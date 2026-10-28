Jaribio la Trump la kujionyesha wakati huu kwa kutumia uchaguzi wa Knesset

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Al Jazeera, Donald Trump, rais wa Marekani, ambaye hutumia kila fursa kujionyesha na kutangaza chama chake hasa kabla ya uchaguzi wa kati wa bunge la nchi yake, leo Jumatano katika madai ya uongo aliiambia tovuti ya Axios: mwanzoni nilipokea ripoti za wasiwasi kuhusu hali ya Netanyahu (katika uchaguzi wa Knesset wa utawala wa Israel), lakini sasa hali yake ni nzuri sana na msaada wangu umeleta tofauti kubwa!

Rais wa Marekani katika muktadha huu alidai: bado sijafikiria kuingilia kati kusaidia kuunda baraza la mawaziri la umoja wa kitaifa na Netanyahu, lakini nitaliangalia suala hili.

Hii ni wakati ambapo rais wa Marekani hapo awali kwa kujibu tangazo la matokeo ya uchaguzi wa bunge wa utawala wa Israel alidai kuwa tangazo la msaada wake kwa Netanyahu limesababisha mwenendo wa mambo kubadilika.

Alidai kuwa Netanyahu badala ya kushindwa vibaya anaonekana kuelekea kurudi kwa nguvu!

Hii ni wakati ambapo hakuna hata moja ya mitiririko iliyoshiriki katika uchaguzi wa utawala wa Israel bado imeweza kupata viti 61 vinavyohitajika kuunda baraza la mawaziri.