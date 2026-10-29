Waziri Mkuu wa Iraq mjini Damascus: Ushirikiano wenye hatari kati ya Baghdad na Damascus

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt -ABNA-, ziara ya Ali al-Zaidi, Waziri Mkuu wa Iraq, katika mji wa Damascus, mji mkuu wa Syria, imeibua maswali mengi kuhusu upeo wa kufunguliwa kwa uhusiano kati ya Iraq na Syria, pamoja na maslahi ambayo Baghdad inataka kuyafikia katika mazingira ya machafuko ya kikanda.

Kwa mujibu wa gazeti la Al-Akhbar la Lebanon, serikali ya Iraq inaieleza ziara hiyo kuwa hatua ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kibiashara na kiusalama. Hata hivyo, maswali kuhusu dhamana za ushirikiano huo na mifumo ya utekelezaji wake bado yapo. Jambo hili ni muhimu hasa kutokana na kuendelea kwa wasiwasi wa Iraq kuhusu makundi yenye silaha na mitandao ya magendo, huku kukiwa hakuna dalili zilizo wazi za manufaa ya moja kwa moja ya kiuchumi.

Ziara hiyo, ambayo inatajwa kuwa ya kwanza kufanywa na waziri mkuu wa Iraq kwenda Damascus tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad mwishoni mwa mwaka 2024, ilifanyika baada ya al-Zaidi kusimama nchini Jordan. Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali ya Iraq za kupanua uhusiano na nchi jirani.

Ali Abdul Razzaq, mkurugenzi wa Kituo cha Mafunzo ya Kimkakati cha Al-Ghad, alisema katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar kwamba kuharakisha mchakato wa kufungua uhusiano wa kisiasa kunaweza kuleta hatari ya kimkakati yenye matokeo yasiyotabirika kwa usalama wa taifa la Iraq.

Alionya kuhusu kuanzisha ushirikiano na pande na watu wanaohusishwa na ajenda za misimamo mikali na ushawishi wa kijasusi wa kikanda, hasa ule wa Uturuki. Kwa maoni yake, mikutano hiyo inaweza kutoa kinga ya kisiasa kwa watu ambao historia yao na nafasi yao katika masuala ya kikanda bado havijaelezwa kwa uwazi.

Abdul Razzaq alisisitiza kwamba kipaumbele kinapaswa kuwa kuweka masharti madhubuti ya kiusalama na kuhakikisha ulinzi wa mipaka dhidi ya athari za shughuli za makundi yenye silaha, badala ya kutanguliza itifaki za kidiplomasia mbele ya masuala ya mamlaka ya taifa.

Tahadhari kuhusu makubaliano ya jumla na ukosefu wa mifumo ya utekelezaji wa uwanjani

Katika muktadha huo, Younes Alwan, mtafiti wa masuala ya kisiasa, alisema katika mahojiano na Al-Akhbar kwamba ziara hiyo haina kina cha kimkakati, na kwamba Baghdad bado inapendelea kudhibiti migogoro kupitia diplomasia badala ya kujenga mfumo jumuishi wa usalama wa taifa.

Alisema kuwa udhibiti wa mipaka, mapambano dhidi ya magendo na kushughulikia uwepo usio rasmi katika maeneo ya mpakani haviwezi kufikiwa kupitia hati za makubaliano za jumla pekee. Badala yake, vinahitaji mifumo ya wazi ya utekelezaji wa uwanjani, kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kugawa majukumu kwa namna ambayo matokeo yake yanaweza kupimwa.

Alwan alionya kwamba kujaribu kuwa mpatanishi au mdhamini katika masuala tata ya kikanda bila makubaliano ya ndani na dira jumuishi inayozingatia mamlaka ya taifa kunaweza kuifanya Iraq ikabiliane na majukumu yaliyo nje ya uwezo wake wa kujadiliana.

Aliongeza kuwa muda ambao ziara hiyo imefanyika unaweza kuibua mitazamo mbalimbali kuhusu nafasi ya kikanda ya Baghdad. Hata hivyo, Iraq inapaswa kuhifadhi nafasi ya kutosha ya kufanya maamuzi yenye uwiano, badala ya kujiingiza katika miungano ambayo matokeo yake hayajapimwa ipasavyo.

