Wanademokrasia wa Marekani Wataka Uchunguzi Huru Kuhusu Uhusiano wa Trump na Epstein

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Kesi ya Jeffrey Epstein imeingia tena katika kitovu cha mijadala ya kisiasa nchini Marekani, kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Hali hiyo imewafanya wanachama wa chama cha Democratic kutaka kuteuliwa kwa mwendesha mashtaka maalumu na huru ili kuchunguza uhusiano wa Donald Trump, Rais wa Marekani, na Epstein, aliyekuwa akikabiliwa na tuhuma za uhalifu wa kingono.

Kwa mujibu wa ripoti hii, gazeti la The New York Times limesisitiza kuwa wanachama wa Democratic wanaituhumu Wizara ya Sheria ya Marekani kwa kuficha ushahidi unaohusiana na suala hilo. Hata hivyo, Ikulu ya Marekani imekanusha tuhuma hizo.

Hatua ya wanachama wa Democratic imeifanya kesi ya Epstein kuvuta tena hisia za umma, wiki moja kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini humo.

Ombi hilo limetokana na ripoti iliyoandaliwa na wafanyakazi wa Democratic katika Kamati ya Sheria ya Baraza la Wawakilishi la Marekani, yenye kichwa “Tuna Mambo Yanayofanana, Jeffrey.” Ripoti hiyo inachunguza nyaraka za kesi na ushahidi wa wanawake ambao maelezo yao yanahusishwa na mtandao wa watu waliokuwa karibu na Epstein.

Jarida la Newsweek pia limeeleza kuwa ripoti hiyo inachunguza maelezo ya wanawake 11. Kwa mujibu wa wanachama wa Democratic, wanawake watano kati yao wametoa tuhuma za moja kwa moja dhidi ya Trump kuhusu madai ya utovu mkubwa wa kingono katika mazingira yaliyohusishwa na Epstein au mbele yake.

Ripoti hiyo inajumuisha tuhuma mbalimbali, zikiwemo maelezo ya Beatrice Cole, ambaye alidai kuwa alifanyiwa unyanyasaji wa kingono na Trump baada ya kukutana na Trump na Epstein katika Hoteli ya Plaza mwaka 1993.

Ripoti hiyo pia inataja ushahidi wa Stacey Williams, ambaye alimshutumu Trump kwa kumfanyia unyanyasaji wa kingono katika Trump Tower, wakati Epstein alipokuwepo. Aidha, ripoti hiyo imejumuisha maelezo ya Maria Farmer, mmoja wa manusura wa kesi ya Epstein, ambaye alisema kuwa alikutana na Trump katika ofisi ya Epstein jijini New York.

Jeffrey Epstein alikuwa mfanyabiashara tajiri wa Marekani aliyefunguliwa mashtaka kuhusiana na uhalifu wa kingono na usafirishaji haramu wa watu walio chini ya umri wa utu uzima. Alifariki akiwa kizuizini mwaka 2019.

Kesi yake imeendelea kuvuta hisia za umma nchini Marekani kutokana na uhusiano wake na watu mashuhuri katika nyanja za siasa na uchumi, pamoja na maswali ambayo bado yanaibuliwa kuhusu ukubwa wa mtandao wa unyanyasaji wa kingono unaohusishwa naye.