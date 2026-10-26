Ujerumani iliridhika na kueleza wasiwasi kuhusu uhalifu wa utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka shirika la habari la Al-Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani leo Jumatatu kwa kutoa taarifa bila kulaani kuendelea kwa uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu waliokandamizwa wa Palestina, iliridhika tu na kueleza wasiwasi kuhusu upanuzi wa utawala huu.

Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani kuhusu suala hili imesemwa: Berlin ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mvutano na hatua za kikatili katika Ukingo wa Magharibi. Pia tunatangaza kwamba kauli za Netanyahu kuhusu uwezekano wa kuweka udhibiti kamili juu ya Ukingo wa Magharibi ni za kutia wasiwasi.

Hii ni wakati utawala wa Kizayuni Jumapili ulitangaza kufungwa kwa njia zote za ardhini za Ukingo wa Magharibi siku ya uchaguzi wa Knesset. Uamuzi huu ulichukuliwa wakati jeshi la utawala huu lilipoanza operesheni kubwa katika eneo hili lililokaliwa na takriban Wapalestina 2000 katika Hebron walihamishwa kutoka nyumba zao.

Jeshi la Israeli pia lilitangaza kwamba kuanzia Jumapili kuingia kwa wafanyakazi wa Palestina katika makazi ya Israeli katika Ukingo wa Magharibi na Bonde la Yordani kutapigwa marufuku na kuingia na kutoka kwao katika maeneo haya, ikiwa ni pamoja na maeneo ya viwanda, kutasimamishwa.