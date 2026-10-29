Sanders: Trump ndiye rais hatari zaidi katika historia ya Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt -ABNA-, Bernie Sanders, seneta huru wa jimbo la Vermont nchini Marekani, amemtaja Donald Trump, rais wa nchi hiyo, kuwa rais hatari zaidi katika historia ya Marekani. Pia amemwelezea Trump kuwa mtu mwenye mielekeo ya kimabavu ambaye haamini katika utawala wa sheria.

Katika matamshi yake yaliyochapishwa siku ya Alhamisi, Sanders alisema kuwa uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani utahusu uchaguzi kati ya kuendeleza shughuli za Bunge linalotawaliwa na Warepublican, ambalo kwa mujibu wake, linakubaliana bila masharti na mipango yote ya Trump, au kufanya juhudi za kumwajibisha rais huyo.

Aidha, Sanders alisisitiza kuwa matokeo ya uchaguzi huo yataamua aina ya uhusiano kati ya Bunge na serikali ya Marekani, katika kipindi ambacho kuna kutokubaliana kuhusu utendaji na sera za Trump.

Matamshi hayo yametolewa wakati Marekani inajiandaa kufanya uchaguzi wa katikati ya muhula tarehe 3 Novemba.