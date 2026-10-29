Makala ya Tafakuri: Familia ya Fatima (SA); Kuanzia Mbinu za Kuiga Mfano Wake Hadi Nguzo za Maisha ya Kifatimiyya Katika Zama Zetu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt -ABNA- Katika zama hizi ambapo taasisi ya familia inakabiliwa na misukosuko mikubwa inayotokana na uvamizi wa kitamaduni, ubinafsi uliokithiri na mgogoro wa maana ya maisha, kuichunguza upya namna ya maisha ya Ahlul-Bayt (amani iwe juu yao) kumekuwa na umuhimu mkubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote, kwa mtazamo wa kidini na ustaarabu.

Hata hivyo, kwa miaka mingi, namna ya kuutazama mwenendo mwema wa Fatima Zahra (SA) na Amir al-Mu’minin Ali (AS) imekwama kati ya mitazamo miwili yenye madhara. Kwa upande mmoja, kuna mitazamo migumu na inayozingatia maumbo ya nje pekee, ambayo hupunguza kuiga mfano wao kuwa ni kurejesha vifaa vya maisha ya zamani na mila za Rasi ya Uarabuni katika kipindi cha mwanzo cha Uislamu. Bila kukusudia, mtazamo huu hufanya mwenendo wao uonekane kuwa hauwezi kufikiwa wala kutekelezwa katika maisha ya leo. Kwa upande mwingine, kuna kujisalimisha mbele ya mawimbi ya matumizi ya kupita kiasi na anasa za kisasa, hali inayosukuma thamani takatifu za kidini pembeni.

Ili kujinasua katika mgawanyiko huu usio na msingi na kuugeuza mwenendo wa Fatima Zahra (SA) kuwa mwongozo wa vitendo wa maisha ya kifamilia katika zama zetu, tunahitaji fikra za ijtihadi zinazozingatia maendeleo ya ustaarabu na mbinu zilizo wazi. Mbinu hiyo inapaswa kuonyesha jinsi ya kujenga familia yenye utulivu, baraka, haya, malezi yanayomwelekea Mwenyezi Mungu na juhudi za kujitolea kwa misingi ya mfano wa Fatima, hata katika vyumba vya kisasa na ulimwengu wa kidijitali wa karne ya kumi na tano Hijria.

Katika makala hii ya kitaaluma, tutavuka mipaka ya maumbo ya kihistoria yanayobadilika na kuelekea kwenye kanuni za kudumu. Pia tutafafanua maana pana ya familia ya Fatima na kuchunguza nguzo zake saba kuu pamoja na namna zinavyoweza kutekelezwa katika jamii ya leo.

1. Kuiga mwenendo wa Fatima: Kutoka maumbo ya kihistoria hadi kwenye thamani za kimungu zisizobadilika

Swali la kwanza na changamoto kubwa inayowakabili watu wa kizazi cha leo wanapochunguza mtindo wa maisha wa Ahlul-Bayt (AS) ni hili: Je, kuiga mfano wa nyumba na familia ya Fatima Zahra (SA) kunamaanisha kurudi kwenye vifaa na mazingira magumu ya maisha ya miaka 1,400 iliyopita?

Jibu ni hapana. Dini ya mwisho ililetwa kwa ajili ya zama zote, hivyo maumbo ya maisha ya kale hayapaswi kuchukuliwa kuwa sawa na kiini cha kudumu cha dini.

Kwa hiyo, katika fikra za ijtihadi na ustaarabu wa Kiislamu, ni muhimu kutofautisha kati ya mambo mawili ili kuiga mfano huo kwa usahihi.

A. Maumbo, vifaa na hali za kihistoria zinazobadilika

Bakuli za udongo, mashine za kusagia nafaka kwa mkono, matandiko ya sufu ya ngamia au nyumba zilizojengwa kwa matofali ya udongo katika Madina hazina utakatifu wa kipekee unaozifanya kuwa lazima zifuatwe. Vitu hivyo vilikuwa matokeo ya teknolojia na mazingira ya maisha katika Rasi ya Uarabuni wakati wa mwanzo wa Uislamu.

