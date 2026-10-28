Gargash: diplomasia ni njia yenye ufanisi zaidi ya kulinda usalama na kufikia amani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu CNN, Anwar Gargash, mshauri wa kidiplomasia wa rais wa UAE, alisisitiza kwamba mwelekeo wa nchi yake bado unategemea kutoa kipaumbele kwa suluhisho za kisiasa, na vita huzaa tu migogoro zaidi.

Gargash alisema: katika hali ambayo mazingira ya kikanda yanaambatana na kutokuwa na uhakika na uvumi na makisio kuhusu njia za kuongeza mvutano na makabiliano yameongezeka, mwelekeo wa UAE unaotegemea hekima, wastani na upendeleo wa mazungumzo na suluhisho za kisiasa bado haujabadilika na uko wazi.

Aliongeza: hali ya sasa inahitaji kiwango cha juu zaidi cha kujizuia, kubadilika na busara mbali na mantiki ya kuongeza mvutano.

Mshauri wa rais wa UAE aliendelea kutangaza: uzoefu wa kikanda umeonyesha kwamba vita huzaa tu migogoro zaidi na diplomasia ni njia yenye ufanisi zaidi ya kulinda usalama na kufikia amani na utulivu.