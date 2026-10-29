Hotuba ya Fadakiyya; dhihirisho la busara ya kidini na ukosoaji wa kuweka maslahi ya kisiasa badala ya ukweli

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt -ABNA-, Hojjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Mohsen Mohajernia, akifafanua vipengele vya busara inayozingatia tunu katika Hotuba ya Fadakiyya ya Bibi Fatima Zahra (amani iwe juu yake), alisisitiza kwamba kwa mujibu wa mantiki ya busara ya kidini, tunu za msingi kama vile kumpwekesha Mwenyezi Mungu, ukweli, uadilifu na kushikamana na misingi ya dini zinapaswa kuwa msingi wa maamuzi ya kisiasa na kijamii. Alionya kuwa misingi hiyo haipaswi kupuuzwa kwa sababu ya maslahi ya muda mfupi au juhudi za kupata madaraka.

Alieleza kuwa Hotuba ya Fadakiyya ni mfano wa namna ya kukabiliana kwa uelewa na kupotoka kutoka katika vigezo vya kidini, huku ikibainisha matokeo ya kupotoka huko kwa jamii ya Kiislamu.

Kikao cha kumi katika awamu ya kumi na sita ya mfululizo wa majukwaa ya mijadala huru ya kitaaluma, kilichokuwa na mada “Busara ya Kidini: Kuanzia Tafakuri hadi Utawala,” kilifanyika kwa hotuba ya Hojjatul-Islam wal-Muslimin Dkt. Mohsen Mohajernia. Mkutano huo uliandaliwa sambamba na jukwaa la 315 la mijadala huru la Kituo cha Utamaduni cha Tulu-e Mehr, kwa ushirikiano na Jumuiya ya Uratibu wa Wafuasi wa Imam na Uongozi katika Mkoa wa Qom pamoja na Taasisi ya Utafiti wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Chuo Kikuu cha Tulu-e Mehr. Ulifanyika kwa njia ya ana kwa ana na mtandaoni.

Busara inayozingatia tunu: Mfumo wa kuelewa dini na utawala

Mwanzoni mwa hotuba yake, Dkt. Mohajernia alirejelea mijadala ya awali kuhusu aina mbalimbali za busara na kufafanua dhana ya busara inayozingatia tunu. Alisema kuwa hii ni namna ya kuutazama uhai na kufanya maamuzi ambapo tunu za mwisho, malengo ya kidini na madhumuni ya juu ya kibinadamu huwekwa katikati ya mipango ya mtu binafsi na jamii.

Alieleza kuwa katika mfumo huu, mwanadamu hufanya maamuzi, hupanga mipango, hujenga utambulisho wake na kuhalalisha shughuli pamoja na taasisi za kijamii kwa kuzingatia mtazamo maalumu wa ulimwengu na mfumo wa tunu. Kwa mtazamo huo, dini na tunu za juu si sehemu tu ya maisha, bali ni miongozo inayopaswa kuelekeza siasa, utamaduni, jamii na utawala.

Mwanazuoni huyo wa taasisi za kidini na chuo kikuu alisisitiza nafasi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika mfumo huu wa busara. Alibainisha kuwa tunu za msingi za kidini haziwezi kuwekwa katika kiwango sawa na maslahi yanayobadilika au manufaa ya muda mfupi. Ingawa maamuzi mengi ya kiutendaji na kijamii yanaweza kubadilika kulingana na mazingira, misingi ya kidini inapaswa kubaki kuwa kipimo cha kutathmini maamuzi hayo.

Katika kufafanua hoja hii, Dkt. Mohajernia alirejelea mwenendo wa Mtume Muhammad (amani na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na Ahlul-Bayt wake) alipokabiliana na mapendekezo ya makabila ya Kikureshi ya kufanya maridhiano kwa kuachana na misingi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Alitaja msimamo thabiti wa Mtume katika kutekeleza ujumbe wake kuwa mfano wa kutanguliza tunu za msingi mbele ya maslahi ya madaraka na manufaa.