Uislamu haukuvipa vifaa duni hadhi ya msingi wa dini, wala haukulifanya kulazimika kuishi katika shida kuwa lengo la familia. Mtume Mkuu (SAW) na Amir al-Mu’minin Ali (AS) walitumia vifaa vilivyokubalika katika jamii ya wakati wao, na walipopata fursa, walifurahia pia neema nyingine za Mwenyezi Mungu.

Qur’ani Tukufu, katika Suratul-A’raf (7:32), inapinga mawazo yanayoharamisha mapambo na neema halali kwa kisingizio cha kujinyima kupita kiasi. Inasema:

“Sema: Ni nani aliyeharamisha mapambo ya Mwenyezi Mungu ambayo amewatolea waja Wake, na riziki nzuri?”

Aya hii inaonyesha kwamba kujinyima kwa mtazamo wa Fatima Zahra (SA) na kuishi maisha rahisi hakumaanishi kujinyima neema halali, kupinga kujipamba au kukataa uzuri. Badala yake, kunamaanisha kujikomboa dhidi ya utumwa wa anasa na matumizi ya kupita kiasi.

Kufurahia neema nzuri za maisha na kuwa na maisha yenye uchangamfu ni haki ya waumini na kunaweza kusaidia kujenga utulivu ndani ya familia.

B. Thamani na kanuni za maisha mema

Kinachodumu, kinachotoa mwongozo na kinachostahili kuigwa ni mfumo wa thamani unaotawala maisha ya familia hiyo takatifu. Miongoni mwa thamani hizo ni:

Kumweka Mwenyezi Mungu katika kitovu cha maisha.

Kutoa utulivu na faraja kwa kila mmoja.

Kutumia lugha yenye adabu na heshima.

Kutosheka na kuwa na matumizi yenye kiasi.

Usafi wa kimwili na kiroho.

Kutafuta baraka katika maisha.

Kuepuka majivuno, mashindano ya mali na matumizi ya kupita kiasi.

Kuwasaidia wengine na kutoa sadaka.

Kwa hiyo, kanuni ya vitendo kwa jamii ya leo ni kutumia kwa busara vifaa na teknolojia za kisasa kwa namna inayokubalika katika jamii, huku tukiepuka kujionyesha kwa kupita kiasi, kuabudu anasa, ubadhirifu na kufungamana kiroho na mali.

Familia ya Fatima ya leo inaweza kuishi katika nyumba ya kisasa yenye vifaa vya kutosha, kutumia gari na teknolojia za mawasiliano, lakini ikaona vitu hivyo kuwa nyenzo za huduma na kurahisisha maisha, si vipimo vya hadhi, majivuno au utambulisho wa binadamu.

Familia hiyo haiwi mtumwa wa mitindo isiyo na afya, mashindano ya kuiga wengine au maisha ya kifahari yanayoharibu familia. Kuongezeka kwa ustawi wa mali hakuzimi roho ya kusaidiana, mshikamano wa waumini, wivu wa kulinda maadili ya dini na kujali matatizo ya jamii.

Kwa hiyo, maendeleo ya teknolojia na mabadiliko ya mazingira ya maisha si kikwazo cha kutekeleza mfano wa Fatima. Badala yake, ni mtihani unaoonyesha jinsi mtu anavyoweza kuishi kwa imani katikati ya maisha ya kisasa, akitumia vifaa vya kisasa zaidi bila kutawaliwa na mali na huku akiendeleza roho ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ndani ya nyumba yake.

2. Maana ya familia ya Fatima

Kwa kuzingatia mbinu hii ya ijtihadi, familia ya Fatima inaweza kufafanuliwa kama ifuatavyo:

“Familia ya Fatima ni taasisi takatifu inayotoa utulivu, inayozingatia wajibu na inayolenga kutekeleza majukumu, kwa misingi ya mafundisho ya Qur’ani kuhusu kumpwekesha Mwenyezi Mungu na kufuata uongozi wa kidini (Wilaya). Ndani yake, mume na mke hujenga uhusiano wa kina wa kihisia na ushirikiano wa kiimani, wakitengeneza mazingira yenye heshima, uchangamfu na hali ya kiroho kwa ajili ya kulea kizazi safi, cha haki na chenye utambuzi. Aidha, hugeuza nyumba kuwa ngome ya kuwahudumia waja wa Mwenyezi Mungu na kuendeleza jamii ya Kiislamu.”

Familia ya Fatima si kisiwa kilichofungwa ndani ya starehe na ubinafsi. Ni taasisi hai inayoanzia katika hali ya kiroho na utulivu wa ndani, kisha kupanuka hadi kwenye wajibu wa kijamii na ustaarabu.

Kwa mtazamo huu, familia ni sehemu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na uwanja wa juhudi za pamoja. Mahusiano yake ya ndani huunganishwa na upendo na heshima, huku wajibu wake wa nje ukilenga kuunga mkono haki na kueneza misingi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika historia.

3. Nguzo saba za familia ya Fatima katika jamii ya leo

Ili ufafanuzi huu usibaki kuwa ndoto ya kinadharia, bali ugeuke kuwa mwongozo wa vitendo katika maisha ya kifamilia, ni lazima tutambue misingi yake.

Nguzo hizi saba zinafanya kazi kama nguzo kuu za jengo la kiimani, zinazosaidia kudumisha usawa wa kisaikolojia, ukuaji wa maadili na maendeleo ya kijamii ya familia.

Nguzo ya kwanza: Msingi wa lengo na utambulisho - Kumweka Mwenyezi Mungu katika kitovu cha maisha na kufuata uongozi wa kidini

Familia ya Fatima huwa na mwelekeo na lengo la wazi. Matumizi ya fedha, mahusiano ya kijamii na malezi ya watoto hupimwa kwa swali hili: “Je, tabia hii inamridhisha Mwenyezi Mungu na kiongozi Wake wa haki?”

Msingi huu wa utambulisho huikomboa familia dhidi ya maisha ya mazoea yasiyo na maana. Pia husaidia kuunganisha nia na juhudi za wanafamilia katika kusaidia haki na kufikia furaha ya milele.

Katika familia hiyo, riziki halali, haya, kutekeleza kwa vitendo maelekezo ya kiongozi wa jamii na kuzingatia swala ni misingi isiyopuuzwa. Familia haikubali maisha yasiyo na msimamo wa kiroho wala kujitenga na maadili ya dini.

Mifano ya utekelezaji wake leo ni:

Kupanga ratiba za familia kwa kuzingatia nyakati za swala.

Kuhakikisha kipato kinapatikana kwa njia halali.

Kuwafundisha watoto umuhimu wa uongozi wa kidini na nafasi ya Uimamu.

Kufanya maamuzi muhimu ya maisha kwa kuzingatia misingi ya imani.

Katika familia ya aina hii, kumpwekesha Mwenyezi Mungu ni dira ya maisha na msingi wa maamuzi muhimu yanayoamua mtindo wa maisha.

Nguzo ya pili: Msingi wa hisia na saikolojia - Utulivu, upendo na mawasiliano yenye heshima

Nyumba ya Fatima si uwanja wa kugombania mamlaka wala mahali pa kumwaga hasira na uchovu unaotokana na shughuli za nje. Ni mahali pa kupeana utulivu na faraja.

Imepokewa kwamba Amir al-Mu’minin Ali (AS) alisema:

“Nilipomtazama Fatima, huzuni na masikitiko yangu yaliondoka.”

Nyumba inapaswa kuwa mahali pa kurejesha nguvu za kiroho zilizochoka kutokana na shughuli za nje, badala ya kuingiza migogoro yote ya nje ndani ya familia. Uhusiano kati ya wanandoa unapaswa kujengwa juu ya upendo wa dhati.

Katika maisha ya leo, nguzo hii inaonekana kupitia:

Kuitana kwa maneno ya heshima na upendo.

Kutatua migogoro kwa mazungumzo ya subira.

Kusikilizana kwa makini bila kukatizana.

Kuepuka lawama za kuumiza, kejeli na kudhalilishana.

Kuonyesha upendo kati ya wazazi mbele ya watoto.

Kuagana na kupokeana kwa uchangamfu.

Kudumisha mawasiliano yenye utulivu hata wakati wa matatizo ya kila siku.

