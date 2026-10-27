Pezeshkian: Mashambulizi ya Kijeshi ya Marekani na Utawala wa Kizayuni Dhidi ya Iran Yamehatarisha Usalama wa Nishati na Uchumi wa Dunia

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya Ofisi ya Rais wa Iran, Dkt. Masoud Pezeshkian, Rais wa Iran, katika hotuba yake kwenye Mkutano wa Nane wa Wakuu wa Jukwaa la Nchi Zinazouza Gesi Asilia nchini Urusi, alizungumzia athari za mivutano ya kikanda na hatua za upande mmoja kwa soko la kimataifa la nishati. Alisisitiza umuhimu wa ushirikiano madhubuti kati ya nchi wanachama ili kupunguza hatari zinazoikabili sekta hiyo na kuhakikisha usalama wa upatikanaji wa nishati, pamoja na uwiano kati ya ugavi na mahitaji.

Rais huyo alitaja vikwazo vya upande mmoja na uingiliaji wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia kuyumba kwa masoko ya nishati. Akizungumzia athari za hali hiyo kwa uzalishaji, usafirishaji na upangaji wa bei za nishati, alitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua madhubuti dhidi ya vitendo vinavyotishia uthabiti wa soko la kimataifa la gesi.

Pezeshkian pia alisisitiza uwezo wa Jukwaa la Nchi Zinazouza Gesi Asilia katika kuendeleza diplomasia ya pande nyingi, kubadilishana uzoefu na kuratibu sera za nchi wanachama.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Rais huyo alitaja maendeleo ya uwekezaji wa pamoja katika mnyororo wa thamani wa gesi asilia, uboreshaji wa teknolojia, ongezeko la ufanisi na upanuzi wa biashara ya gesi katika masoko ya kikanda na kimataifa kuwa miongoni mwa vipaumbele vya ushirikiano kati ya wanachama wa jukwaa hilo.

Akizungumzia nafasi ya Iran katika kuwa na akiba kubwa na uwezo wa kuzalisha gesi asilia, alisisitiza kuwa nchi yake iko tayari kupanua ushirikiano na wawekezaji wa kigeni na kushiriki kikamilifu zaidi katika miradi ya sekta ya gesi, kuanzia uchimbaji na uzalishaji hadi uchakataji na usambazaji.

Hotuba Kamili ya Rais wa Iran katika Mkutano wa Nane wa Wakuu wa Jukwaa la Nchi Zinazouza Gesi Asilia

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

Mheshimiwa Vladimir Putin,

Rais wa Shirikisho la Urusi,

Mwanzoni mwa hotuba yangu, napenda kueleza furaha yangu ya kushiriki mkutano huu katika jiji zuri na la kihistoria la Moscow. Ninatoa shukrani zangu za dhati kwa watu na serikali rafiki ya Shirikisho la Urusi, hususan kwako Mheshimiwa Rais, kwa kuandaa mkutano huu muhimu.

Vilevile, ninamshukuru Katibu Mkuu wa Jukwaa na Sekretarieti yake kwa juhudi zao endelevu katika kuendeleza shughuli za Jukwaa la Nchi Zinazouza Gesi Asilia.

Napenda pia kutumia fursa hii kuenzi kumbukumbu ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatullah Ali Khamenei (Marehemu), ambaye kupitia mipango na uungwaji mkono wake alitoa mchango mkubwa katika kuimarisha Jukwaa la Nchi Zinazouza Gesi Asilia.

Mheshimiwa Mwenyekiti, viongozi wa ujumbe wa nchi zinazoshiriki, mabibi na mabwana,

Mkutano wa Nane wa Wakuu wa Jukwaa la Nchi Zinazouza Gesi Asilia unafanyika katika kipindi ambacho mabadiliko ya kijiopolitiki yameikabili usalama wa nishati duniani kwa changamoto kubwa.

Katika muktadha huu, mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yaliyotokea katika vipindi viwili wakati mazungumzo ya kisiasa yakiendelea, yalikuwa miongoni mwa matukio ya kusikitisha na hatari kwa usalama wa kimataifa. Mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu wa miundombinu ya nishati nchini mwetu na kuvuruga michakato ya usafirishaji wa nishati, hivyo kuhatarisha usalama wa nishati na uchumi wa dunia.

Ninapaswa pia kusisitiza kuwa kuwekwa kwa vikwazo vya upande mmoja dhidi ya nchi mbalimbali, pamoja na kile ninachokieleza kama ugaidi wa kiuchumi kupitia vizuizi vya baharini na angani vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na shinikizo kwa nchi nyingine ili zifuate vizuizi hivyo, ni hatua nyingine zisizo halali ambazo zimeweka uthabiti wa masoko ya nishati katika hatari kubwa. Hatua hizi zinapaswa kulaaniwa na wazalishaji wakuu wa nishati duniani, na hatua madhubuti zinapaswa kuchukuliwa kukabiliana nazo.

Leo, uingiliaji wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi hauathiri wahusika wa kikanda pekee. Pia unasababisha mishtuko mikubwa inayovuruga taratibu za upangaji wa bei, ugavi na usafirishaji wa nishati, na hivyo kuhatarisha ukuaji wa uchumi duniani.

