya nchi ya Lebanon aliongeza: Lazima tuishi pamoja, mgawanyiko kati ya Wakristo na Waislamu hauwezekani. Siasa ya Israeli ya zamani, ya sasa na ya baadaye inategemea kufuta utambulisho wa kitaifa wa Palestina kutoka Gaza hadi Ukingo wa Magharibi na upanuzi katika Syria na Lebanon, na haijalishi kwao nani atashinda uchaguzi kwa sababu hakuna kitakachobadilika.

Jumblatt katika sehemu nyingine ya hotuba yake alisema: Wadruzi wa Syria wanapokamua kuwa chombo mikononi mwa Israeli, wanapita njia isiyo sahihi. Ikiwa sisi Wadruzi hatutajiunga na harakati pana za mshikamano wa kitaifa na utaifa wa Kiarabu, tunaelekea kujiua.

Akirejelea kwamba Wadruzi katika maeneo yaliyokaliwa hawana uamuzi, alisisitiza kwamba hatima ya Wadruzi ndani ya maeneo yaliyokaliwa na Syria inaamuliwa na baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni.