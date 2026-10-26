Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa ataka kujizuia kufuatia kuongezeka kwa mvutano

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka Al-Jazeera, António Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, kufuatia kuongezeka kwa mvutano katika kanda, aliwataka pande zote kujizuia kuanzisha tena vita katika Mashariki ya Kati.

Guterres wakati wa safari yake kwenda Cairo, kwenye mtandao wa kijamii X aliandika: Nataka kutoa ujumbe wazi na wa wazi: Tunahitaji kujizuia kwa kiwango cha juu na suluhisho za kidiplomasia.

Alionya: Ikiwa vitisho vya kijeshi tunavyoshuhudia sasa vitasababisha kuongezeka kwa mvutano kwa upana na kwa pande zote, hali ya kanda inaweza kutoka nje ya udhibiti.

Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa pia alisisitiza kwamba haki na uhuru wa usafiri wa meli kwa mujibu wa sheria za kimataifa lazima virejeshwe kikamilifu katika Mlango wa Hormuz, Bab al-Mandab na maeneo yanayozunguka.

Guterres pia alisifu jukumu la Misri katika kusaidia "kuunda hali muhimu kwa mazungumzo kati ya Marekani na Irani".