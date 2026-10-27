Ubingwa wa mieleka ya Kigiriki-Kirumi ni dhihirisho la utashi wa taifa linaloamini kwamba haki inachukuliwa.

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Masoud Pezeshkian, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, aliandika kwenye mitandao ya kijamii akirejelea ubingwa wa timu ya taifa ya mieleka ya Kigiriki-Kirumi: Mashujaa wa timu ya taifa ya Iran ya mieleka ya Kigiriki-Kirumi wamesimama tena juu ya dunia. Hongera, watoto wangu wapendwa na wenye heshima!

Pezeshkian, akisema kwamba ubingwa wenu ni dhihirisho la utashi na jitihada za taifa linaloamini kwamba haki inachukuliwa, alisisitiza: Iran itabaki na kiburi na uthabiti pamoja na vijana wake.