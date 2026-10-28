Kiongozi wa Mapinduzi: kudhoofika kwa adui ni moja ya matunda ya upinzani wa kitaifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, alikutana na Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Katika mkutano huu, Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei alitaja Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa na sekretarieti yake kama «makutano ya hekima» ya mambo ya nchi na alisisitiza juu ya athari za pande zote za nyanja nne — «utamaduni», «siasa», «uchumi» na «usalama» — na umuhimu wa kuwa na viambatisho vinavyolingana na uamuzi katika kila nyanja.

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu aliona matumizi ya ramani ya njia inayotegemea picha kamili ya kila hatua — kutoka hatua ya kuanzia hadi hatua ya mwisho — kuwa sharti la kufanya maamuzi imara na thabiti.

Kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa na imani ya pande zote kati ya watu na maafisa, matumizi ya uwezo wa katiba hasa kifungu cha 176 kusaidia rais na vyombo vya utendaji ili kuwezesha na kuharakisha kutatua matatizo ya nchi, kulinda usalama wa kitaifa na kikanda kwa kutumia usimamizi juu ya Mlango wa Hormuz na kuimarisha mahusiano ya nchi mbili na nchi jirani kwa msingi wa maslahi endelevu na ya pande zote ni miongoni mwa mihimili mingine iliyojadiliwa katika mkutano huu.

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu aliona kufikisha adui katika hali ya kukata tamaa kuwa moja ya matunda ya upinzani wa kitaifa na alisisitiza juu ya utoaji wa habari kwa bidii na kwa wakati ili kuendeleza ushiriki wa watu katika kutetea nchi na mfumo na pia kufuatilia kuhakikisha haki na maslahi ya taifa la Iran na uwanja wa upinzani kupitia utekelezaji wa masharti yaliyowekwa na maafisa wa nchi kwa lengo la kumaliza vita na masharti ya «sio vita, sio amani».

Katika mkutano huu katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa aliwasilisha ripoti ya hali ya nchi katika nyanja mbalimbali na juhudi zinazoendelea. Dk Mohsen Rezaei katika ripoti yake alitaja kufuatilia sera ya kimkakati ya Jamhuri ya Kiislamu ya «kupanga mipango na utaratibu wa ndani wa kikanda» kuwa miongoni mwa hatua zinazoendelea za sekretarieti ya Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa.