Mwitikio wa Cuba kwa kulaaniwa kwa vikwazo vya nchi hii katika Umoja wa Mataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna likinukuu Al-Mayadeen, Miguel Diaz-Canel, rais wa Cuba, leo Jumatano kwa kuitikia kulaaniwa kwa vikwazo vya nchi hii katika Umoja wa Mataifa alitangaza: dunia kwa mara nyingine kwa wingi wa maamuzi ilieleza upinzani wake kwa [kiuchumi] kuzingirwa; na hiyo ni licha ya shinikizo kali na unyanyasaji wa Marekani.

Rais wa Cuba kisha aliendelea: ushindi wa Havana katika Umoja wa Mataifa ni ushindi wa watu wa Cuba; watu ambao mbele ya ukandamizaji wa kiuchumi na vitisho vya Marekani hawajisalimishi. Ushindi huu ni ukweli dhidi ya wale wanaotumia uongo na unyanyasaji ili kulazimisha adhabu ya pamoja kwa taifa moja.

Kwa upande mwingine, Bruno Rodriguez, waziri wa mambo ya nje wa Cuba, pia alitangaza: ushindi wa hivi karibuni katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa umepatikana dhidi ya [kiuchumi] kuzingirwa na Marekani, ambayo ni uthibitisho mwingine kwamba Cuba si tishio; bali ni kuzingirwa wenyewe ndiko kuliko tishio.