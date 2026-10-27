Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman: usalama wa Ghuba ya Uajemi hauwezekani bila ushiriki wa Iran

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman, katika Chuo cha Girton cha Chuo Kikuu cha Cambridge nchini Uingereza akirejelea maendeleo ya miaka miwili iliyopita, alisema: mjadala kuhusu usalama wa Ghuba ya Uajemi unazidi kuunganishwa na suala la ukosefu wa usalama, mvutano wa muda mrefu, udhaifu wa njia muhimu za baharini na historia ndefu ya migogoro ya kivita kuanzia vita vya Iran na Iraq katika miaka ya 1980 na vita vya Kuwait mwaka 1991 hadi vita vya hivi karibuni vya Israel na Marekani dhidi ya Iran.

Yeye, akisema kwamba Oman pia inaathiriwa na ukosefu wa usalama wa kikanda, alisisitiza kwamba ingawa nchi hii ina uhusiano wa amani na majirani zake, usalama wake unategemea usalama wa nchi jirani.

Kwa mujibu wa maneno yake, jambo hili ndilo linalochochea Muscat kujitahidi kutatua migogoro, kujenga imani na kueneza amani katika kanda.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman akirejelea hatua mbili muhimu za mazungumzo ya kikanda katika miaka miwili iliyopita alisema kwamba hatua ya kwanza ilijumuisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani ambayo yalifanyika kwa upatanishi wa Oman huko Muscat, Roma na Geneva.

Kwa mujibu wa maneno yake, mchakato huu ulijumuisha raundi tano za mazungumzo mwezi Aprili na Mei 2025 na raundi tatu mwezi Februari mwaka huu, na lengo lake lilikuwa kutatua tofauti za pande mbili kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kumaliza uadui wa miaka 47 wa pande zote.

Aliongeza: hatua ya pili ilianza baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya maelewano kati ya Iran na Marekani tarehe 17 Juni; makubaliano ambayo kwa mujibu wa maneno yake yalisimamisha mapigano ya kivita yaliyoanza tarehe 28 Februari. Hii ilikuwa wakati mazungumzo kuhusu jalada la nyuklia yakiendelea.

Kwa mujibu wa al-Busaidi, hatua ya pili ya mazungumzo ilifanyika kati ya Oman na Iran kwa lengo la kufikia makubaliano kuhusu mipango ya kuhakikisha uhuru wa usafiri wa baharini katika Mlango wa Hormuz.

Alisema Oman ilikuwa na maoni kwamba mazungumzo ya Iran na Marekani katika hatua ya kwanza yalikuwa na maendeleo makubwa na kufikia makubaliano kulikuwa karibu; tathmini ambayo kwa mujibu wa maneno yake bado anaishikilia, na vifungu vya msingi vya makubaliano kama hayo bado vipo, mradi pande mbili ziamue kuanza tena mazungumzo.

Hata hivyo, Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman alisisitiza kwamba kurudi kwa Iran na Marekani kwenye meza ya mazungumzo baada ya kumalizika kwa vita kumekuwa kugumu.

Aliongeza kwamba moja ya hatua kuu za kuanza tena mazungumzo itakuwa kufikia makubaliano kuhusu kurejesha uhuru wa usafiri wa baharini katika Mlango wa Hormuz.

Al-Busaidi pia alisema: mazungumzo ya ngazi ya juu na mashauriano ya kiufundi kati ya Oman na Iran yalisababisha kuandaa mfumo wa makubaliano ya muda, lakini mpango huu pia unakabiliana na vikwazo vya kisiasa.