Tishio la ISIS na mashaka kuhusu dhamana za kiusalama za serikali ya Al-Jolani

Maendeleo haya yanajiri wakati tishio la kundi la kigaidi la ISIS likiendelea kuwepo. Kauli za Ahmad al-Sharaa, anayejulikana pia kama Abu Mohammad al-Jolani na mkuu wa utawala wa Syria, katika mahojiano ya televisheni kabla ya ziara hiyo hazikuweza kuondoa wasiwasi kuhusu tishio hilo. Katika mahojiano hayo, alizungumzia kupungua kwa tishio na kuwepo kwa uratibu wa kiusalama kati ya Iraq na Syria.

Hata hivyo, kauli za kutuliza wasiwasi kutoka upande wa Syria haziwezi kuchukua nafasi ya tathmini ya utayari wa kiutendaji. Pia, bado hazijaweka wazi aina ya mipango inayohitajika ili kuzuia wapiganaji wenye silaha kuvuka mipaka na kuzuia mitandao ya magendo, ambayo imeripotiwa kuanza tena shughuli zake hivi karibuni.

Kufufua bomba la mafuta: Fursa ya kupanua njia za usafirishaji wa mafuta ya Iraq

Katika sekta ya uchumi, kufufua bomba la mafuta linalounganisha Kirkuk, Haditha na Baniyas ni mojawapo ya masuala muhimu yaliyojadiliwa wakati wa ziara hiyo.

Ahmad al-Sharaa, anayejulikana kama Abu Mohammad al-Jolani, amethibitisha kuwa mazungumzo kuhusu bomba hilo yalifanyika. Mradi huo unaweza kuipa Iraq njia ya kufikia Bahari ya Mediterania na kupunguza kwa kiasi fulani utegemezi wake kwa njia za usafirishaji wa mafuta zilizo hatarini katika Ghuba ya Uajemi na Mlango-Bahari wa Hormuz.

Hata hivyo, umuhimu wa wazo hilo haumaanishi kwamba mradi huo tayari uko tayari kutekelezwa au kwamba faida zake zimehakikishwa. Utekelezaji wake unahitaji tathmini za kiufundi na kifedha, dhamana za kiusalama, kubainisha gharama za ukarabati na kuweka wazi masharti ya uendeshaji na usafirishaji wa mafuta.

Katika suala hilo, Alwan alisema kuwa makubaliano ya kiuchumi yataendelea kuwa na ufanisi mdogo iwapo hayatakuwa na ratiba za utekelezaji, mifumo ya wazi ya usimamizi na dhamana za kifedha zilizo bayana.

Alionya kwamba makubaliano hayo yanaweza kuishia kuwa matangazo ya vyombo vya habari yasiyoleta mabadiliko katika bajeti au fursa za ajira. Hali hii inajitokeza wakati Iraq inakabiliwa na shinikizo la kifedha na matatizo ya kimuundo kutokana na utegemezi wake mkubwa kwa mapato ya mafuta.

Kutetea diplomasia ya kiuchumi ya Al-Zaidi: Kuanzia usafirishaji wa mafuta hadi Mradi wa Barabara ya Maendeleo

Kwa upande mwingine, Aqil al-Muhammadawi, mshauri wa Muungano wa Vyama vya Wafanyabiashara mjini Baghdad, alitetea ziara za kikanda za Al-Zaidi na kuzitaja kuwa mfano wa diplomasia ya kiuchumi na kisiasa yenye uwiano.

Kwa maoni yake, hatua hizo zinaweza kusaidia kupanua njia za usafirishaji wa mafuta, kuongeza ushirikiano wa uwekezaji na kuendeleza Mradi wa Barabara ya Maendeleo.

Hata hivyo, kufikiwa kwa matarajio hayo kunategemea uwezo wa kubadilisha misimamo iliyotangazwa kuwa mikataba yenye nguvu ya kisheria na miradi mahususi inayotekelezeka, badala ya kutegemea tu kupanua ratiba za ziara za kidiplomasia.