Utulivu huu wa kiroho na wa kweli ni kinga imara dhidi ya wasiwasi wa dunia ya kisasa. Unalinda afya ya kihisia ya wanafamilia dhidi ya uchovu na mikazo inayoweza kuharibu mahusiano yao.

Nguzo ya tatu: Msingi wa uchumi na maisha - Kutosheka, kiasi na kutafuta baraka

Katika mafundisho ya Fatima, thamani ya maisha haipimwi kwa wingi wa bidhaa zilizokusanywa nyumbani, bali kwa baraka na amani inayopatikana katika maisha.

Kuishi maisha rahisi hakumaanishi kuishi katika umaskini wa kulazimishwa. Kunamaanisha kuwa huru dhidi ya mizigo isiyo ya lazima na kuepuka mashindano yenye madhara ya anasa.

Kwa mtazamo huu, kutosheka ni aina ya uhuru wa kiroho unaomsaidia mtu kuzingatia mambo yenye thamani ya kweli, badala ya kupoteza amani kwa kufuata ndoto zisizoisha za kupata starehe zaidi.

Mifano ya utekelezaji wake katika jamii ya leo ni:

Kupinga matumizi ya kupita kiasi yanayochochewa na mitandao ya kijamii.

Kutofautisha mahitaji halisi na yale yanayotengenezwa na matangazo au mashindano ya kijamii.

Kupanga mapato na matumizi kwa busara.

Kuepuka ununuzi wa kulazimishwa au wa kupita kiasi.

Kutokubali mashindano ya kifamilia kuhusu magari, samani, mavazi na sherehe za kifahari.

Familia haipaswi kutoa dhabihu ya utulivu wake kwa ajili ya kushindana na wengine katika mali na mapambo.

Matokeo ya usawa huu ni kupunguza wasiwasi unaotokana na mahitaji ya maisha na kupata nafasi ya kiakili kwa ajili ya ibada, tafakuri na kufurahia mahusiano ya kweli ya kifamilia.

Nguzo ya nne: Msingi wa malezi na kizazi - Kujenga heshima, haya na malezi yanayomwelekea Mwenyezi Mungu

Katika utamaduni wa Fatima, mtoto si bidhaa ya kujivunia mbele ya wengine wala chombo cha kutimiza ndoto ambazo wazazi walishindwa kuzitimiza. Mtoto ni amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu anayepaswa kulelewa kwa kuheshimiwa utu wake, kuonyeshwa upendo wa kweli na kufundishwa zaidi kwa matendo kuliko maneno.

Malezi ya Fatima yanamaanisha kutambua hadhi ya mtoto na kuunda mazingira salama ambayo ndani yake maadili mema hujengeka kupitia uzoefu wa maisha ya kila siku.

Mifano ya malezi haya ni:

Kuweka kipaumbele katika ukuaji wa maadili na uwezo wa watoto kukabiliana na changamoto.

Kuepuka kuwapendelea baadhi ya watoto kihisia kuliko wengine.

Kucheza na watoto na kushiriki shughuli zao.

Kujenga kumbukumbu nzuri za kiroho na kifamilia nyumbani.

Kuwashirikisha watoto katika mazungumzo na maamuzi yanayowahusu.

Kutenga muda wa kuwasikiliza kwa makini.

Kulinda heshima, haya na adabu katika mahusiano ya nyumbani.

Kwa mtindo huu wa malezi, nyumba si mahali pa kutoa amri na makatazo kila wakati. Badala yake, huwa shule ya vitendo ya maadili mema na mazingira ambamo heshima ya pande zote inathaminiwa.

Nguzo ya tano: Msingi wa kijamii na maadili ya juu — Wajibu wa kijamii na kujitolea

Familia ya Fatima haijifungii nyuma ya kuta zake na kupuuza mateso ya jamii ya Kiislamu.

