Ayatollah Sheikh Hussein Ma’touq Ahukumiwa Kifo nchini Kuwait

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mahakama ya Jinai ya Kuwait imemhukumu Ayatullah Sheikh Hussein Abdullah al-Matouq, mwanazuoni wa Kishia, pamoja na watu wengine wawili, adhabu ya kifo.

Kwa mujibu wa taarifa hii, Mahakama ya Jinai ya Kuwait, kupitia kitengo kinachoshughulikia kesi za usalama wa taifa, imewahukumu watu watatu adhabu ya kifo kwa tuhuma za kufanya ujasusi kwa niaba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Watu hao watatu ni Ayatollah Sheikh Hussein Abdullah al-Matouq, mwanazuoni wa Kishia na mjumbe wa Kuwait katika Baraza Kuu la Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as); Hassan Abdulhadi Hajiyah; na Abdulreza Haidar Dehghani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wote wamehukumiwa adhabu ya kifo na Mahakama ya Jinai ya Kuwait kwa tuhuma ambazo chanzo kimezieleza kuwa hazina msingi.

Ayatollah al-Matouq aliwahi kuwa Katibu Mkuu wa Muungano wa Kitaifa wa Kiislamu (Islamic National Alliance) nchini Kuwait. Aidha, miezi michache iliyopita, Amir wa Kuwait alifuta uraia wake wa Kuwait kwa sababu ambazo chanzo cha habari kimezieleza kuwa hazina msingi.