Kujithamini kwa Vijana Balehe: Kutoka Malezi ya Kulazimisha Hadi Kujitambua kuwa Mtu Mwenye Thamani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Kwa mujibu wa kitengo cha mahusiano ya umma cha Ofisi ya Uenezi wa Kiislamu ya Isfahan, katika kikao cha tatu cha mfululizo wa vikao kuhusu ujuzi wa mawasiliano na kuhurumiana ndani ya familia, vilivyopewa jina la “Nyumba ya Mazungumzo”, mada ya “Mbinu za Malezi katika Kukuza Kujithamini kwa Vijana Balehe” ilijadiliwa kupitia kituo cha majibu ya maswali ya kidini cha mkoa wa Isfahan.

Katika kikao hicho, Zahra Ebrahimi, mtaalamu wa maadili na malezi katika Ofisi ya Uenezi wa Kiislamu ya Isfahan, mwalimu wa hawza na mshiriki wa shughuli za vyombo vya habari, alijibu maswali ya washiriki kuhusu changamoto za malezi katika kipindi cha balehe, akizingatia umuhimu wa kujithamini.

1. Kujithamini: Kupitia uzoefu wa kuwa na thamani, si kusifiwa tu

Ebrahimi alisisitiza umuhimu wa kujithamini katika kipindi cha balehe, akisema kuwa sifa hiyo haijengwi kwa kumwambia mtoto tu maneno kama “Wewe ni mtu mwenye thamani” au kumsifu mara kwa mara. Badala yake, wazazi wanapaswa kuweka mazingira yatakayomwezesha kijana kuhisi na kuthibitisha thamani yake kupitia matendo na uzoefu halisi.

Aliongeza kuwa njia za kuimarisha sifa hii ni pamoja na kumpa kijana majukumu yanayolingana na uwezo na vipaji vyake, kumpa fursa za kufanya shughuli mbalimbali na kujifunza kupitia uzoefu, pamoja na kuzingatia vipaji na mambo anayoyapenda.

Mtaalamu huyo alieleza pia kuwa sifa zilizopitiliza, kupuuza makosa ya mtoto au kumpa majina ya kumwekea alama hasi si mbadala mzuri wa kumpa fursa za kukua na kupata mafanikio kupitia juhudi zake mwenyewe.

2. Wakati malezi yanapogeuka kuwa kulazimisha

Akisisitiza umuhimu wa kuheshimu utu wa kijana, Ebrahimi alionya kuhusu mbinu za malezi ya kidini zinazotegemea kulazimisha na kufuatilia kila hatua ya kijana.

Alieleza kuwa kumshinikiza kijana kutekeleza matendo ya kidini bila kumpa fursa ya kupata maarifa, kuelewa maana yake na kutambua umuhimu wake kunaweza kudhoofisha kujithamini kwake badala ya kukujenga.

Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, jukumu la wazazi si kumlazimisha mtoto kutekeleza tu tabia wanazotarajia, bali pia kumsaidia kukuza uelewa, kutambua thamani yake na kujenga ufahamu wa ndani unaomwongoza katika maamuzi yake.

3. Kujikosoa kupita kiasi na kuogopa kushindwa ni mambo ya kuzingatia

Ebrahimi alitaja kujikosoa kupita kiasi, kutoridhika na mwonekano wa mwili, kuogopa kushindwa, kukwepa majukumu mapya na kutegemea mno uthibitisho au sifa kutoka kwa wengine kuwa miongoni mwa ishara zinazopaswa kuzingatiwa wakati wa kutathmini hali ya kujithamini kwa kijana.

Akizungumzia athari za tabia za wazazi katika namna kijana anavyojiona, alisema kuwa kumlinganisha kijana na wengine na kutumia majina kama “asiyeweza” kunaweza kuathiri vibaya mtazamo wake kuhusu nafsi yake. Hata kumsifu kwa kumpa sifa zinazozidi uwezo wake halisi kunaweza kuwa na athari zisizofaa.

Alisisitiza kuwa wazazi wanapaswa kuzingatia uwezo, mahitaji na hali halisi ya mtoto badala ya kutoa hukumu za jumla kuhusu tabia au uwezo wake.

4. Kumheshimu kijana hakumaanishi kupuuza makosa yake

Akizungumzia umuhimu wa kuheshimu faragha ya kijana, Ebrahimi alisema kuwa makosa ya mtoto hayapaswi kuwekwa wazi mbele ya watu wengine au katika mikusanyiko.

Hata hivyo, alifafanua kuwa wazazi wanaweza kuchunguza kosa, kutoa maelekezo na maoni ya kujenga, na kuweka matokeo yanayolingana na uzito wa kosa hilo bila kushambulia utu wa kijana au kumdhalilisha.

