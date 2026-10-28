Mmomonyoko wa maadili na riziki Tanzania: Changamoto za kiuchumi, ushawishi wa mitandao ya kijamii na njia za kujenga jamii yenye maadili

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mmomonyoko wa maadili ni mojawapo ya changamoto zinazoikabili jamii ya kisasa. Mara nyingi, tunapojadili tatizo hili, tunawaangalia watu wanaojihusisha na vitendo vinavyokinzana na maadili mema, bila kuchunguza kwa kina mifumo ya kiuchumi na kijamii inayoweza kuchochea vitendo hivyo.

Ni muhimu kujiuliza: Je, mmomonyoko wa maadili unatokana na udhaifu wa mtu binafsi pekee, au pia unachangiwa na mfumo wa upatikanaji wa riziki unaowapa baadhi ya watu fursa na faida zaidi wanapotengeneza au kusambaza maudhui yanayokiuka maadili?

Katika jamii ambayo ajira ni chache, gharama za maisha zinaongezeka na fursa za kiuchumi hazisambazwi kwa usawa, baadhi ya watu wanaweza kushawishika kuingia katika shughuli zinazokinzana na misimamo yao ya kimaadili ili kupata kipato. Hivyo, mjadala wa maadili haupaswi kuishia katika kuwalaumu watu binafsi; unapaswa pia kuchunguza mazingira yanayowazunguka na mifumo inayounda fursa zao.

1. Riziki na changamoto ya kuchagua kati ya kipato na maadili

Riziki ni hitaji la msingi la maisha. Kila mtu anahitaji chakula, mavazi, makazi, elimu na huduma za afya. Hata hivyo, changamoto hujitokeza pale mtu anapohisi kwamba njia zinazopatikana kwa urahisi za kupata kipato zinahitaji kuvunja misingi yake ya maadili.

Kwa mfano, katika baadhi ya mazingira ya burudani na biashara za kidijitali, watu wanaweza kuvutiwa na maudhui ya kingono, udhalilishaji au uchochezi kwa sababu yanapata watazamaji wengi na kuvutia matangazo au udhamini. Mtu anayehitaji kipato anaweza kuamua kutengeneza maudhui hayo akiamini kuwa ndiyo njia ya haraka ya kupata umaarufu na mapato.

Hata hivyo, si kila mtu anayekabiliwa na ugumu wa maisha huchagua njia hiyo, na si kila shughuli inayohusisha masuala ya kingono inatokana na kulazimishwa na mazingira ya kiuchumi. Hoja ya msingi ni kwamba mazingira yanayopunguza fursa halali za kipato yanaweza kuongeza uwezekano wa baadhi ya watu kufanya maamuzi yenye madhara kwao au kwa jamii.

Kwa hiyo, kulinda maadili kunahitaji zaidi ya kutoa mawaidha. Kunahitaji pia kujenga mazingira ambayo mtu anaweza kupata riziki yake kwa njia halali, yenye heshima na inayolingana na misingi yake ya kimaadili.

2. Mitandao ya kijamii na biashara ya kuvutia hisia

Mitandao ya kijamii imekuwa sehemu muhimu ya mawasiliano, elimu, biashara na ajira. Hata hivyo, mifumo yake ya mapato inaweza kuathiri aina ya maudhui yanayopewa nafasi kubwa.

Maudhui yanayochochea hisia kali, mijadala mikubwa, udadisi au mabishano yanaweza kuvutia mwingiliano mkubwa. Pale ambapo mapato yanategemea watazamaji, matangazo na muda ambao watu wanatumia kwenye jukwaa, watengenezaji wa maudhui wanaweza kushawishika kuweka kipaumbele katika kile kinachovutia watu wengi badala ya kile kinachojenga jamii.

Hapa ndipo tunapopaswa kujiuliza: Kwa nini maudhui yanayohamasisha elimu, uadilifu, uwajibikaji, familia na huduma kwa jamii wakati mwingine yanapata ugumu wa kushindana na maudhui ya kusisimua au yanayokiuka faragha na heshima ya binadamu?

Jibu halipaswi kutolewa kwa kuhitimisha kwamba kila jukwaa linaongozwa na watu wenye nia ovu. Badala yake, tunapaswa kuchunguza namna mifumo ya mapendekezo ya maudhui, sera za matangazo, vigezo vya kulipa watengenezaji na tabia za watumiaji vinavyochangia hali hiyo.

