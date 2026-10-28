Araghchi: ili kutoa nafasi kwa diplomasia, tutaendelea kuwasiliana na wapatanishi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: wakati vikosi vyetu vya kijeshi vyenye ujasiri viko tayari kabisa kutetea nchi yetu, Iran itaendelea kutoa nafasi kwa diplomasia kufanikiwa.

Aliongeza: ili kuchunguza mawazo ambayo yanaweza kuwezesha kutekeleza mpango wa siku saba, hata katika kipindi cha chini ya wiki moja, tutaendelea na mawasiliano yetu ya karibu na endelevu na wapatanishi.