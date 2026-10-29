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Majeshi ya Yemen yaanzisha tena mashambulizi katika Uwanja wa Ndege wa Aden; mapigano yazidi kuwa makali katika mkoa wa Taiz

29 Oktoba 2026 - 12:56
Msimbo wa Habari: 1883929
Majeshi ya Yemen yaanzisha tena mashambulizi katika Uwanja wa Ndege wa Aden; mapigano yazidi kuwa makali katika mkoa wa Taiz

Majeshi ya Yemen yametangaza kufanya shambulio la makombora dhidi ya Uwanja wa Ndege wa Aden, baada ya kuwasili kwa ndege ya kijeshi ya usafirishaji iliyokuwa imebeba shehena ya risasi na silaha.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt-ABNA-, Vikosi vya Yemen jana vilishambulia Uwanja wa Ndege wa Aden kwa makombora kadhaa. Shambulio hilo lilifanyika baada ya kutua kwa ndege ya kijeshi ya usafirishaji iliyokuwa imebeba shehena kubwa ya risasi na silaha.

Kwa mujibu wa gazeti la Lebanon la Al-Akhbar, kabla ya shambulio hilo, Brigedia Yahya Saree, msemaji wa vikosi vya Yemen, alikuwa ametoa wito wa kuhamishwa mara moja kwa watu kutoka Uwanja wa Ndege wa Aden. Aliituhumu Saudi Arabia kwa kuugeuza uwanja huo kuwa kituo cha kijeshi cha kusafirisha silaha na vifaa kwa makundi yanayoshirikiana na Riyadh.

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