Pia alikumbusha msimamo wa Abul-Fadhl al-Abbas (amani iwe juu yake) katika tukio la Karbala, akisisitiza uhusiano kati ya uaminifu kwa misingi ya imani na uwajibikaji katika vitendo.

Hotuba ya Fadakiyya: Kufichua kupotoka kutoka katika tunu za msingi za jamii ya Kiislamu

Sehemu kuu ya hotuba ya Dkt. Mohajernia ilijikita katika uchambuzi wa Hotuba ya Fadakiyya ya Bibi Fatima Zahra (amani iwe juu yake). Akirejelea mazingira ya kisiasa na kijamii baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w.), aliitaja hotuba hiyo kuwa maandishi muhimu katika kuelewa uhusiano kati ya tunu za kidini, mamlaka ya kisiasa na wajibu wa kijamii.

Akizungumzia msimamo wa Bibi Fatima Zahra (a.s.) katika Msikiti wa Madina, alieleza kwamba katika kukabiliana na matukio yaliyotokea baada ya kufariki kwa Mtume, Bibi Fatima hakutosheka na kuwasilisha madai binafsi pekee. Badala yake, alijadili masuala ya msingi na kukosoa mwelekeo ambao, kwa mujibu wa msimamo wake, ulikuwa umeanza kujitenga na kanuni na vigezo vya msingi vya jamii ya Kiislamu.

Kwa mujibu wa Mohajernia, mojawapo ya mada kuu za hotuba hiyo ni suala la Saqifa na uhusiano kati ya matini za kidini na maamuzi ya kisiasa. Katika uchambuzi wake wa Hotuba ya Fadakiyya, alisema kuwa kwa mujibu wa mantiki ya hoja za Bibi Fatima Zahra (a.s.), kuweka mamlaka na maslahi ya kisiasa badala ya ukweli na vigezo vya kidini kunaweza kusababisha jamii ya Kiislamu kupotoka kutoka katika njia yake sahihi.

Mwanazuoni huyo aliongeza kuwa kwa mtazamo wa busara inayozingatia tunu, haiwezekani kuchukulia kufikiwa kwa matokeo fulani ya kisiasa au kuzuia mgogoro unaoweza kutokea kuwa kipimo cha mwisho cha usahihi wa uamuzi. Badala yake, ni lazima kuchunguza ni kwa kiwango gani uamuzi huo unalingana na misingi ya msingi, uadilifu na wajibu wa kidini.

Akirejelea kauli “أَلا فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا” katika Hotuba ya Fadakiyya, alieleza kuwa Bibi Fatima Zahra (a.s.), alipokosoa visingizio vilivyotolewa kwa jina la kuzuia fitna, alisisitiza kwamba maamuzi yanayotokana na tathmini potofu ya maslahi yanaweza yenyewe kuwa chanzo cha migogoro na migawanyiko.

Kuanzia Saqifa hadi unafiki na mifarakano: Matokeo ya kuachana na busara ya kidini

Mkuu wa Taasisi ya Utafiti wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Chuo Kikuu cha Tulu-e Mehr aliendelea kueleza vipengele vingine vya Hotuba ya Fadakiyya. Alisema kuwa katika hotuba hiyo, Bibi Fatima Zahra (a.s.) alizungumzia masuala kama vile kurejea katika ujinga wa zama za kabla ya Uislamu, unafiki, fitna, nafasi ya Shetani katika kumpotosha mwanadamu na migawanyiko miongoni mwa Waislamu, akiyahusisha na matukio yaliyofuata baada ya kufariki kwa Mtume.

Akifafanua mada hizo, alisema kuwa katika uchambuzi wa busara inayozingatia tunu, kupotoka kutoka katika misingi ya msingi si kosa dogo la kufanya uamuzi tu. Kunaweza kuwa na matokeo mapana kwa utambulisho wa kidini wa jamii, mshikamano wa kijamii na mwelekeo wa baadaye wa utawala.

