Zou Elm: Tamko la Hatua ya Pili ya Mapinduzi ni bendera inayoakisi wazi fikra halisi za Mapinduzi ya Kiislamu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkutano na waandishi wa habari wa kongamano la sita la kila mwaka kuhusu utabiri na mipango ya mustakabali wa nchi kwa kuzingatia fikra za kiongozi shahidi, ulifanyika Jumanne katika Kituo cha Utamaduni cha Sar Cheshmeh. Mkutano huo ulilenga kueleza vipengele na mada kuu za kongamano hilo, pamoja na kutangaza mwito wa kushiriki. Ulihudhuriwa na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Zou Elm, mkuu wa Taasisi ya Tafakuri kuhusu Tamko la Hatua ya Pili ya Mapinduzi ya Kiislamu.

Akizungumzia nafasi ya fikra na maadili ya mashahidi waliokuwa mstari wa mbele katika Mapinduzi ya Kiislamu, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Zou Elm alisema kuwa Shahidi Murtadha Mutahhari, Shahidi Beheshti na Shahidi Ayatullah Sayyid Ali Khamenei walifuata njia moja kabla ya ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu, wakiwa na lengo la juu la kiroho, hadi walipopata neema kubwa ya shahada.

Alisisitiza kuwa ni muhimu kuhakikisha kuwa shughuli za vyombo vya habari, utamaduni na malezi zinaelekezwa katika kufanikisha mustakabali mwema na wenye matumaini, kama ulivyochorwa katika Uislamu halisi na fikra za viongozi hao wakubwa.

Akizungumzia kutolewa kwa Tamko la Hatua ya Pili ya Mapinduzi tarehe 23 Februari 2019, pamoja na kukaribia kwa maadhimisho ya mwaka wake wa nane, alisema kuwa kongamano hili ni la sita katika mfululizo wa makongamano ya kila mwaka yanayolenga kutafakari na kupanga mustakabali.

Alieleza kuwa mada ya mwaka huu ni “Kutafakari mustakabali kwa mtazamo wa kiongozi mwenye hekima, kwa mwanga wa Tamko la Hatua ya Pili ya Mapinduzi na kwa kuzingatia fikra za kiongozi shahidi.” Fikra hizo zimejengwa katika mwendelezo wa juhudi zake za kuweka misingi ya mustakabali wa nchi ulio huru, wenye heshima na maendeleo.

Tamko la Hatua ya Pili: Mwongozo wa mustakabali wa Mapinduzi ya Kiislamu

Mkuu wa Taasisi ya Tafakuri kuhusu Tamko la Hatua ya Pili alisema kuwa tamko hilo linaweza kuchukuliwa kama maandishi yanayochora mustakabali. Lengo lake ni kueleza mwelekeo wa miaka arobaini ijayo kwa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu, Iran na Umma wa Kiislamu.

Aliongeza kuwa uwezo wa kielimu na wa kujenga mjadala wa kijamii uliomo katika tamko hilo ni mkubwa zaidi ya kulichukulia kama mkakati au sera ya kawaida. Badala yake, linawakilisha fikra za kina na halisi, na linaweza kuchukuliwa kuwa bendera inayoakisi wazi fikra halisi za Mapinduzi ya Kiislamu.

Zou Elm aliendelea kusema kuwa, ingawa tamko hilo lilichapishwa kwa sahihi ya kiongozi shahidi mwenye hekima, maudhui, malengo na mwelekeo wake vinaendeleza misingi na madhumuni yaliyokuwa yakifuatiliwa na Imam Khomeini (r.a.). Kwa hiyo, maandishi hayo yanavuka mipaka ya msimamo wa mtu binafsi na yanaakisi mfumo wa kijamii na kimapinduzi wa Imam shahidi, ambao unahitaji kutafakariwa zaidi na kuchunguzwa upya kwa kina.

Akizungumzia kufariki kwa kiongozi shahidi na umuhimu wa kurejea katika fikra zake, alisema kuwa leo kuna haja kubwa zaidi ya kutafakari Tamko la Hatua ya Pili na kulisoma upya. Tafakuri hiyo inapaswa kuleta uelewa ulio wazi zaidi kuhusu dhana na malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu, pamoja na harakati ya Muqawama (Upinzani) iliyojengwa juu ya fikra za Mapinduzi ya Kiislamu na kuingia katika mapambano ya kistaarabu dhidi ya mfumo wa kibeberu wa Magharibi.