Suluhisho ni kuhimiza uwazi na uwajibikaji wa majukwaa ya kidijitali, kuimarisha elimu ya matumizi salama ya mitandao, na kuwekeza katika maudhui yenye ubora ambayo yanaweza pia kuwa na uwezo wa kiuchumi.

3. Mfano wa umaarufu unaotokana na maudhui yenye utata

Katika utamaduni wa umaarufu wa kimataifa, wapo watu ambao umaarufu wao umeongezeka kupitia matukio yenye utata, maudhui ya kingono au matumizi ya maisha binafsi kama bidhaa ya kibiashara.

Mfano unaotajwa mara nyingi katika mijadala hii ni Kim Kardashian, ambaye umaarufu wake uliongezeka kwa kiasi kikubwa baada ya kusambaa kwa video ya kingono iliyohusishwa naye, kabla ya kujenga biashara na chapa yenye ushawishi mkubwa.

Mfano huu unaweza kutumika kuuliza swali muhimu kuhusu utamaduni wa umaarufu: Je, jamii inapaswa kupima mafanikio kwa kiasi cha watu wanaomtazama mtu, au pia kwa mchango wake katika elimu, ubunifu, maendeleo na ustawi wa jamii?

Ni muhimu, hata hivyo, kutofautisha mfuatano wa matukio na uthibitisho wa sababu. Umaarufu wa mtu unaweza kutokana na mambo mengi, yakiwemo vyombo vya habari, biashara, mitandao na uwezo wa kujenga chapa. Kwa hiyo, mfano huu haupaswi kutumiwa kuthibitisha kwamba watu wote wanaofanikiwa hutumia maudhui yasiyo ya kimaadili, bali kuonyesha haja ya kutafakari namna jamii inavyotengeneza na kutuza umaarufu.

4. Umiliki wa rasilimali na nguvu ya kuamua fursa za riziki

Hoja nyingine muhimu ni uhusiano kati ya umiliki wa rasilimali na uwezo wa wananchi kupata kipato.

Ardhi, madini, mitaji, teknolojia, masoko na miundombinu ni miongoni mwa nyenzo zinazowezesha shughuli za kiuchumi. Pale ambapo rasilimali na fursa muhimu zinadhibitiwa na kundi dogo, bila uwazi, ushindani wa haki na usimamizi madhubuti, wananchi wengine wanaweza kukosa nafasi ya kuanzisha biashara, kupata ajira au kunufaika na utajiri wa nchi yao.

Katika mazingira hayo, watu wanaweza kuwa tegemezi kwa wale wanaodhibiti mitaji, ajira na njia za kufikia soko. Ikiwa upatikanaji wa fursa utaambatana na masharti ya unyonyaji, udhalilishaji au vitendo vinavyokiuka sheria na maadili, tatizo litakuwa kubwa zaidi.

Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba umiliki wa rasilimali hauhusiani moja kwa moja na uovu wa kimaadili. Tatizo linapaswa kutafutwa katika matumizi mabaya ya mamlaka ya kiuchumi, ukosefu wa uwajibikaji, rushwa, ubaguzi, unyonyaji na mifumo isiyotoa fursa sawa.

Kwa Tanzania, suala hili linahitaji mjadala wa kitaifa kuhusu usimamizi wa rasilimali za umma, haki za wananchi, ajira kwa vijana, upatikanaji wa mitaji na ujenzi wa uchumi unaowawezesha watu kujitegemea bila kulazimika kuingia katika shughuli za unyonyaji.

5. Je, kuna mfumo unaotengeneza mazingira ya mmomonyoko wa maadili?

Inawezekana baadhi ya mifumo ya kiuchumi na kidijitali kuendeleza vitendo vinavyodhoofisha maadili, hasa pale faida inapopewa kipaumbele kuliko utu, usalama na ustawi wa jamii.

Mfumo unaweza kuchangia tatizo hili pale ambapo:

a) Maudhui yanayodhalilisha binadamu yanapata faida kubwa kuliko maudhui ya elimu na maendeleo.

b) Vijana wanakosa ajira na fursa za kutumia vipaji vyao kwa njia halali.

c) Watengenezaji wa maudhui hawalindwi dhidi ya unyonyaji na shinikizo la kibiashara.

d) Na matumizi mabaya ya mamlaka vinazuia wananchi kupata fursa kwa haki.

e) Elimu ya maadili haijaunganishwa na ujuzi wa kazi, ujasiriamali na maisha ya kila siku.