Kwa mujibu wake, mamlaka ya kisiasa yanapogeuka kuwa kipimo kikuu cha kufanya maamuzi, na tunu za kidini zinapotumiwa kuhalalisha maamuzi ambayo tayari yamefanywa, uwezekano wa kuachana na ukweli na kudhoofika kwa imani ya kijamii huongezeka. Kwa hiyo, Hotuba ya Fadakiyya inaweza kutazamwa katika muktadha wa fikra za kisiasa kama juhudi za kurejesha vigezo halisi vya kidini katika kutathmini mamlaka na utendaji wa kisiasa.

Mwanazuoni huyo pia alizungumzia matumizi ya tashbihi na alama katika Hotuba ya Fadakiyya, akirejelea mfano wa Bibi Fatima Zahra (a.s.) wa kulifananisha suala la ukhalifa na ngamia. Alieleza kuwa matumizi ya alama zilizokuwa zinaeleweka kwa wasikilizaji wa wakati huo yalisaidia kufikisha ujumbe wa ukosoaji na kufichua matokeo ya kuchukua mamlaka ya ukhalifa bila haki.

Aliongeza kuwa namna hiyo ya kujieleza, pamoja na kuwa na nguvu ya kifasihi na kimahubiri, pia ilikuwa na hoja za kisiasa na kimaadili. Hoja hizo ziliweka masuala ya uhalali wa mamlaka, haki na matokeo ya maamuzi ya kijamii katika kitovu cha mjadala.

Busara ya kidini: Kuunganisha misingi ya imani na uwajibikaji wa kijamii

Dkt. Mohajernia alisisitiza kuwa busara ya kidini haimaanishi kuacha kutumia akili na kufanya tathmini. Badala yake, inamaanisha kuelekeza maamuzi kwa kuzingatia tunu na malengo ya msingi.

Alisema kuwa katika mfumo huu, tathmini ya shughuli za kisiasa na kijamii inapaswa kwenda zaidi ya kupima faida na hasara za muda mfupi.

Akirejelea kanuni kwamba kwa mtazamo wa kidini mwanadamu anawajibika kwa majukumu yake, alinukuu kwa maana ujumbe wa Imam Khomeini (r.a.) kwamba mwanadamu amepewa jukumu la kutekeleza wajibu wake, huku matokeo ya mwisho yakiwa mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Alitaja mtazamo huo kuwa unaonyesha kutanguliza wajibu na kushikamana na misingi badala ya kutegemea matokeo pekee.

Kwa mtazamo huu, Hotuba ya Fadakiyya si simulizi la mgogoro wa kihistoria pekee. Pia inaweza kuwa msingi wa kutafakari vigezo vya kufanya maamuzi, uhusiano kati ya maadili na mamlaka, wajibu wa viongozi na matokeo ya kuacha misingi ya msingi katika utawala.

Katika kuhitimisha hoja zake, Dkt. Mohajernia alisisitiza nafasi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu, ukweli, uadilifu na umoja katika mfumo wa busara inayozingatia tunu. Alibainisha kuwa utawala wa kidini unaweza kubaki sambamba na misingi yake ya kiitikadi pale ambapo tunu za msingi zinakuwa kipimo cha kutathmini maamuzi na sera, badala ya kutengwa pembeni ili kuhalalisha maslahi ya muda mfupi.

Mkutano huo uliendelea na mfululizo wa mijadala kuhusu “Busara ya Kidini: Kuanzia Tafakuri hadi Utawala”, ukijikita katika kuchunguza uwezo wa Hotuba ya Fadakiyya ya Bibi Fatima Zahra (a.s.) katika kufafanua uhusiano kati ya tunu za kidini, ukosoaji wa mamlaka ya kisiasa na uwajibikaji wa kijamii.