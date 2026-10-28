Aref: kuzingirwa kwa bahar ni fursa kwa maendeleo ya korido

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Mohammad Reza Aref, Makamu wa Kwanza wa Rais, katika kikao cha Kamati ya Kitaifa ya Usafirishaji akirejelea umuhimu wa maendeleo ya miundombinu ya usafiri ya nchi, alisema: maendeleo ya usafiri na kukamilisha korido za Kaskazini — Kusini na Mashariki — Magharibi ni miongoni mwa vipaumbele vya serikali ya kumi na nne.

Aliongeza: tangu mwanzo wa serikali, hatua nzuri zilianza katika uwanja huu na mchakato huu ulikwenda kwa kasi, lakini baadaye tatizo la kuzingirwa kwa bahar kutoka kwa adui liliibuka, ambalo bila shaka kuzingirwa huku kulizalisha fursa mpya kwa nchi kwa maendeleo ya vivuko vingine na vituo vya mipaka.

Ongezeko la mara kadhaa la uagizaji wa reli licha ya kuzingirwa kwa bahar

Katika muendelezo wa kikao hiki, ripoti ya hali ya biashara ya nchi katika nusu ya kwanza ya mwaka huu iliwasilishwa.

Kwa mujibu wa ripoti hii, licha ya kuzingirwa kwa bahar, uagizaji wa nchi kupitia mipaka ya bahar ya kaskazini, mipaka ya barabara na mipaka ya reli umeongezeka mara kadhaa.

Pia katika kipindi hiki, mauzo ya nje kupitia mipaka ya bahar ya kaskazini, mipaka ya barabara na njia za reli yamekua kwa kiasi kikubwa sana.

Takwimu hizi ziliwasilishwa katika kikao cha Kamati ya Kitaifa ya Usafirishaji kama sehemu ya ripoti ya utendaji wa njia za biashara na usafiri za nchi.