Suratul-Insan inaeleza mfano wa watu wanaowapa chakula maskini, yatima na mateka licha ya wao wenyewe kukihitaji:

“Na wanawalisha chakula maskini, yatima na mateka, hali ya kuwa wanakipenda na wanakihitaji.” (Qur’ani, Suratul-Insan)

Kwa kuzingatia muktadha wa aya hii na ujumbe wake kuhusu familia, mfano huo unaonyesha kwamba kusaidiana na kutoa sadaka katika mwenendo wa Ahlul-Bayt (AS) havikuwa vitendo vya mtu mmoja mmoja vilivyotenganishwa na maisha ya familia. Vilikuwa maamuzi ya pamoja yaliyotokana na moyo wa kujitolea.

Hata wakati wa mahitaji na njaa, wanafamilia, kuanzia wazazi hadi watoto wadogo, walishiriki katika kuunganisha riziki yao na mahitaji ya watu wengine.

Huu ni mfano wa kipekee wa mshikamano wa kifamilia unaoonyesha kwamba amani ya ndani ya nyumba haiwezi kutenganishwa na maumivu ya jamii.

Mtazamo huu unaonyesha kuwa familia ya Kiislamu ni kitovu cha mshikamano na jamii nzima. Badala ya kufikiria starehe yake pekee, hujitahidi kupunguza mateso ya wengine na kuwasaidia wanaodhulumiwa.

Mifano ya utekelezaji wake leo ni:

Kushiriki katika shughuli za kusaidiana na kutoa misaada kwa waumini wenye mahitaji.

Kujali matatizo ya majirani na ndugu.

Kumlea mtoto anayechukulia matatizo ya jamii kuwa sehemu ya wajibu wake.

Kutenga sehemu ya mapato kwa ajili ya sadaka na misaada.

Kusaidia kutatua matatizo ya kifedha au kijamii ya ndugu.

Kuchukua msimamo wenye utambuzi na mshikamano katika matukio yanayoikumba jamii ya Kiislamu.

Kwa mtazamo huu mpana, familia huondoka katika upweke na ubinafsi. Watoto hujifunza kwa vitendo umuhimu wa kutetea maadili ya dini, kuheshimu utu na kuishi maisha yenye heshima.

Nguzo ya sita: Msingi wa usimamizi na mgawanyo wa majukumu - Uendeshaji na usimamizi wa nyumba

Katika mfumo wa familia ya Fatima, nyumba si sehemu isiyobadilika wala isiyo na shughuli. Ni ngome ya kitamaduni na ustaarabu inayohitaji usimamizi wenye hekima.

Katika mwenendo wa familia hii tukufu, mgawanyo wa kazi ulikuwa uamuzi wa makusudi na wa kimkakati.

Inasimuliwa kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu (SAWW) alipoamua kuhusu mgawanyo wa majukumu kati ya Amir al-Mu’minin Ali (AS) na Fatima Zahra (SA), kazi za ndani ya nyumba ziliwekwa chini ya usimamizi wa Fatima, huku kazi za nje zikikabidhiwa kwa Ali.

Fatima Zahra (SA) alieleza furaha yake kwa uamuzi huo, akisema:

“Ni Mwenyezi Mungu pekee anayejua furaha niliyoipata kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu kuniepusha na jukumu la kushughulika na wanaume.”

Riwaya hii, kwa mujibu wa makala, inaangazia usimamizi wa nyumba kama jukumu lenye thamani kubwa, linalohitaji mipango, hekima na uwezo wa kuunda mazingira ya ukuaji wa watoto na utulivu wa mwenzi wa ndoa.

Katika maisha ya leo, mfano huu unapaswa kuzingatiwa kama kanuni ya kupanga majukumu kwa makusudi, si kama ishara ya kutokuwa na uwezo. Lengo ni kulinda na kuimarisha familia.

Mwanamke anayefuata mfano wa Fatima hutambua umuhimu wa nyumba kama kitovu cha malezi ya kizazi na utulivu wa jamii. Kwa hiyo, huweka kipaumbele katika usimamizi wa nyumba kulingana na mazingira na maamuzi ya familia.

Mgawanyo wa majukumu katika familia ya Fatima unapaswa kutegemea hekima, makubaliano ya wanandoa na lengo la kuongeza ustawi na maendeleo ya familia. Katika mtazamo huu, mwanamke ana nafasi muhimu katika kuimarisha mshikamano wa familia, kusimamia mahusiano ya kihisia na kuongoza malezi.

Kupitia usimamizi huo, mwanamke huchangia kujenga jamii kuanzia ndani ya nyumba yake.

Nguzo ya saba: Msingi wa maisha yenye haya na heshima — Kulinda mipaka binafsi na kushiriki katika jamii

Maisha yanayofuata mfano wa Fatima hayawezi kukamilika bila haya na kujihifadhi kimaadili.

Katika utamaduni wa Fatima, haya hayahusu mavazi ya nje pekee. Yanajumuisha kufuata maadili na sheria za dini, kuheshimu mipaka binafsi na kulinda heshima ya ndani na ya nje katika nyanja zote za maisha.

Katika riwaya inayohusishwa na Fatima Zahra (SA), imeelezwa kuwa:

“Lililo bora zaidi kwa wanawake ni kwamba wasiwaangalie wanaume na wanaume wasiangalie wao.”

Pia inasimuliwa kuwa Fatima Zahra (SA) alijisitiri mbele ya mtu asiyeona. Alipoulizwa sababu ya kufanya hivyo ilhali mtu huyo hangeweza kumwona, alijibu kwamba ingawa yeye hangeweza kumwona, yeye mwenyewe alimwona mtu huyo.

Kauli hii inaeleza mfano wa kujihifadhi kwa hiari na kwa utambuzi wa ndani. Hapa, haya si kizuizi kinacholazimishwa kutoka nje, bali ni uwezo wa kufanya maamuzi kwa kuzingatia heshima ya nafsi.

Kupitia kauli na mwenendo wake, Fatima Zahra (SA) anamfundisha mwanamke wa Kiislamu kuthamini heshima yake kiasi cha kuilinda hata pale ambapo hakuna mtu anayemtazama.

Kwa maana hiyo, falsafa ya haya na kujihifadhi haitegemei tu macho ya watu wengine, bali hutokana na nidhamu ya ndani na heshima ya asili ya binadamu.

Mwanamke hajisitiri kwa sababu tu hataki kuonekana, bali kwa sababu anathamini utu wake na anataka kulinda mipaka yake kwa heshima.

Kwa mtazamo huu, kulinda mipaka ya kimaadili huchangia utulivu wa familia. Nyumba huwa zaidi ya mahali pa kuishi; huwa mazingira salama yanayolenga kulinda maadili na malezi ya kizazi.

Haya hayamaanishi kujitenga na jamii

Nguzo hii haimaanishi kwa namna yoyote kwamba mwanamke anapaswa kujitenga na jamii.

Kwa mtazamo wa ustaarabu, familia ni chembe ya msingi ya jamii ya Kiislamu. Kwa hiyo, kusimamia nyumba na kuendesha mambo yake si jambo la kibinafsi tu, bali kunaweza kuwa aina muhimu ya ushiriki wa kijamii.

Kipimo cha ushiriki katika familia ya Fatima si lazima kiwe uwepo wa mwanamke katika maeneo ya umma au kufanya kazi nje ya nyumba. Jambo la msingi ni mchango wake katika jamii. Mwanamke anaweza kuwa na athari kubwa kwa jamii kupitia malezi na usimamizi wa familia. Vilevile, uwepo wa mwanamke katika shughuli za umma pekee hauhakikishi kwamba mchango huo una athari chanya za kimaadili na kijamii.

Hata hivyo, katika familia ya Fatima, hali za ulazima na wajibu huzingatiwa. Ushiriki wa mwanamke katika jamii, unapofanyika kwa kuhifadhi haya na hijabu kwa mujibu wa mafundisho ya dini, si kikwazo. Katika nyakati muhimu zinazohitaji hatua, unaweza hata kuwa wajibu.

Mfano wa Fatima Zahra (SA) mwenyewe unaonyesha jambo hili. Alienda msikitini kutetea Wilaya na akatoa hotuba. Vivyo hivyo, Zaynab al-Kubra (SA) na Fatima Ma’suma (SA) walitoa mifano ya ujasiri kupitia ushiriki wao katika masuala ya kisiasa na kijamii, wakieleza ukweli na kufichua dhuluma.