Waheshimiwa viongozi,

Katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili ya shughuli zake, Jukwaa la Nchi Zinazouza Gesi Asilia limekuwa ishara ya diplomasia ya gesi ya pande nyingi na jukwaa la mazungumzo, kubadilishana uzoefu na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi wanachama. Jukwaa hili linaweza kuwa na nafasi muhimu katika kutatua matatizo na changamoto za nishati duniani.

Katika mwelekeo huo, utekelezaji wa masharti ya katiba ya jukwaa na matamko ya mikutano ya wakuu wake ni muhimu sana. Hili linahusu hasa maendeleo ya teknolojia na mbinu za usimamizi endelevu wa mazingira, upanuzi wa masoko ya gesi katika ngazi za kikanda na kimataifa, kuongeza mchango wa rasilimali za gesi asilia katika mnyororo wa thamani na kupambana na umaskini wa nishati.

Mabibi na mabwana,

Mabadiliko katika soko la kimataifa la nishati yanahitaji nchi wanachama wa jukwaa kuimarisha ushirikiano wao katika maeneo mawili: utawala na usimamizi wa kimkakati, pamoja na shughuli za kiufundi na kihandisi.

Katika eneo la kimkakati, kipaumbele kinapaswa kuwa uthabiti wa soko na namna ya kuongeza biashara ya gesi asilia katika masoko ya kikanda na kimataifa.

Katika eneo la kiufundi na kihandisi, jambo muhimu kwa wanachama ni kuendeleza uwekezaji wa pamoja katika mnyororo wa thamani wa gesi, kuanzia uzalishaji hadi uchakataji, usafirishaji na matumizi. Wakati huohuo, kuimarisha uwezo wa kiteknolojia ili kuongeza ufanisi na kupunguza athari za kimazingira zinazotokana na uzalishaji na matumizi ya gesi kunapaswa kuwa kiini cha ushirikiano wa pamoja.

Kwa msingi huo, ni muhimu uwezo uliopo katika nchi wanachama ubadilishwe kuwa miradi inayotekelezeka na manufaa ya pamoja. Utekelezaji madhubuti wa mkakati wa muda mrefu wa jukwaa, kwa kuzingatia mabadiliko ya soko na matarajio ya muda mrefu ya ugavi na mahitaji, unaweza kuweka mwelekeo ulio wazi wa kuoanisha vipaumbele vya wanachama na kuimarisha nafasi ya jukwaa katika mustakabali wa nishati duniani.

Waheshimiwa viongozi,

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa ni miongoni mwa nchi zilizoanzisha Jukwaa la Nchi Zinazouza Gesi Asilia na nchi yenye akiba ya pili kwa ukubwa ya gesi asilia iliyothibitishwa duniani, inaeleza utayari wake wa kutekeleza jukumu kubwa zaidi katika kuendeleza diplomasia ya pande nyingi, kubadilishana maarifa na uzoefu, na kupanua fursa za uwekezaji katika miundombinu ya gesi kupitia mfumo wa jukwaa hili.

Kwa kuwa Iran iko katika nafasi ya kimkakati katikati ya korido muhimu zaidi za nishati duniani, ina uwezo mkubwa wa kuchangia katika kuimarisha ustahimilivu wa mifumo ya nishati duniani.

Aidha, uwezo uliopo katika sekta ya gesi ya Iran umeweka msingi mzuri wa ushirikiano na sekta binafsi za nchi wanachama katika shughuli za awali na za baadaye za mnyororo wa uzalishaji wa gesi asilia, pamoja na biashara yake.

Wawekezaji wa kigeni wanaweza kutumia vivutio na huduma za uwezeshaji zinazotolewa katika sekta za mafuta, gesi na kemikali za petroli, na kunufaika na uwezo mkubwa wa Iran kwa misingi ya maslahi ya pamoja.

Ninapenda kusisitiza kuwa, licha ya vikwazo vya upande mmoja vilivyodumu kwa miaka mingi, Iran imeweza kutegemea uwezo wake wa ndani na kufikisha uzalishaji wake wa gesi asilia katika kiwango cha mita za ujazo bilioni 300. Aidha, imeendelea kushikilia nafasi ya tatu duniani miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa gesi asilia.

Kuhusu matumizi ya gesi asilia, Iran ni miongoni mwa nchi zinazoongoza duniani, huku gesi ikichangia asilimia 70 ya mchanganyiko wa vyanzo vya nishati nchini humo. Kwa sasa, asilimia 95 ya wakazi wa Iran wanahudumiwa na mtandao wa kitaifa wa usambazaji wa gesi asilia.

Mheshimiwa Mwenyekiti, mabibi na mabwana,

Tunaamini kuwa kupitia ushirikiano wenye kujenga, tunaweza kuchangia katika kuhakikisha usalama wa ugavi na mahitaji ya nishati, kuweka bei za gesi asilia kwa misingi ya haki, na kuongeza nafasi yake katika mchanganyiko wa vyanzo vya nishati duniani, huku tukizingatia masuala ya mazingira.

Katika mwelekeo huu, ushiriki hai wa mawaziri wa mafuta na nishati wa nchi wanachama na waangalizi, Katibu Mkuu wa jukwaa, wafanyakazi wa Sekretarieti na ushirikiano wenye kujenga kati yao una umuhimu mkubwa.