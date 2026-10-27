Pongezi za Pezeshkian kufuatia ushindi wa Lula da Silva katika uchaguzi wa rais wa Brazil

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Masoud Pezeshkian katika ujumbe akimpongeza Bwana Luiz Inácio Lula da Silva kwa ushindi katika uchaguzi wa rais wa Brazil alisisitiza: Natumaini kwamba katika kipindi kipya cha urais uhusiano wa kirafiki kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Shirikisho ya Brazil utapanuka zaidi na zaidi, na ushirikiano wa nchi mbili katika nyanja za maslahi ya pamoja utaendelezwa kwa maslahi ya pande zote za mataifa mawili na kuimarisha mfumo wa pande nyingi, maendeleo na amani ya kimataifa.

Rais pia katika ujumbe huu alimtakia Bwana da Silva mafanikio katika jukumu hili zito na taifa kubwa la Brazil kiburi na ustawi.