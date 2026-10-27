Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka tovuti ya habari ya Al-Qastal, "Gadi Eisenkot," mpinzani mkuu wa Benjamin Netanyahu katika uchaguzi wa Knesset wa utawala wa Kizayuni, alisema: Netanyahu ni mtu anayeishi katika ulimwengu wa udanganyifu.

Eisenkot, ambaye hapo awali alikuwa mkuu wa staff wa jeshi la utawala wa Kizayuni, aliendelea kuongeza: Netanyahu anajua kwamba Iran haijawahi kuwa na silaha za nyuklia.

"Gadi Eisenkot" kama mwenyekiti wa chama cha "Yashar" hapo awali pia alisisitiza kwamba Netanyahu hastahili tena kuwepo katika wadhifa wa waziri mkuu wa Israel na mpango wake wa kiuchumi wa kukabiliana na vikwazo vya kimataifa vinavyowezekana dhidi ya Tel Aviv unatishia usalama wa utawala huu.

Aliongeza: Matamshi ya hivi karibuni ya Netanyahu yalionyesha kwamba uhusiano wake na ulimwengu wa ukweli umekatika na ameingia katika ulimwengu wa udanganyifu, kwa kuwa alidai kwamba Israel inaweza kujitenga kabisa na mfumo wa kifedha wa kimataifa. Huu ni uwendawazimu wa mtu ambaye hastahili tena kuwa waziri mkuu.

Matamshi haya ya Eisenkot yalikuja wakati yeye na muungano wake wa uchaguzi wanamtangulia Netanyahu kama mwenyekiti wa chama tawala cha Likud katika kura za maoni.