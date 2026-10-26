Onyo la afisa wa kijeshi wa Yemen kwa wawekezaji katika kampuni ya Saudi Aramco

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka Al-Masira, afisa wa kijeshi wa Yemen katika mahojiano na shirika la habari la Saba alisema: Tunawashauri wawekezaji wote katika kampuni ya Saudi Aramco kabla ya kuchukua uamuzi wowote wa uwekezaji kufuatilia viashiria vya fedha na thamani ya hisa za kampuni hii.

Chanzo hiki cha kijeshi cha Yemen katika kuendeleza onyo lake aliongeza: Kampuni ya Aramco na uwekezaji ndani yake haina usalama, na thamani ya soko ya kampuni hii imepungua kwa zaidi ya dola bilioni 100, wakati Saudi Arabia inaficha matokeo ya kulengwa mara kwa mara kwa kampuni hii na vikosi vya jeshi vya Yemen.

Onyo la afisa huyu wa kijeshi wa Yemen linakuja wakati vikosi vya jeshi vya nchi hii pia viliwatahadharisha wanahisa wa kampuni ya Saudi Aramco kuhusu hasara zinazotokana na kuendelea kumiliki hisa za kampuni hii.

Vikosi vya jeshi vya Yemen mara kwa mara vimewaomba abiria na kampuni za ndege kuepuka viwanja vya ndege vya Saudi Arabia, isipokuwa viwanja vya ndege vya Mecca na Medina. Vikosi hivi pia vimewaonya wafanyakazi, wafanyakazi na raia kutokaribia vituo vya mafuta vya Saudi Arabia.