Uhuru, maadili, mambo ya kiroho na uadilifu: Maadili ya msingi ya Mapinduzi

Mkuu wa Taasisi ya Tafakuri alizungumzia maadili manane yaliyotajwa katika Tamko la Hatua ya Pili ya Mapinduzi, ambayo ni uhuru, maadili mema, mambo ya kiroho, uadilifu, kujitegemea, heshima, busara na udugu. Alisema kuwa maadili hayo kwa pamoja yanaweka msingi wa mustakabali unaotakiwa kwa jamii.

Alisisitiza kuwa kufikia mustakabali huo kunahitaji kuimarisha na kuendeleza maadili hayo kwa kuzingatia uhusiano wake wa karibu, badala ya kuyachukulia kama mambo yaliyotengana.

Akizungumzia mafanikio ya Jamhuri ya Kiislamu katika kujitegemea kisiasa, alisema kuwa bado juhudi zaidi zinahitajika katika kujitegemea kiutamaduni, kisayansi na kiuchumi. Aidha, busara, udugu, uadilifu na maadili mema vinahitaji kazi na mipango madhubuti katika mfumo wa utawala wa nchi. Katika mfumo wa uchumi, uadilifu na mambo ya kiroho vinapaswa kuwa na nafasi ya msingi.

Kuhusu dhana ya ustaarabu mpya wa Kiislamu, Zou Elm alisema kuwa mfumo huu wa maadili unaonyesha sifa na vigezo vya ustaarabu huo kama mustakabali unaowezekana kufikiwa, pamoja na namna unavyoweza kutofautiana na ustaarabu wa sasa wa binadamu.

Lengo ni kufikia hatua ya juu ya maendeleo ambayo mafanikio ya kisayansi na kiteknolojia ya binadamu yataunganishwa na misingi ya Kiislamu, ili kujenga ustaarabu unaoongoza katika maendeleo, unaozingatia utu wa binadamu na uadilifu duniani.

Alisisitiza kuwa kufanikisha mustakabali huo kunahitaji tafiti za kisayansi, tafakuri ya kina, kutumia uzoefu wenye mafanikio kutoka katika maeneo mbalimbali ya jamii na kunufaika na maarifa ya kuaminika ya binadamu katika nyanja tofauti. Pia kuna haja ya kutengeneza mifano, taratibu na mbinu za kufanikisha safari hiyo kwa utaratibu unaoeleweka.

Wito kwa wasomi na watafiti kushiriki katika kongamano

Akieleza kuwa kongamano hilo si shughuli ya ishara tu, Zou Elm aliwaalika wanafikra, wahadhiri, wataalamu na watafiti kutoka katika vyuo vya kidini, vyuo vikuu na vituo vya utafiti, hasa vijana wenye vipaji na uwezo wa kutafakari kwa kina, kushiriki katika mwito wa kongamano hilo.

Alisema kuwa wote wanaolengwa na Tamko la Hatua ya Pili wanahimizwa kulichunguza kwa mtazamo wa mustakabali, wakitumia maelezo ya kiongozi shahidi kuhusu masuala mbalimbali, vyanzo vya kidini, maarifa ya kisayansi na uzoefu wa ndani na nje ya nchi ili kuchambua na kuchora picha ya mustakabali.

Aliongeza kuwa washiriki wanaweza kuandaa na kuwasilisha kwa sekretarieti ya kongamano uchambuzi wao, tathmini ya changamoto na mapendekezo ya mifano na mifumo ya kujenga mustakabali, kwa njia bunifu na ya kipekee. Mwisho wa kuwasilisha muhtasari wa kazi za kitaaluma umewekwa katika mwezi wa Azar, unaolingana takribani na Novemba–Desemba katika kalenda ya Gregori.

Aidha, alizialika taasisi za tafakuri katika vyuo vikuu, vyuo vya kidini na vyombo vya habari kufanya kazi kwa pamoja kuhusu mada na maeneo ya kongamano, na kuwasilisha matokeo ya tafakuri na uchambuzi wao wa pamoja.

Uadilifu: Changamoto muhimu katika kufikia malengo ya Mapinduzi

Zou Elm alisema kuwa lengo kuu la kongamano ni kuvielekeza vyombo vinavyotunga sera, kupanga mipango na kusimamia masuala makubwa ya jamii kuzingatia mustakabali wa nchi, jamii na Umma wa Kiislamu.

