Seneta wa Marekani: ubaguzi wa rangi wa Trump unachukiza

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka Associated Press, Bernie Sanders, seneta mashuhuri wa Marekani, alilaani propaganda dhidi ya Waislamu ambazo hivi karibuni zilimlenga Abdulrahman al-Sayed, mgombea wa Wanademokrasia wa Baraza la Seneti kutoka jimbo la Michigan.

Sanders wakati wa mkutano katika jimbo la Michigan wenye kichwa "Wanafunzi dhidi ya Mabilionea" alitaja propaganda hizi kuwa zinaonyesha ubaguzi wa rangi usioaminika na unaochukiza unaoenezwa na Donald Trump na Chama cha Republican.

Alisisitiza: mabilionea wanajaza vyombo vya habari na propaganda za ubaguzi wa rangi na chuki dhidi ya Uislamu kwa sababu hawana la kusema kuhusu masuala muhimu ambayo wafanyakazi wanakabiliana nayo.

Ushindani kati ya Abdulrahman al-Sayed na Mike Rogers, mgombea wa Republican, ni sehemu ya ushindani wa kuamua chama kitakachopata udhibiti wa Baraza la Seneti baada ya uchaguzi wa kati wa Congress mwanzoni mwa mwezi ujao. Hapo awali kulikuwa na ukosoaji mwingi kuhusu kuelezea Abdulrahman al-Sayed kama jihadi na Rais wa Marekani Donald Trump.