Wakati mwingine watu hutumia lugha ya kidini, kama vile “mfumo wa Lusifa”, kuelezea nguvu wanazoziona kuwa zinapinga maadili mema. Lugha hiyo inaweza kueleza msimamo wa kiimani, lakini katika uchambuzi wa sera za umma ni muhimu pia kutambua wahusika, taasisi, taratibu na ushahidi mahususi unaoonyesha tatizo.

Badala ya kudhani kwamba kundi fulani la siri ndilo linalodhibiti njia zote za riziki, tunapaswa kuchunguza mifumo halisi ya umiliki, kanuni za soko, sera za ajira, usimamizi wa majukwaa na uwajibikaji wa taasisi. Uchambuzi wa aina hii hutuwezesha kupata suluhisho zinazotekelezeka na zinazoweza kupimwa.

6. Tanzania inahitaji mfumo wa fursa za riziki unaozingatia maadili

Tanzania inahitaji mkakati unaounganisha maadili, elimu, ajira, ujasiriamali na matumizi yenye manufaa ya teknolojia. Lengo lisiwe kuwalazimisha wananchi kufuata mtazamo mmoja kwa nguvu, bali kujenga mazingira yanayowezesha watu kupata riziki kwa heshima na kwa kuzingatia sheria, utu na haki za wengine.

Mfumo huo unaweza kujengwa juu ya misingi ifuatayo:

Kwanza: Kupanua fursa za ajira na ujasiriamali. Vijana wapewe mafunzo ya ufundi, teknolojia, kilimo, biashara, sanaa na huduma. Pia wawezeshwe kupata mitaji, masoko na ushauri wa kitaalamu.

Pili: Kuimarisha elimu ya maadili. Shule, vyuo, familia na taasisi za dini ziunganishe mafunzo ya uadilifu, uwajibikaji, heshima ya binadamu na matumizi salama ya teknolojia na elimu ya vitendo kuhusu maisha na kazi.

Tatu: Kukuza uchumi wa maudhui yenye manufaa. Watengenezaji wa maudhui ya elimu, afya, utamaduni, historia, sayansi, maadili na maendeleo wapewe mafunzo na nafasi za kupata mapato kupitia matangazo halali, udhamini na ushirikiano wa biashara.

Nne: Kulinda wananchi dhidi ya unyonyaji. Sheria na mifumo ya usimamizi ilinde watoto, vijana na watu walio katika mazingira magumu dhidi ya udhalilishaji, ulaghai, kulazimishwa na matumizi mabaya ya mamlaka ya kiuchumi.

Tano: Kusimamia rasilimali kwa uwazi. Ardhi, madini na rasilimali nyingine za nchi zitumike kwa manufaa ya umma, kwa kufuata sheria na kuhakikisha kuwa wananchi wanapata fursa za kushiriki katika uchumi.

7. JKT inaweza kushiriki vipi katika kujenga mfumo huu?

Jeshi la Kujenga Taifa (JKT) linaweza kuwa mshirika muhimu katika mkakati wa kitaifa wa kujenga maadili, ujuzi na uzalishaji. Kwa kuzingatia majukumu yake na rasilimali zilizopo, linaweza kushirikiana na serikali, sekta binafsi, taasisi za elimu na mashirika ya kijamii katika kuandaa programu zinazowawezesha vijana kupata stadi za maisha na kujitegemea.

Pendekezo ni kuimarisha programu za JKT katika maeneo yafuatayo:

A. Mafunzo ya nidhamu na uwajibikaji

Vijana wafundishwe umuhimu wa uaminifu, uzalendo, kufanya kazi kwa bidii, kuheshimu sheria, kutunza mali ya umma na kuwajibika kwa familia na jamii.

B. Ujuzi wa uzalishaji na ajira

Programu ziunganishe mafunzo ya kilimo, ufundi, ujenzi, teknolojia ya habari, utunzaji wa mazingira, biashara na ujasiriamali. Mafunzo yaambatane na fursa za mafunzo kwa vitendo na njia za kupata ajira au kuanzisha shughuli za uzalishaji.

C. Uwezeshaji wa vijana kiuchumi

JKT inaweza kushirikiana na taasisi za fedha, halmashauri na sekta binafsi kuwezesha vijana kupata taarifa za mitaji, masoko, ushauri wa biashara na vifaa vya kuanzia shughuli za uzalishaji.

D. Ushirikiano na shule na vyuo

Kwa makubaliano na mamlaka za elimu, JKT inaweza kuchangia programu za uzalendo, huduma kwa jamii, ujuzi wa maisha na elimu ya uraia. Programu hizo ziheshimu sheria, sera za elimu na haki za wanafunzi.