Alieleza kuwa mustakabali wa Iran na Umma wa Kiislamu hauwezi kuchunguzwa bila kuzingatia mustakabali wa dunia na hatima ya pamoja ya jamii zinazoishi katika sayari hii. Mabadiliko ya sasa yanaonyesha kuwa makabiliano kati ya Uislamu halisi na Uislamu wa kimapinduzi dhidi ya mfumo wa kibeberu yamefikia hatua inayoonekana wazi.

Akizungumzia mwendelezo wa Mapinduzi ya Kiislamu katika kipindi cha uongozi wa Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, alisema kuwa karibu nusu karne ya upinzani, juhudi na uongozi wa maimamu wawili wa Mapinduzi imeunda njia ambayo inaendelea hadi leo.

Alieleza kuwa katika ujumbe wa hivi karibuni wa kiongozi wa Mapinduzi, picha ya mustakabali katika nyanja za sayansi, teknolojia na ubunifu imewasilishwa, huku msisitizo ukiwekwa katika kuamini uwezo wa nchi na rasilimali watu wake. Alisema kuwa ni muhimu zaidi kuuchora na kuufafanua mwelekeo huu kwa usahihi na uwazi.

Zou Elm alisema kuwa maadili manane yaliyotajwa katika Tamko la Hatua ya Pili yanaweza kuwa msingi wa mipango ya mustakabali. Hivyo, ni muhimu kubainisha hatua zinazopaswa kuchukuliwa katika vyombo vya habari na ujenzi wa mijadala ya kijamii, uchumi unaostahimili misukosuko na unaojitegemea, maadili na mambo ya kiroho, uhuru na kujitegemea, sayansi na teknolojia, na hasa uadilifu.

Alitaja uadilifu kuwa mojawapo ya changamoto kubwa nchini. Alisema kuwa licha ya mafanikio yaliyopatikana na kaulimbiu zenye thamani, bado kuna pengo kati ya hali ya sasa na kufikiwa kwa uadilifu katika taratibu, michakato, maamuzi na utungaji wa sera.

Aliongeza kuwa hata ndani ya Tamko la Hatua ya Pili, moja ya mambo yaliyokuwa yakimpa wasiwasi mkubwa kiongozi shahidi ni upungufu wa juhudi katika kutekeleza uadilifu katika jamii. Suala hili linapaswa kuchunguzwa kwa uzito kwa kuzingatia misingi ya Uislamu halisi, mafundisho ya Ahlul-Bayt (as) na Qur’ani Tukufu.

Mkuu wa Taasisi ya Tafakuri alitaja pia mahusiano ya nje, Muqawama na mtindo wa maisha kuwa miongoni mwa maeneo mengine yanayoweza kuchunguzwa katika kongamano hilo. Akizungumzia mfululizo wa makongamano yanayohusiana na mfumo wa fikra wa Imam shahidi wa kimapinduzi, alieleza kuwa shughuli zilizofanyika katika eneo hilo zina thamani kubwa. Alisema kuwa kongamano hili ni sehemu ya juhudi za kuipa Tamko la Hatua ya Pili ya Mapinduzi na uwezo wake wa kiakili na kimustakabali nafasi ya pekee.

Tamko la Hatua ya Pili linaeleza mustakabali wenye matumaini na unaozingatia uhalisia

Katika kuendelea na mkutano huo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Zou Elm alilitaja Tamko la Hatua ya Pili kuwa ni maelezo yaliyoandaliwa kwa uwazi, kina, usahihi na hoja thabiti kuhusu misingi ya maarifa na maadili ya Mapinduzi ya Kiislamu.

Alisema kuwa tamko hilo linaeleza mustakabali wenye matumaini, lakini wakati huohuo unaozingatia uhalisia, ambao unalenga kujengwa kwa misingi ya maadili ya Mapinduzi ya Kiislamu.

Aliongeza kuwa kongamano hilo linaweza kuwafanya watafiti wenye vipaji na mfumo wa utawala wa nchi kuzingatia umuhimu wa kupanga mustakabali kwa kuongozwa na fikra za Mapinduzi ya Kiislamu. Mipango hiyo inapaswa kuwa na mshikamano, kuzingatia nyanja nyingi, kuwashirikisha wananchi na harakati za kijamii, na kutumia nguvu na ubunifu wa vijana.

