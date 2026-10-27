Uelewa na Utambuzi wa Wilayat al-Faqih: Kwa Nini Uislamu Hauwezi Kutenganishwa na Siasa na Utawala?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kozi ya “Ufafanuzi wa Kina wa Wilayat al-Faqih” inaendeshwa na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Sajjad Izdehi, chini ya uratibu wa Shule ya Tafakuri ya Raha, kwa ushirikiano na Taasisi ya Utafiti wa Utamaduni na Fikra za Kiislamu. Sehemu ya Maarifa na Mtindo wa Maisha ya Shirika la Habari la ABNA itachapisha maudhui ya kozi hii kwa mfululizo chini ya kichwa “Uelewa wa Wilayat”. Katika makala hii, tunawasilisha maandishi na sauti ya kipindi cha kwanza cha kozi hiyo.

Sikiliza sauti ya kipindi cha kwanza

Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yaliundwa kwa msingi wa mkusanyiko wa maadili ya Kiislamu, hivyo hayawezi kuchukuliwa kuwa jambo lililotenganishwa na historia ya fikra na fiqhi ya Uislamu. Ili kuchunguza misingi ya mfumo huu, ni muhimu kurejelea urithi wa fiqhi ya Kishia, vyanzo vya riwaya, kazi za wanazuoni wa Kiislamu na mwenendo wa Mtume wa Uislamu (s.a.w.w.) pamoja na Ahlul-Bayt (a.s.). Aidha, masuala kama Uislamu wa kisiasa, Uislamu katika utawala na Mapinduzi ya Kiislamu yanapaswa kuchunguzwa kwa kuzingatia vyanzo vinavyotambuliwa katika utamaduni wa Kiislamu, ambavyo ni Kitabu (Qur’ani), Sunna, Ijmai na Akili.

Mojawapo ya sifa za Mapinduzi ya Kiislamu ni kwamba mafundisho ya dini hayazuiliwi katika maisha ya mtu binafsi pekee, bali yanazingatiwa pia katika nyanja za umma, zikiwemo siasa, utamaduni, uchumi na usalama. Kwa msingi huo, Sharia ya Kiislamu haijishughulishi na masuala ya hali binafsi na ibada pekee, bali pia ina mitazamo na hukumu kuhusu namna ya kuendesha jamii.

Ili kufafanua suala hili, maisha ya mwanadamu yanaweza kuchunguzwa katika nyanja nne: uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, uhusiano wake na nafsi yake, uhusiano wake na watu wengine, na uhusiano wake na mazingira ya asili. Baadhi ya mitazamo inayoweka mipaka finyu kwa nafasi ya dini huzingatia zaidi uhusiano wa mwanadamu na Mwenyezi Mungu pamoja na sehemu ya masuala binafsi, huku ikiipa dini nafasi ndogo katika masuala ya kijamii. Kinyume chake, Uislamu, kama dini kamili na ya mwisho, unajumuisha nyanja hizi zote. Kwa mtazamo huu, kujibu mahitaji ya mwanadamu katika vipengele mbalimbali ni miongoni mwa majukumu ya dini.

Katika mtazamo huu, tofauti kati ya Uislamu na baadhi ya mitazamo inayojulikana kuhusu Ukristo inaonekana katika namna dini inavyohusiana na siasa na utawala. Kutenganisha masuala ya dini na masuala ya kisiasa kunaweza kusababisha dini kutengwa na maisha ya umma na utawala. Hata hivyo, Uislamu haukubali utengano huo. Ni muhimu kufafanua kwamba mjadala huu unahusu mitazamo na tafsiri mbalimbali za kihistoria za dini; haupaswi kujumlishwa na kuhusishwa na waumini wote au tafsiri zote za dini yoyote.

Mwenendo wa Mtume wa Uislamu (s.a.w.w.) unaonyesha kwamba shughuli zake za kidini hazikuzuiliwa katika masuala ya imani, maadili na maisha binafsi. Mbali na kufafanua imani na hukumu za ibada, Mtume pia alibeba jukumu la kuendesha jamii. Alishiriki katika masuala ya utoaji wa hukumu, vita na amani, mahusiano ya ndani na nje, uchumi na utamaduni. Kwa mujibu wa uchambuzi huu, uendeshaji wa jamii ulikuwa sehemu ya mwenendo wa vitendo wa Mtume, wala haukutokana tu na sifa zake binafsi au mazingira ya muda mfupi ya maisha yake.

Baada ya kufariki kwa Mtume, uhusiano kati ya uongozi wa masuala ya dini na uendeshaji wa jamii uliendelea katika sehemu kubwa ya historia ya Waislamu, ingawa kulikuwa na tofauti kubwa kuhusu uhalali wa utawala na namna ya kuuendesha. Katika simulizi hili la kihistoria, kipindi cha Muawiya kinatajwa kuwa hatua muhimu katika mchakato wa taratibu wa kutenganisha dini na siasa. Sababu iliyotolewa ni kwamba katika kipindi hicho, uendeshaji wa masuala ya kidunia na kisiasa ulianza kujitenga hatua kwa hatua na mamlaka ya kidini. Mchakato huu uliendelea pia katika tawala zilizofuata za Banu Umayya na Banu Abbas.