Mtaalamu huyo pia alisisitiza umuhimu wa kushughulikia makosa ya watoto kwa busara. Kijana anapaswa kupewa fursa ya kudhibiti hisia zake, kutafakari kuhusu alichopitia na kuchukua hatua za kurekebisha tabia yake.

5. Mamlaka ya malezi pamoja na fursa ya kuchagua na kujirekebisha

Ebrahimi alieleza kuwa malezi bora yanahitaji kuweka mipaka iliyo wazi. Kumlea kijana kwa njia inayofaa hakumaanishi kumwacha bila mwongozo au kupuuza makosa yake, wala hakumaanishi kuchukua hatua za haraka bila kutafakari au kudhibiti kila kipengele cha maisha yake.

Aliongeza kuwa wazazi wanapaswa kueleza matarajio na mipaka ya tabia, huku wakimpa kijana fursa ya kufanya maamuzi, kukubali majukumu na kurekebisha makosa yake kulingana na umri na uwezo wake.

Pia alisisitiza umuhimu wa kuwashirikisha vijana katika maamuzi ya kifamilia kwa kuwaomba maoni yao. Hatua hiyo inaweza kuwafanya watambue kuwa mawazo yao yanazingatiwa na kwamba wana nafasi muhimu ndani ya familia.

6. Familia na shule: Nguzo mbili muhimu katika kujenga kujithamini

Katika sehemu nyingine ya kikao, Ebrahimi alizungumzia nafasi ya familia na shule katika kujenga hali ya kujithamini kwa vijana balehe.

Alisema kuwa matendo ya kudhalilisha, kuwapa wanafunzi majina yanayowavunja moyo na kupuuza hali zao binafsi yanaweza kuchangia matatizo ya malezi.

Alitaja ushirikiano mzuri kati ya familia na shule, kuzingatia tabia zinazoweza kuwaweka vijana katika hatari, kutoa taarifa na mwongozo unaofaa kwa wazazi, pamoja na kufuatilia changamoto za wanafunzi kuwa miongoni mwa hatua zinazoweza kusaidia kuboresha malezi na ustawi wao.

7. Mitandao ya kijamii: Kutafuta kukubalika au kupata fursa ya kuonyesha uwezo

Ebrahimi alizungumzia pia athari za mitandao ya kijamii na tabia ya vijana kutafuta uthibitisho kutoka kwa wengine.

Alieleza kuwa kutamani kuonekana na kukubalika, kujilinganisha na watu wengine na kujitahidi kupata sifa kutoka kwa watazamaji kunaweza kuathiri namna kijana anavyohisi kuhusu thamani yake.

Kwa sababu hiyo, alisisitiza umuhimu wa kufundisha uelewa wa matumizi ya vyombo vya habari, pamoja na familia na shule kuwasaidia vijana kutambua vipaji na mambo wanayoyapenda.

Mtaalamu huyo alipendekeza pia kuwahamasisha vijana kutengeneza maudhui yanayolingana na uwezo wao, badala ya kutumia maudhui kwa namna ya kutazama tu bila kushiriki kikamilifu na kujilinganisha kila mara na wengine. Alieleza kuwa shughuli hizo zinaweza kuwapa fursa ya kuonyesha ujuzi wao na kujionea uwezo walionao.

8. Kujenga kujithamini kupitia uelewa, uwajibikaji na heshima

Katika kuhitimisha mada, Ebrahimi alisisitiza kuwa kujithamini kwa vijana balehe kunakuzwa kwa kuwapa fursa ya kujionea thamani yao, kuwapa majukumu, kushughulikia makosa kwa uhalisia na kuheshimu utu pamoja na uhuru wao.

Alibainisha kuwa, pamoja na kuweka mipaka ya malezi, familia zinapaswa kuandaa mazingira ambayo mtoto anaweza kutambua uwezo wake, kuujaribu katika vitendo, kufanya makosa na kupata nafasi ya kurekebisha mwenendo wake.

Vitabu vilivyopendekezwa kwa usomaji zaidi

Mwisho wa kikao, vitabu vifuatavyo vilipendekezwa kwa wale wanaotaka kujifunza zaidi kuhusu malezi na kujithamini:

Azadi-ye Ma'nawi (Uhuru wa Kiroho) — Shahidi Morteza Motahhari. Ta'lim wa Tarbiyat dar Islam (Elimu na Malezi katika Uislamu) — Shahidi Morteza Motahhari. Namehaye Bolugh (Barua za Kipindi cha Balehe) — Ali Safaei Haeiri. Ezzat-e Nafs-e Ma'nawi (Kujithamini Kiroho) — Mohammad Farhoosh.

Hitimisho: Malezi yenye mafanikio si yale yanayomlazimisha kijana kutii kila agizo bila kuelewa, bali ni yale yanayomsaidia kujitambua, kuwajibika, kujifunza kutokana na makosa na kukua akiwa na heshima kwa nafsi yake na kwa wengine.