Akisisitiza umuhimu wa kuwapa vijana nafasi ya kuonyesha uwezo wao, ubunifu na mipango mipya, aliwaalika vijana na vikundi vya kijamii vilivyo katikati ya jamii, vyenye uzoefu mzuri katika kutatua changamoto za sasa za nchi, kuwasilisha uzoefu na mafanikio yao katika kongamano hilo.

Alieleza matumaini yake kuwa juhudi hizo zitachangia kufanikisha matarajio na malengo ya kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Zou Elm alisisitiza kuwa pamoja na kuonyesha upendo na hisia kwa kiongozi shahidi, ni muhimu pia kuchunguza fikra zake na namna ya kuendeleza njia aliyoiweka. Alisema kuwa katika kipindi hiki cha kutokuwepo kwa kiongozi mwenye hekima na ushawishi mkubwa wa Mapinduzi, ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika kuijenga Iran ya leo na kuweka msingi wa Iran ya baadaye, jamii inapaswa kutafakari fikra zake kwa kina zaidi.

Akizungumzia nadharia ya mfumo wa kimapinduzi iliyomo katika Tamko la Hatua ya Pili, alisema kuwa Mapinduzi ya Kiislamu ni mapinduzi yasiyokoma kwa sababu yana uwezo wa kujiboresha, kubadilika na kuendelea kulingana na mahitaji na uwezo wa jamii. Mabadiliko na maendeleo yanayoendana na hali na uwezo wa jamii ni sehemu ya msingi ya asili ya Mapinduzi ya Kiislamu.

Aliongeza kuwa historia ya Mapinduzi ya Kiislamu na uzoefu wake wa zamani ni muhimu sana, lakini mtazamo wake hauishii katika yaliyopita; badala yake, unaelekezwa zaidi katika mustakabali. Mustakabali huo hauwekewi mipaka ya kijiografia ya Iran au maslahi ya kimwili ya taifa moja pekee, wala hauishii katika mahitaji ya kimwili ya maisha ya binadamu. Unaangalia kwa kina, kwa mtazamo wa kidini, kimungu na wa kumpwekesha Mwenyezi Mungu, hatima ya wanadamu wote na jamii za kibinadamu.

Zou Elm alisema kuwa Mapinduzi ya Kiislamu yanajipa jukumu linalovuka mipaka ya kijiografia na kitaifa. Miongoni mwa masuala yanayopaswa kuzingatiwa katika kupanga mustakabali ni kuboresha hali ya sasa ya ustaarabu wa binadamu kwa kutumia mafanikio ya kibinadamu na kutatua changamoto pamoja na mapungufu yaliyopo.

Alisema kuwa maadili manane yaliyotajwa katika Tamko la Hatua ya Pili, yakiwa maadili ya ulimwengu na yanayolingana na maumbile ya asili ya binadamu, yanaonyesha njia iliyo wazi, yenye mvuto na yenye mantiki ya kuelekea katika mustakabali huo.

Akizungumzia shughuli za Taasisi ya Tafakuri na taasisi nyingine za uchambuzi katika kufafanua na kuendeleza Tamko la Hatua ya Pili, alieleza matumaini kuwa juhudi hizo zitachangia kujenga mustakabali bora zaidi, wenye kina na maendeleo ya juu kupitia tafiti za kisayansi na mijadala ya kijamii.

Mwisho, Zou Elm alitaja kuzingatia kanuni za Mwenyezi Mungu katika maisha, juhudi za kujitolea kwa dhati, utambuzi na maarifa, mshikamano wa kitaifa, kutumia uwezo wote wa nchi, pamoja na kuunda mazingira ya majadiliano huru na tafakuri ya kina, kuwa ni misingi muhimu ya kufanikisha mustakabali huo.

Alihitimisha kwa kuwaalika washiriki na wote wanaojishughulisha na masuala haya kushiriki katika kufafanua na kuendeleza fikra za Mapinduzi ya Kiislamu. Alieleza matumaini kuwa kila mtu, bila kujali nafasi yake, atajiona kuwa sehemu ya harakati hii na miongoni mwa wanaounga mkono fikra za Mapinduzi ya Kiislamu, na atachangia kuendeleza njia ya Imam Khomeini (r.a.) na kiongozi shahidi wa Mapinduzi, pamoja na kufuatilia malengo na madhumuni yao.