Kwa hiyo, maisha yenye haya yanamaanisha kushiriki kwa uwajibikaji pale ambapo hali inahitaji. Familia ya Fatima huimarisha ngome ya malezi ndani ya nyumba, na pale dini na uongozi wa haki vinapokuwa hatarini, husimama kutetea maadili na dini ya Mwenyezi Mungu kwa haya, heshima na ujasiri.

Hitimisho

Kwa muhtasari, familia ya Fatima si jamii bora ya kufikirika iliyo mbali, isiyoweza kufikiwa au iliyofungwa ndani ya historia ya kale. Ni mfumo hai, wenye nguvu na unaofaa kwa nyakati zote, ambao unaweza kutekelezwa katika mazingira ya mabadiliko ya dunia ya leo.

Tunapoiachilia dhana ya kuiga mfano mwema kutoka kwenye mipaka ya vifaa na maumbo ya kihistoria, na kuweka roho ya kufuata uongozi wa kidini, utulivu wa kiroho, kutafuta baraka, haya na kujitolea kuwa msingi wa mahusiano ya kifamilia, nyumba hugeuka kuwa mahali salama. Humo, uchovu wa dunia ya leo yenye kelele na misukosuko hupungua, na kizazi kijacho hukua katika mazingira yenye usalama wa kisaikolojia na heshima inayotokana na imani.

Katika mapambano ya kiustaarabu dhidi ya nguvu zinazopinga haki, kila nyumba inayopangwa kwa misingi ya mfano wa Fatima huwa ngome ya kulinda utambulisho wa Kishia na utamaduni halisi wa Kiislamu.

Wajibu wetu wa leo ni kuuchunguza upya mfumo wa usimamizi wa nyumba kwa kuzingatia mwenendo wa Ahlul-Bayt (AS), badala ya kukwama katika vifaa vya maisha ya zamani au kuathiriwa kupita kiasi na mitindo ya Mashariki na Magharibi.

Kwa hiyo, kuijenga upya familia ya Fatima ni hitaji la kimkakati kwa ajili ya kulinda utambulisho wa kidini na ustaarabu pamoja na kuhifadhi hazina ya kiroho ya jamii ya Kiislamu.

Nguzo hizi saba si mada za majadiliano tu. Kila moja inahitaji kuchunguzwa katika mazingira halisi na kuimarishwa kwa ujuzi wa vitendo katika maisha ya kila siku ya wanandoa na wazazi.

Mwelekeo huo unapaswa kuendelezwa kupitia uchunguzi wa kina wa mambo yafuatayo:

Mfano wa utulivu na mahusiano mema kati ya wanandoa.

Mfumo wa malezi yanayoheshimu utu wa watoto.

Nafasi ya familia katika kusaidia jamii, kwa kuzingatia kanuni ya “jirani kwanza, kisha nyumba yako”.

Usimamizi wa nyumba na mgawanyo wa majukumu.

Haya yenye utambuzi na ushiriki wa mwanamke katika nyakati muhimu za historia.

Katika mtazamo huu, na kwa kuzingatia matakwa ya Tamko la Hatua ya Pili ya Mapinduzi ya Kiislamu, utekelezaji wa nguzo hizi saba unadhihirisha “Mfano wa Tatu wa Mwanamke wa Kiislamu.”

Huu ni mfano wa mwanamke ambaye si mwanamke wa Mashariki aliye katika hali ya kutenda kidogo na kubaki pembezoni mwa historia, wala si mwanamke wa Magharibi anayechukuliwa kama chombo katika mfumo wa ubepari na kutafuta starehe. Badala yake, ni mwanamke mwenye haya, utambuzi, nafasi kuu katika familia na uwezo wa kuendeleza majukumu ya kijamii na ustaarabu.

Bila shaka, kurejesha na kuimarisha mfumo huu wenye mwanga ndani ya jamii ya Kiislamu kutakuwa msingi wa kujenga ustaarabu mpya wa Kiislamu na kuchukua hatua thabiti na yenye umuhimu wa kihistoria katika kuandaa dunia kwa ajili ya zama tukufu za kudhihiri kwa Imam Mahdi al-Muntadhar (AJ).

✍️ Muhammad Baqir Meshkati