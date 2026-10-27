“Zahra (s.a.) alikuwaje kinara wa historia na mtetezi wa hifadhi ya Uongozi wa Kiislamu (Wilayat)?”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika zama ambazo jamii inakabiliwa na mgogoro wa utambulisho na uhaba wa mifano bora ya maisha inayokidhi mahitaji ya binadamu kwa ukamilifu, kurejea na kuchunguza upya mwenendo wa maisha ya Hadhrat Fatima al-Zahra (s.a.) kunatoa jibu muhimu kwa mahitaji ya kimaumbile ya mwanadamu wa zama hizi, bila kujali mipaka ya kidini au kijinsia.

Fatima al-Zahra (s.a.) alikuwa na sifa ya kuunganisha ukamilifu wa kiroho na ushiriki wa kijamii, ustahimilivu wakati wa misukosuko na kipaji cha kipekee katika malezi. Kwa namna hiyo, alionyesha maana halisi ya “mwanadamu mkamilifu.”

Katika kuadhimisha siku za huzuni za kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa Bibi huyo mtukufu, ABNA imeandaa mfululizo wa mahojiano kuhusu “Kumfanya Fatima al-Zahra kuwa mfano wa kuigwa duniani kote.” Katika mahojiano haya, tumekutana na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Amir Hasan Muzaffarizad, mtafiti na mtaalamu wa historia ya Uislamu.

Kipengele cha mapambano katika maisha ya Fatima al-Zahra (s.a)

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu.

Miongoni mwa vipengele muhimu vya maisha ya Hadhrat Fatima al-Zahra (s.a.), ambavyo vinamfanya kuwa mfano wa kuigwa kwa wanawake na wanaume, ni kipengele cha mapambano na kujitolea. Binti wa Mtume Muhammad (s.a.w.w.) aliingia katika mazingira ya mapambano na ustahimilivu tangu utotoni.

Mara yake ya kwanza kukabiliana na mazingira magumu ilikuwa wakati wa mzingiro wa Shaab Abi Talib, alipokuwa na umri mdogo sana. Kwa mujibu wa simulizi lililotolewa katika mahojiano haya, alikuwa na umri wa takribani miaka miwili au mitatu mwanzoni mwa kipindi hicho, na aliendelea kukaa katika eneo hilo hadi alipokuwa na umri wa miaka minne au mitano.

Kipindi hicho kilikuwa kigumu sana. Waislamu waliokuwa wamezingirwa walikabiliwa na shinikizo kubwa la kiuchumi na kisaikolojia, huku kukiwa na hofu ya mashambulizi ya maadui wakati wowote na upatikanaji mdogo sana wa chakula.

Baadhi ya vyanzo vya kihistoria vinataja kwamba katika siku fulani, watu waliokuwa wamezingirwa walilazimika kuishi kwa kula tende moja tu, na wakati mwingine waliinyonya tende hiyo ili kupata nguvu kidogo ya kuendelea kuishi.

Baada ya tukio la Shaab Abi Talib, kufuatia vifo vya Hadhrat Abu Talib na Hadhrat Khadija (a.s.), hali ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) ilizidi kuwa ngumu. Hatimaye, alilazimika kuondoka Makka ili kuendeleza kazi ya kuhubiri dini nje ya mji huo.

Utoto katika mazingira magumu: Kutetea Mtume Makka hadi Hijra ya Madina

Kutengana na baba yake kulikuwa mtihani mkubwa kwa Fatima al-Zahra (s.a.). Hata hivyo, hakumwekea baba yake kikwazo cha kisaikolojia wala kumlaumu kwa kuondoka na kumuacha.

Kinyume chake, katika kipindi ambacho maadui walizidisha uhasama wao baada ya vifo vya Abu Talib na Khadija (a.s.), Fatima alijitokeza kumtetea Mtume.

Miongoni mwa matukio yanayotajwa ni lile ambalo Mtume (s.a.w.w.) alipokuwa katika sijida, maadui walipoweka matumbo ya ngamia mgongoni mwake. Fatima al-Zahra (s.a.) aliingia katika eneo la tukio, akaondoa mzigo huo mgongoni mwa baba yake na kuwakemea wakuu wa Maquraish kwa tabia yao mbaya.

