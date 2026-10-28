Herzog: lazima tuzuie kufanyika kwa uchaguzi mpya

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la AFP, Isaac Herzog, rais wa utawala wa Israel, siku ya Jumatano alisema ni lazima jitihada zote zitumike ili kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mpya; maneno haya yalitolewa baada ya matokeo ya awali ya upigaji kura wa jana kuonyesha kuwa hakuna hata moja ya vitalu vikuu kilichofanikiwa kupata wingi wa viti vya bunge.

Herzog, ambaye jukumu lake ni kuamua ni mgombea gani atapewa jukumu la kuunda baraza la mawaziri, alisema: jambo moja lazima liwe wazi; nilikuwa nimesema hivi hata kabla ya uchaguzi: hasa baada ya matukio ya jana, lazima tufanye kila tunachoweza ili kuzuia mzunguko mwingine wa uchaguzi.

Wakati huo huo, kamati ya uchaguzi ya utawala wa Israel ilitangaza kuwa kwa kuhesabu asilimia 85.6 ya kura katika asilimia 93 ya vituo vya kupigia kura, muungano wa Benjamin Netanyahu umepata viti 53, chama cha Yesh Atid chini ya uongozi wa Gadi Eisenkot viti 48, na vyama vya Kiarabu kwa jumla viti 19.