Kwa mujibu wa vyanzo vya Kiislamu, Qur’ani na riwaya zimezungumzia masuala ambayo utekelezaji wake ungekuwa mgumu au usiowezekana bila kuwepo kwa mfumo wa utawala na chombo chenye mamlaka ya kufanya maamuzi ya umma. Masuala hayo ni pamoja na jihadi, utoaji wa hukumu, kisasi cha kisheria (qisas), adhabu zilizowekwa na Sharia (hudud), fidia za kisheria (diyat), amani, usitishaji wa mapigano na mahusiano kati ya jamii mbalimbali. Kwa hiyo, uwepo wa masuala haya katika vyanzo vya dini unatajwa kuwa mojawapo ya hoja zinazotumika kuonyesha uhusiano kati ya Uislamu, siasa na utawala.

Katika hoja inayotegemea akili, msisitizo unawekwa kwenye ukamilifu wa dini ya Uislamu na ujumbe wake kwa wanadamu wote katika nyakati zote. Ikiwa dini imekuja kuiongoza jamii na kujibu mahitaji mbalimbali ya mwanadamu, basi kutekeleza kikamilifu maadili yake kunahitaji mifumo ya utekelezaji. Serikali zina nafasi kubwa katika kuathiri tabia za umma, mwelekeo wa kitamaduni na kijamii, pamoja na hatima ya mataifa. Kwa hiyo, kwa mtazamo huu, kufikia malengo mengi ya kijamii ya dini hakuwezekani bila kuwepo kwa mfumo wa uongozi na utekelezaji wa sheria.

Vilevile, milango mbalimbali ya fiqhi ya Kiislamu, kuanzia utoaji wa hukumu na jihadi hadi hudud, qisas, diyat, kifungo na hisbah (usimamizi wa masuala ya umma kwa mujibu wa Sharia), inashughulikia masuala yanayohitaji mamlaka ya utekelezaji, sheria na chombo chenye uwezo unaotambulika kisheria. Kwa mfano, haki katika kesi za mahakamani au kushughulikia makosa ya jinai haviwezi kutekelezwa kwa mawaidha ya kimaadili pekee; vinahitaji taasisi yenye mamlaka ya kisheria na uwezo wa kutekeleza hukumu.

Katika muktadha huu, makala inarejelea mtazamo wa Ayatullah al-Khu’i kuhusu mahitaji ya jihadi, yakiwemo nguvu kazi, vifaa, usaidizi na uongozi wa kijeshi. Hoja hii inasema kwamba baadhi ya hukumu za kijamii na za ulinzi haziwezi kutekelezwa bila kuwepo kwa uratibu na mfumo wa utawala. Kwa hiyo, uwepo wa hukumu kama jihadi na utoaji wa hukumu za kisheria unazua pia mjadala kuhusu mamlaka ya utawala, sheria na wajibu wa kuendesha jamii.

Imam Khomeini, katika kueleza uhusiano kati ya Uislamu na utawala, alisisitiza nafasi kuu ya serikali katika mfumo wa hukumu za Kiislamu. Kauli “الإسلام هو الحكومة بشؤونها” (Uislamu ni utawala pamoja na mambo yake yote) inaelezwa katika muktadha huu kuwa na maana kwamba utawala na masuala yanayohusiana nao si mambo ya nje au yasiyohusiana na Uislamu. Badala yake, yanahusiana na mkusanyiko wa hukumu za kijamii na za kisheria za dini. Uwepo wa hukumu kuhusu qisas, hudud, diyat, kifungo, amani na usitishaji wa mapigano pia unachukuliwa katika hoja hii kuwa ushahidi wa hitaji la mfumo wa kuendesha jamii.

Kwa msingi wa uchambuzi huu, Wilayat al-Faqih inaelezwa kuwa mwendelezo wa jukumu la kuendesha jamii katika zama za Mtume na Maimamu (a.s.). Kama ambavyo uongozi wa jamii ulikuwa sehemu ya majukumu ya Mtume na Maimamu, katika kipindi cha Ghayba (Kutoonekana kwa Imam wa Zama) pia hujitokeza suala la mamlaka na sifa zinazohitajika kwa mtu anayestahili kuiongoza jamii. Katika mjadala huu, marejeo yanafanywa kwenye vitabu vya fiqhi ya Kishia, vikiwemo Jawahir, na mitazamo ya baadhi ya mafaqihi kuhusu dhana ya kurejea kwa Hakimu wa Sharia.

Kwa mujibu wa mtazamo huu, kurejea kwa Hakimu katika milango mbalimbali ya fiqhi kunamaanisha kurejea kwa mamlaka yenye sifa na uwezo unaotambuliwa na Sharia. Suala hili linaweza kuchunguzwa kama mojawapo ya mada zinazohusiana na Wilayat al-Faqih. Ingawa katika baadhi ya vitabu vya fiqhi huenda kusiwe na mlango maalumu wenye jina la Wilayat al-Faqih uliopangwa kwa namna moja, wanaounga mkono mtazamo huu wanaamini kwamba misingi yake inaweza kufuatiliwa katika sehemu mbalimbali za urithi wa fiqhi ya Kishia.

Kwa kuhitimisha, mtazamo huu unasisitiza kwamba Uislamu ni dini kamili na kwamba siasa, utawala na uendeshaji wa jamii ni miongoni mwa nyanja zinazohusiana nayo. Ili kuchunguza suala hili, ni muhimu kurejelea mwenendo wa Mtume, Qur’ani, riwaya, milango ya fiqhi na mitazamo ya mafaqihi wa Kishia. Uchunguzi wa kihistoria kuhusu jinsi mjadala wa Wilayat al-Faqih ulivyojitokeza na sababu za mabadiliko yake katika vipindi mbalimbali ni mada tofauti inayoweza kujadiliwa katika mwendelezo wa mjadala huu.