Kwa hiyo, tangu utotoni, Hadhrat Fatima al-Zahra (s.a.) alikuwa ameingia katika mazingira ya kujitolea na kukabiliana moja kwa moja na wale waliokuwa wakiupinga Uislamu.

Wakati wa hijra kuelekea Madina, alisafiri pamoja na Amir al-Mu’minin Ali (a.s.) na wanawake wengine waliotajwa katika simulizi kama “msafara wa Fatima”: Fatima bint Asad, Fatima bint Muhammad na Fatima bint Abi Talib.

Katika safari hiyo hatari ya jangwani, wakiwa na ulinzi wa Amir al-Mu’minin Ali (a.s.) na wakifuatiliwa na maadui, simulizi hili linaeleza kuwa Fatima, aliyekuwa na umri wa takribani miaka minane au tisa, hakuonyesha woga wala wasiwasi. Hali hiyo inaelezwa kuwa ushahidi wa uimara, subira na imani yake tangu utotoni.

Baada ya kufika Yathrib, ambayo baadaye ilijulikana kama Madina, majukumu mazito ya utume yalimfanya Mtume (s.a.w.w.) kutumia muda mwingi nje ya nyumbani. Hali hii ilionekana pia baada ya ndoa ya Fatima al-Zahra (s.a.) na Amir al-Mu’minin Ali (a.s.), kwani Ali naye alikuwa akishughulika sana na kutekeleza maagizo ya Mtume.

Msaada katika mstari wa mbele: Kutibu majeraha ya Uhud hadi kupeleka chakula wakati wa Khandaq

Katika kipindi cha vita vya mwanzo wa Uislamu, ambavyo kwa mujibu wa maelezo ya mhojiwa vilijumuisha takribani vita thelathini vya ana kwa ana katika kipindi cha miaka kumi ya utawala wa Mtume (s.a.w.w.), Amir al-Mu’minin Ali (a.s.) mara nyingi hakuwa nyumbani.

Msaada wa kihisia, kiroho na uvumilivu wa Fatima al-Zahra (s.a.) ulimwezesha Ali kushiriki katika medani za vita kwa utulivu, akitekeleza jukumu lake kama mbeba bendera na kamanda wa kijeshi katika kutetea Uislamu na Mtume wake.

Aidha, katika baadhi ya matukio, Fatima al-Zahra (s.a.) mwenyewe alishiriki katika shughuli za kusaidia wapiganaji.

Katika vita vya Uhud, baada ya kuenea kwa taarifa kwamba Mtume (s.a.w.w.) alikuwa ameuawa shahidi, Fatima alikwenda kwenye eneo la vita pamoja na kundi la wanawake. Baada ya kuhakikisha kuwa Mtume alikuwa hai, alipewa jukumu la kumhudumia Ali (a.s.), ambaye alikuwa amepata majeraha mengi.

Kwanza, alijaribu kushughulikia majeraha hayo kwa kuyafunga kwa nyuzi. Ili kuzuia damu isitoke katika majeraha makubwa, alitumia majivu ya mkeka uliochomwa. Damu ilipoendelea kutoka, alimwomba Mtume amsaidie Ali. Kwa mujibu wa simulizi lililotolewa katika mahojiano haya, Mtume alipitisha mkono wake mtukufu juu ya majeraha hayo, na Ali akapata nafuu.

Katika vita vya Khandaq, ambavyo havikuhusisha tu kuchimba handaki bali pia mapigano ya kurushiana mishale kati ya majeshi, Fatima al-Zahra (s.a.) aliandaa chakula na kumpelekea Mtume.

Mtume alisema: “Naapa kwa Yule ambaye nafsi yangu iko mkononi Mwake, siku tatu zilikuwa zimepita bila mimi kula chakula.”

Kwa kitendo hicho, Fatima alionyesha ujasiri na kujitolea katika kumsaidia Mtume, akijitahidi kupunguza mateso yake ya kimwili na kisaikolojia na kutimiza wajibu wake wa kidini.

Baada ya kufariki kwa Mtume: Wakati Fatima al-Zahra (s.a) alipokuwa kinara wa Ali (a.s)

Kwa mujibu wa mtafiti huyo, kipindi muhimu zaidi cha mapambano ya Fatima al-Zahra (s.a.) kilikuwa baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w.).

