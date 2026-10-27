Taarifa kwa Vyombo vya Habari ya Mkutano wa Nne kuhusu Usalama na Utulivu wa Kikanda

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, taarifa kwa vyombo vya habari ya mkutano wa nne kati ya Iran, Pakistan, Uturuki na Saudi Arabia kuhusu usalama na utulivu wa kikanda imetolewa.

Maandishi ya taarifa ni kama ifuatavyo:

Mkutano wa kwanza wa nchi nne za kikanda ulifanyika leo, tarehe 4 Aban 1405 sawa na 26 Oktoba 2026, mjini Tehran.

Mheshimiwa Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alikuwa mwenyeji wa kikao hiki.

Mfalme Khaled bin Salman, Waziri wa Ulinzi wa Saudi Arabia, Mheshimiwa Asim Munir, Kamanda wa Vikosi vya Wanajeshi wa Pakistan, na Mheshimiwa Ibrahim Kalin, Mkuu wa Huduma ya Upelelezi ya Uturuki, walishiriki katika kikao hiki.

Washiriki walikubaliana kuendeleza mazungumzo kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya nchi nne za kikanda, ikiwa ni pamoja na katika nyanja ya amani na usalama katika kanda.