E. Ushirikiano na taasisi za dini na jamii

Makanisa, Misikiti, taasisi za kidini, vikundi vya vijana, vyama vya ushirika na mashirika ya kijamii vinaweza kushirikiana katika kampeni za kupinga unyonyaji, kuimarisha familia, kusaidia vijana walio katika mazingira magumu na kukuza maadili ya kufanya kazi.

F. Kupanua fursa za uchumi wa kidijitali

Vijana wafundishwe kutengeneza maudhui ya kielimu na kitamaduni, kutumia teknolojia kwa biashara, kulinda taarifa binafsi na kujenga vyanzo halali vya mapato mtandaoni.

Ni muhimu kusisitiza kuwa jukumu la JKT katika mfumo huu liwe la mafunzo, uzalishaji, uwezeshaji na ushirikiano. Usimamizi wa rasilimali za nchi, udhibiti wa majukwaa ya kidijitali na utekelezaji wa sheria vinapaswa kubaki chini ya taasisi zenye mamlaka ya kisheria katika maeneo hayo.

8. Mfumo wa kitaifa unapaswa kuwa wa maadili, haki na uwajibikaji

Mfumo wa riziki unaozingatia maadili haupaswi kuwa chombo cha kulazimisha watu wote kufuata mtazamo mmoja wa kidini au kisiasa. Unapaswa kuwa mfumo unaolinda utu wa binadamu, kupinga unyonyaji, kutoa fursa kwa haki na kuhakikisha kuwa watu wanaweza kujipatia kipato bila kulazimishwa kuvunja sheria au kukiuka haki za wengine.

Kwa hiyo, mfumo huu unaweza kuunganisha:

1- Serikali na taasisi zake katika kutunga na kusimamia sera.

2- JKT katika mafunzo, uzalishaji na uwezeshaji wa vijana.

3- Shule na vyuo katika elimu na ujuzi wa kazi.

4- Taasisi za dini katika malezi ya kiroho na maadili.

5- Sekta binafsi katika ajira, uwekezaji na ubunifu.

6- Vyombo vya habari na majukwaa ya kidijitali katika kukuza maudhui yenye manufaa.

7- Wananchi katika uwajibikaji, uzalishaji na kulinda ustawi wa jamii.

Ufanisi wa mfumo huo upimwe kwa matokeo yanayoonekana: kupungua kwa ukosefu wa ajira, kuongezeka kwa vijana wenye ujuzi, kupanuka kwa biashara halali, kuimarika kwa usalama wa watoto na vijana, kupungua kwa unyonyaji na kuongezeka kwa maudhui yenye manufaa kwa jamii.

Mwisho: Kulinda maadili kwa kujenga mazingira ya maisha yenye heshima

Mmomonyoko wa maadili hauwezi kueleweka kwa kuwalaumu watu binafsi pekee, wala hauwezi kutatuliwa kwa kuwatambua maadui wa kufikirika. Unahitaji kuchunguza uhusiano kati ya malezi, mazingira ya kijamii, uchumi, teknolojia, ajira na matumizi ya mamlaka.

Jamii inapowataka vijana wawe waadilifu, ni lazima pia iwape fursa za kuishi kwa heshima. Tunapohimiza maudhui yenye maadili, tunapaswa kujenga mazingira ambayo watengenezaji wake wanaweza kupata kipato. Tunapotaka wananchi wakatae unyonyaji, tunapaswa kuhakikisha wanapata fursa halali za kazi na kujitegemea.

Kwa Tanzania, ushiriki wa JKT katika mafunzo ya maadili, uzalishaji na uwezeshaji wa vijana unaweza kuwa sehemu ya suluhisho pana. Hata hivyo, mafanikio yatategemea ushirikiano wa taasisi zote, uwazi katika usimamizi wa rasilimali, upatikanaji wa haki za kiuchumi na sera zinazoweka utu wa binadamu mbele ya faida pekee.

Lengo letu liwe kujenga Tanzania ambayo maadili mema si kikwazo cha kupata riziki, bali ni msingi wa maendeleo; Tanzania ambayo kijana anaweza kupata kipato kwa kutumia elimu, kipaji, ubunifu na kazi halali, bila kulazimika kuchagua kati ya maisha na misingi yake ya kimaadili.

Imeandaluwa na: Sheikh Taqee Zacharia Athuman