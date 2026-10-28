Shambulio la anga la Saudi kwa Al-Jawf; makumi ya watu wameshahidiwa na kujeruhiwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Al-Masira, ndege za kivita za Saudi zimefanya mauaji mapya katika soko la Al-Hazm na kituo cha mafuta huko Al-Jawf nchini Yemen.

Ndege za kivita za Saudi zilipiga mabomu soko la Al-Hazm katika mkoa huu kwa mara kadhaa na pia zilifanya shambulio la anga kwa kituo cha mafuta.

Vyanzo vya Yemen vilitangaza kwamba kutokana na mashambulizi haya idadi ya Wayemeni ikiwemo wanawake na watoto wameshahidiwa.

Katika shambulio la kituo cha mafuta cha Al-Taysir huko Hazm watu wanne wameshahidiwa.

Vyanzo vya Yemen katika takwimu za hivi punde vilitangaza kwamba idadi ya mashahidi wa shambulio la soko huko Al-Jawf imefikia 14 na waliojeruhiwa 10.