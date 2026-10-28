Mkuu wa Taasisi ya Mashahidi wa Vita Atembelea Kijana Aliyejeruhiwa Katika Vita vya Ramadhani Vilivyolazimishwa, Huko Sirik

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Dkt. Sayyid Ahmad Mousavi, Makamu wa Rais wa Iran na Mkuu wa Taasisi ya Mashahidi wa Vita na Masuala ya Waliotoa Dhabihu, alitembelea Hospitali ya Sasan na kumjulia hali Ma‘sumeh Zarei, kijana aliyeathiriwa na vita vya Ramadhani vilivyolazimishwa huko Sirik. Katika ziara hiyo, alipata taarifa kuhusu hali yake ya matibabu.

Mkuu huyo wa Taasisi ya Mashahidi wa Vita na Masuala ya Waliotoa Dhabihu alitoa pole kwa familia ya kijana huyo aliyeathiriwa na tukio hilo. Pia, alifuatilia moja kwa moja hali yake na changamoto zinazohusiana na matibabu yake. Aidha, alisisitiza umuhimu wa kumpatia huduma zote za matibabu zinazohitajika na kutoa maelekezo na maagizo yanayofaa kwa ajili ya kufanikisha huduma hizo.

Ma‘sumeh Zarei, kijana aliyeathiriwa na vita vya hivi karibuni vilivyolazimishwa, alijeruhiwa tarehe 1 Septemba 2026, katika eneo la Bandari ya Kuhestak, Sirik, Mkoa wa Hormozgan, kufuatia shambulio la makombora lililotekelezwa na Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel, kwa mujibu wa taarifa hiyo.

Inafaa kutajwa kuwa, katika ziara hiyo pia walikuwepo Sayyida Ma‘sumeh Ghafouri, Mkurugenzi Mkuu wa Habari, Mawasiliano na Masuala ya Kimataifa wa Taasisi ya Mashahidi wa Vita, pamoja na Muhammad Ali Amarian, mshauri wa Mkuu wa Taasisi hiyo.