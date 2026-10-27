Kura za Maoni Zinaashiria Kushindwa kwa Muungano wa Netanyahu katika Uchaguzi wa Knesset / Netanyahu Atangaza Hali ya Dharura

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa kura nyingi za maoni zilizofanyika, chama cha Benjamin Netanyahu, yaani Likud, kinatarajiwa kupoteza viti vingi vya bunge. Kwa upande mwingine, viti vinatarajiwa kugawanywa kati ya makundi ya upinzani ya vyama vya Kiyahudi vya Israel, yakiongozwa na chama cha “Yashar”, pamoja na vyama vingine.

Uchaguzi wa Israel umeanza leo asubuhi na utaendelea hadi saa 4:00 usiku. Netanyahu na Gadi Eisenkot, kutoka upande wa upinzani wa Israel, wametajwa kuwa washindani wakuu katika kuwania nafasi ya uwaziri mkuu.

Gazeti la The Guardian limeripoti kuwa kura nyingi za maoni zilizofanywa na vyombo vya habari vya Israel zinaonyesha kwamba chama cha Likud kinaweza kupata viti 50, huku muungano wa Eisenkot ukipata viti 56.

Kila upande unahitaji kufikia kiwango cha chini cha viti 61 ili kuweza kuunda serikali. Kushindwa kwa Israel katika tukio la tarehe 7 Oktoba kumetajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu za kupungua kwa uungwaji mkono kwa chama cha Netanyahu. Hata hivyo, kutokana na uungwaji mkono wa Donald Trump na juhudi za ushawishi za makundi ya Marekani katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu, bado kuna uwezekano wa chama cha Likud kupata ushindi.

Katika utawala wa Israel, waziri mkuu hachaguliwi moja kwa moja na wananchi. Kwa kawaida, chama au muungano unaoweza kupata uungwaji mkono wa wengi bungeni hupewa nafasi ya kuunda serikali na kupendekeza mgombea wake wa uwaziri mkuu.

Aidha, Netanyahu alitoa ujumbe wa dharura akisema:

“Hali ya dharura! Wanaharakati wa mrengo wa kushoto wamevamia vituo vya kupigia kura, huku wanaharakati wa mrengo wa kulia wakiwa hawajali. Ni wakati wa kuamka.

Tokeni mkapige kura, na wahamasisheni wengine pia watoke kwenda kupiga kura — ipigieni kura Likud!”