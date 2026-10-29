Mirhashem Hosseini: Kueneza hofu na kukatisha tamaa ni miongoni mwa mbinu za Shetani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt -ABNA- Hojjatul-Islam wal-Muslimin Mirhashem Hosseini, msimamizi wa vyuo vya Kiislamu vya Ayatullah Mojtahedi Tehrani, alihutubia katika hafla ya maombolezo ya siku za Fatimiyya iliyofanyika katika chuo hicho, akisema kuwa dunia ni mahali pa mitihani na matatizo.

Alisema: “Sote tulikuwa katika ulimwengu wa kiroho, kisha Mwenyezi Mungu akatuleta katika maisha haya ya duniani ili tukabiliane na magumu, tujaribiwe, tuimarike na hatimaye turudi Kwake.” Alifafanua kuwa, kama baba anayemruhusu mtoto wake kupitia magumu ili awe imara, au mama anayemnyonyesha mtoto ili mfumo wake wa mmeng’enyo wa chakula ujiandae hatua kwa hatua kupokea chakula kingine, ndivyo changamoto za maisha zinavyoweza kumwandaa mwanadamu kukua na kuimarika.

Aliongeza kuwa dunia ni mahali pa mitihani na kuimarika kwa binadamu, na kwamba watu wengi hudanganywa na Shetani katika mazingira haya yenye changamoto. Kwa sababu hiyo, Mwenyezi Mungu aliwatuma duniani nuru takatifu 14 ili kuwaongoza wanadamu na kuwazuia kupotea njia.

Hosseini alisema kuwa dunia imejaa vishawishi kutoka kwa mashetani wa majini na wanadamu, ambao hujaribu kuwanyang’anya watu matumaini na kuwajaza hofu. Hata hivyo, nuru takatifu 14, yaani Ahlul-Bayt (as), wamekuja kuwaongoza watu na kuwapa utulivu wa moyo.

Alinukuu aya ya Qur’ani isemayo: “Hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, nyoyo hutulia” (Ar-Ra’d: 28), akisisitiza kwamba mwanadamu anapaswa kumwelekea Mwenyezi Mungu ili kupata utulivu wa kweli.

Mwenyezi Mungu ndiye chanzo cha utulivu katika maisha haya

Mwanazuoni huyo alisema kuwa Qur’ani inathibitisha wazi kwamba kumkumbuka Mwenyezi Mungu huleta utulivu wa moyo. Alisisitiza kuwa katika dunia yenye misukosuko, watu wanapaswa kumtegemea Mwenyezi Mungu na pia kuwa chanzo cha utulivu kwa familia zao.

Alisema kuwa hata pale ambapo hofu na misukosuko vinapotokea ndani ya familia, mtu anapaswa kusaidia kuleta utulivu kwa wengine kupitia kumkumbuka Mwenyezi Mungu.

Alieleza kuwa licha ya Ahlul-Bayt (as) na watu watano watakatifu kukabiliwa na mitihani na misiba mikubwa, familia yao ilikuwa na utulivu na mafanikio. Alikumbusha pia mfano wa marehemu Ayatullah Mojtahedi na Ayatullah Haqqshenas, ambao, kwa mujibu wake, walibaki watulivu hata wakati wa vitisho vya mauaji na vita. Walihimiza watu kutokuwa na hofu, kusoma maombolezo ya Imam Hussein (as) na kuswali sala kwa wakati wake.

Hosseini alionya kwamba maadui wa Kizayuni wanaeneza ujumbe wa kutisha na kauli zinazowakatisha tamaa watu, hasa vijana, kiasi cha baadhi yao kuhisi kuwa maisha hayana maana katika mazingira hayo. Alitaja hali hiyo kuwa mbinu ya adui inayolenga kueneza hofu na kukata matumaini, akiwataka watu wawe macho, wamtegemee Mwenyezi Mungu na Ahlul-Bayt (as), na waepuke kuwatisha wengine.

Mikondo miwili katika jamii: Shukrani na kutokuwa na shukrani

Akizungumzia nafasi ya Ahlul-Bayt (as) katika kuimarisha matumaini, Hosseini alisema kuwa Shetani hujitahidi kueneza hofu na kukata tamaa, ilhali Ahlul-Bayt (as) hueneza matumaini na utulivu katika jamii.

Alisisitiza umuhimu wa kushirikiana na watu wanaotoa matumaini, hasa wakati wa misiba na matatizo, badala ya watu wanaoongeza huzuni na kukatisha tamaa.

Mwanazuoni huyo pia alieleza kuwa kuna mikondo miwili katika jamii: mkondo wa shukrani na mkondo wa kutokuwa na shukrani. Kwa maoni yake, familia na watu wanaojifunza kushukuru huwa na nafasi nzuri zaidi ya kujenga maisha yenye utulivu na mafanikio, huku kutokuwa na shukrani kukihatarisha mahusiano na hali ya kiroho.

Aliongeza kuwa mtu anayepiga hatua katika safari ya kiroho hufundishwa kumwogopa Mwenyezi Mungu na kukumbuka Siku ya Kiyama. Kwa mujibu wake, hofu hiyo inayotokana na kumtambua Mwenyezi Mungu ni hofu yenye manufaa, kwa kuwa humsaidia mwanadamu kujiepusha na makosa na kujiandaa kwa maisha ya Akhera.

Watu wenye ikhlasi hujifungamanisha na mafundisho ya Bibi Fatima (as)

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, msimamizi huyo wa chuo cha Kiislamu alisema kuwa kujifungamanisha na Bibi Fatima Zahra (as) kuna athari kubwa katika maisha ya kiroho ya mwanadamu.

Aliwahimiza waumini kumwomba Mwenyezi Mungu kupitia tawassul kwa Bibi Fatima (as), kushiriki katika majlisi za maombolezo kwa ikhlasi na kujitahidi kuimarisha usafi wa nia katika maisha yao yote.

Alisema kuwa kadiri mtu anavyokuwa na ikhlasi zaidi, ndivyo anavyozidi kuakisi mafundisho na mwenendo wa Bibi Fatima (as).

Hosseini alihitimisha kwa kusema kuwa marehemu Haji Agha Mojtahedi na Haji Agha Haqqshenas walikuwa wamejifungamanisha kwa karibu na Bibi Fatima (as). Alisisitiza kwamba mtu anayejenga uhusiano wa kiroho na Bibi Fatima (as) anaweza kuwa chanzo cha wema kwa wengine kulingana na uwezo wake.

Aliwahimiza waumini kufuata mfano wa Bibi Fatima (as) kwa kutetea haki na kusimama pamoja na haki katika hali zote.