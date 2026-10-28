Ayatollah Nouri Hamadani: Kufungwa na kuuawa kwa wanazuoni wa dini kunatayarisha mazingira ya kuanguka na kupoteza uhalali kwa watawala madhalimu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA–, kufuatia kutolewa kwa hukumu za kuwaadhibu wanazuoni wa Kishia katika baadhi ya nchi za eneo hilo, zikiwemo Bahrain na Kuwait, Ayatullah Nouri Hamadani amewaonya watawala wa eneo hilo kuhusu kuwafunga na kuwahukumu wanazuoni wa dini adhabu ya kifo.

Marjaa wa Kishia duniani alisema:

“Hivi karibuni, baadhi ya watawala wa nchi za eneo hili wamechukua hatua ya kutoa hukumu dhalimu dhidi ya wanazuoni, zikiwemo hukumu za kifungo na adhabu ya kifo, kwa lengo la kuizima sauti ya haki na uadilifu. Inapaswa kufahamika kwamba hukumu za aina hii hazitafanikiwa kuizima sauti ya haki na uadilifu; badala yake, zitaandaa mazingira ya kuanguka na kupoteza uhalali kwa wale waliozitoa.”

Ayatullah Nouri Hamadani aliwashauri watawala wa nchi hizo waache hatua hizo zisizo za busara. Badala ya kupambana na wanazuoni wa dini, aliwataka kushirikiana nao katika mapambano dhidi ya ubeberu na Uzayuni, ambao, kwa mujibu wa kauli yake, wanalenga kuufuta Uislamu katika misingi yake.