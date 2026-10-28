Kiongozi wa Mapinduzi katika kujibu barua za wanafunzi: Tumeahidiana kuendelea pamoja hadi kufikia kilele cha maendeleo

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, katika kujibu barua zilizotumwa kwake katika miezi ya hivi karibuni na kundi la wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali nchini, alitambua azma, dhamira na hisia ya uwajibikaji waliyonayo vijana hao katika kujenga mustakabali wa nchi kuwa ni uzi unaounganisha “ahadi ya pamoja” kati ya uongozi na vijana. Aidha, alisisitiza umuhimu wa kujizatiti kwa silaha ya elimu na imani, kujitakasa nafsi, na kuongeza juhudi maradufu ili kuimarisha nguvu na uwezo wa Iran.

Ifuatayo ni matini ya jibu la Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi:

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Salamu kwenu, watoto wangu wapendwa!

Nimesoma barua zenu zilizojaa upendo na hisia njema. Nawashukuru kwa wema na upendo wenu mkubwa, enyi wanafunzi vijana wenye ari na hamasa. Nitawaombea kwa namna ya pekee nyote ambao mmeweka haki juu yangu kwa upendo na wema wenu.

Katika barua zenu, pamoja na barua za vijana wengi na wanafunzi wengine wanaonionyesha wema na upendo wao, kunang'aa azma, dhamira na hisia ya uwajibikaji katika kujenga mustakabali.

Ahadi hii imara ni amana yenye thamani kubwa, ambayo mizizi yake imo katika mafundisho ya Uislamu halisi wa Muhammad (s.a.w.w.) na urithi wa Imam Khomeini Mkuu na Shahidi Sayyid Ali Khamenei — Mwenyezi Mungu azitukuze daraja zao. Ahadi hii ndiyo uzi unaotuunganisha katika “ahadi ya pamoja” baina yetu.

Kwa ajili ya kufikia lengo hili, jitahidini kadiri muwezavyo kujizatiti kwa silaha ya elimu na imani, kujitakasa nafsi, kuwa na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu, na kufahamu kwa kina mafundisho ya Qur’ani na Ahlul-Bayt (a.s.). Pia, ongezeni nguvu na uwezo wa Iran yetu pendwa kwa kufanya kazi kwa bidii zaidi na kuleta ubunifu maradufu.

Ili, kwa baraka za dua za Bwana wetu mwenye huruma, Imam Mahdi (a.t.f.s.), safari ya wapiganaji waliofungamana kwa ahadi ya pamoja kuelekea kilele cha maendeleo na ustaarabu wa Kiislamu na Kiirani iweze kutimia kwa namna bora zaidi na kwa haraka zaidi, Inshaallah.

Sayyid Mojtaba Hussein Khamenei

Tarehe: 28 Oktoba 2026