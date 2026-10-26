Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia kuhusu safari ya bin Salman kwenda Tehran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka Al-Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia ilitoa taarifa kuhusu safari ya ujumbe wa Saudi Arabia kwenda Tehran.

Katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia imesemwa: Safari ya Khalid bin Salman, waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia, kwenda Tehran inafanyika katika mfumo wa juhudi za nchi wanachama wa makubaliano ya ulinzi wa pamoja ya Mecca za kupunguza ukali wa mvutano. Lengo la safari kwenda Tehran ni kuhimiza mazungumzo na suluhisho za kidiplomasia kati ya pande za mgogoro wa sasa.

Wizara pia iliiona safari hii kuwa katika mwelekeo wa kuunga mkono juhudi za upatanishi zinazofanywa na Qatar na Pakistani.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia ilieleza matumaini kwamba pande za mgogoro zitashughulikia matokeo ya safari hii na juhudi za upatanishi kwa mtazamo chanya na wa kiutendaji.

Wizara iliendelea kusisitiza umuhimu wa kufungua njia za mazungumzo ili kuzuia kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika kanda.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia pia ilieleza matumaini ya kufikia makubaliano yatakayomaliza mgogoro na kutimiza usalama na amani katika kanda na duniani.

Wizara ilisisitiza mara nyingine jukumu la kati la nchi wanachama wa makubaliano ya Mecca katika kuimarisha usalama na utulivu wa kanda.