Kemalwandi: Leo tasnia ya nyuklia ya Iran imefikia ukomavu kamili

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, msemaji na naibu wa masuala ya kimataifa, kisheria na bunge wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran, katika mahojiano na kipindi cha "Dunia ya Leo" cha kituo cha habari, wakati akielezea umuhimu wa maendeleo ya nishati ya nyuklia duniani, alielezea malengo na umuhimu wa uwepo wa ujumbe wa Iran katika mkutano wa kimataifa wa nishati ya nyuklia nchini Korea Kusini na kusema: Tasnia ya nyuklia duniani imegawanyika katika sehemu mbili - nishati na zisizo za nishati. Tiba ya nyuklia, kilimo na viwanda ni miongoni mwa maeneo ya matumizi ya teknolojia ya nyuklia katika sehemu isiyo ya nishati, na uzalishaji wa umeme wa nyuklia unaunda sehemu muhimu ya tasnia ya nyuklia.

Aliongeza: Mkutano wa sita wa mawaziri katika uwanja wa nishati ya nyuklia unafanyika Korea Kusini. Labda moja ya sababu za kuongezeka kwa umakini kwa suala hili katika miaka ya hivi karibuni ni changamoto za kimazingira katika ngazi ya dunia; masuala ambayo yamekuwa moja ya wasiwasi mkubwa wa jumuiya ya kimataifa na yanadhihirisha zaidi umuhimu wa kuelekea nishati ya nyuklia.

Akirejelea umuhimu wa maendeleo ya nishati safi katika ngazi ya dunia, alisema: Leo suala hili halizuiliwi kwa Iran tu, bali ni suala la mustakabali wa wanadamu. Lazima tuzalishe umeme kwa kiwango cha chini cha uchafuzi. Kwa mfano, kituo cha nyuklia cha Bushehr hadi sasa kimezuia utoaji wa takriban tani milioni 86 za vichafuzi na kimesababisha uokoaji wa matumizi ya mapipa milioni 132 ya mafuta.

Aliongeza: Katika hali ya sasa, ikiwa tunaweza kupunguza utoaji wa kaboni, tumesaidia pia nchi jirani; kwa sababu athari za kimazingira hazizuiliwi na mipaka ya kijiografia na zinaweza kuathiri nchi mbalimbali. Kwa hiyo, kuandaa mikutano kama hii ni muhimu sana, na ni lazima Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iwe na uwepo makini na wenye matokeo katika mikutano hiyo na kuwasilisha maoni, mawazo na suluhisho zake za kupunguza matatizo na changamoto za wanadamu.