Akirejelea kitabu Insan-e 250 Saleh (Mwanadamu wa Miaka 250), mhojiwa ananukuu wazo linalohusishwa na kiongozi wa Iran kwamba wakati Mtume alipokuwa hai, Ali ibn Abi Talib (a.s.) ndiye aliyebeba bendera ya utetezi wake; lakini baada ya kufariki kwa Mtume, Fatima al-Zahra (s.a.) ndiye aliyekuwa kinara wa kumtetea Ali.

Hali ya Madina wakati huo, kwa mujibu wa simulizi hili, ilikuwa na mvutano mkubwa. Kundi la Bani Aslam lilikuwa limeingia mjini, na mazingira ya kisiasa yalikuwa yamekuwa magumu kiasi kwamba wanaume wengi waliogopa kuchukua hatua.

Katika tukio maarufu linalosimuliwa, Fatima na Ali (a.s.) walitembelea nyumba za Ansar wakiomba msaada. Mpango ulikuwa kwamba wanaume arobaini wangejitokeza wakiwa wamenyoa vichwa na kubeba panga zao, lakini ni watu wanne tu waliotekeleza ahadi yao.

Mhojiwa anataja kuwa hata baadhi ya masahaba mashuhuri, akiwemo Salman, Abu Dharr, Miqdad na Ammar ibn Yasir, walichelewa kujitokeza, licha ya nafasi zao katika jamii ya Waislamu.

Katika mazingira hayo, Fatima al-Zahra (s.a.) alipopata taarifa kwamba mtawala na khalifa wa wakati huo alikuwa ameamua kuchukua Fadak, alielekea msikitini pamoja na kundi la wanawake na kutoa hotuba yenye nguvu na ya kipekee.

Katika hotuba hiyo, kwanza alifafanua kwa kina mafundisho ya Mwenyezi Mungu na Uislamu, kisha akapinga uhalali wa utawala na ukhalifa uliokuwa umeanzishwa wakati huo.

Kaburi lililofichwa: Ishara ya mwisho ya mapambano ya binti wa Mtume (s.a.w.w)

Kwa mujibu wa mtafiti huyo, kipindi cha baada ya kufariki kwa Mtume kilikuwa awamu yenye shughuli nyingi zaidi za kisiasa na mapambano katika maisha ya Fatima al-Zahra (s.a.).

Anasema kuwa wapinzani wake walitambua kwamba Fatima alipokuwa hai, ilikuwa vigumu kwao kumshinda Ali ibn Abi Talib (a.s.) na kumaliza suala hilo.

Hatimaye, mapambano hayo yalifikia mwisho kwa kuuawa shahidi kwa bibi huyo mtukufu.

Miongoni mwa njia nyingine alizotumia kuendeleza ujumbe wake zilikuwa kilio chake cha kuonyesha huzuni na dhuluma aliyohisi kufanyiwa, hotuba zake, pamoja na kutembelea eneo la Baqi na makaburi ya mashahidi wa Uhud.

Hata hivyo, mhojiwa anaeleza kuwa hatua yake ya mwisho na yenye athari kubwa zaidi katika historia ilikuwa wosia wake: kuoshwa usiku, kuvikwa sanda usiku na kuzikwa usiku.

Kwa mujibu wa tafsiri iliyotolewa katika mahojiano haya, lengo la wosia huo lilikuwa kuacha swali la kihistoria ambalo lingeendelea kuibua tafakuri kwa vizazi vijavyo: Kwa nini binti pekee wa Mtume alifariki katika mazingira hayo, na kwa nini kaburi lake tukufu limeendelea kuwa halijulikani kwa uhakika hadi leo?

Mhojiwa anaongeza kuwa baadhi ya vyanzo vinavyoheshimiwa katika madhehebu ya Sunni, ikiwemo Sahih al-Bukhari, vinataja kuwepo kwa kutokuelewana kati ya Fatima al-Zahra (s.a.) na khalifa wa wakati huo. Kwa mujibu wa riwaya inayohusika, Fatima alitoa wosia kwamba asishiriki katika mazishi yake.

Kwa mtazamo wa mtafiti huyo, jambo hili ni ishara muhimu inayowaalika watu wanaochunguza historia ya mwanzo wa Uislamu kufanya hivyo kwa makini na kwa uadilifu.

Mahojiano: Samira Golkar