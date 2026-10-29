Ziara ya kuagana ya Balozi wa Iran nchini Uganda kwa Mufti wa nchi hiyo / Msisitizo wa kuimarisha uhusiano wa pande mbili

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt -ABNA-, Majid Safar alitoa kauli hizo siku ya Jumanne, tarehe (20 Oktoba 2026), wakati wa ziara ya kuagana na Mufti Mkuu wa Uganda, Dkt. Sheikh Shaban Ramadan Mubaje, katika makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Uganda (UMSC), jijini Kampala. Ziara hiyo ilifanyika kuelekea mwisho wa kipindi chake cha uwakilishi wa kidiplomasia nchini Uganda.

Katika hotuba yake, Safar alimshukuru Mufti Mkuu na wananchi wa Uganda kwa mapokezi mazuri na ushirikiano waliompa katika kipindi chote cha utumishi wake nchini humo. Alisema:

“Mheshimiwa Mufti, nakushukuru kwa ukarimu wako mkubwa na wema ulionitendea.”

Aidha, alizungumzia mzozo unaoendelea katika eneo la Ghuba ya Uajemi, akieleza kuwa shambulio dhidi ya Iran lilikuwa kitendo cha uchokozi. Alisisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa na nchi yake kujibu shambulio hilo zilikuwa katika mfumo wa kujilinda na kwa mujibu wa sheria za kimataifa zinazohusu mamlaka na uhuru wa mataifa.

Akizungumzia nafasi ya Uganda kama mwenyekiti wa Harakati ya Nchi Zisizofungamana na Upande Wowote (NAM), ambayo Iran na Uganda ni wanachama wake, balozi huyo alisema nchi hizo mbili zinaweza kutumia ushirikiano wao wa kidiplomasia kama msingi wa kuimarisha zaidi uhusiano na kupanua ushirikiano wa pande mbili.

Iran yaonesha utayari wa kushirikiana katika sayansi na elimu

Safar alieleza fursa zilizopo za kupanua ushirikiano katika nyanja za kubadilishana utamaduni, sayansi na elimu. Alisema Iran iko tayari kushirikiana na Uganda katika kubadilishana tafiti, maarifa, ujuzi na utaalamu wa kisayansi, hatua ambazo zinaweza kuchangia maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kitaifa nchini Uganda.

Kampuni za Iran zafanya shughuli nchini Uganda

Balozi huyo alisema kuwa kampuni kadhaa za Iran tayari zinafanya kazi nchini Uganda, huku kampuni nyingine zikionyesha nia ya kuchunguza fursa za uwekezaji nchini humo, hususan katika sekta ya kilimo.

Aliongeza:

“Kwa sasa, kampuni kadhaa za Iran zinafanya kazi nchini Uganda, na nyingine ziko tayari kuchunguza fursa za uwekezaji katika maeneo kama kilimo cha mazao yanayozalisha mafuta na ufugaji. Upatikanaji wa ardhi, hali nzuri ya hewa na uwepo wa rasilimali nyingine za asili ni miongoni mwa mambo yanayofanya fursa hizi kuvutia.”

Safar pia alisisitiza kuwa Iran iko tayari kupokea idadi kubwa zaidi ya wanafunzi wa Uganda katika taasisi zake za elimu ya juu. Alieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kupanua ushirikiano wa kisayansi na kitaaluma, pamoja na kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili.

Kwa upande wake, Mufti Mkuu Mubaje alitoa pole kufuatia kifo cha hivi karibuni cha baba wa balozi huyo wa Iran. Pia alimshukuru Safar kwa huduma alizotoa katika kipindi chake cha uwakilishi nchini Uganda kwa niaba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na wananchi wa nchi hiyo.

Mufti Mkuu aliishukuru pia serikali ya Uganda kwa kuendeleza ushirikiano wa pande mbili na Iran na kwa kuheshimu uhuru wa dini.

Alisema:

“Sisi Waislamu pia tunaishukuru serikali kwa kutupatia uhuru wa kuabudu na kutekeleza imani yetu ya kidini, kama ilivyo kwa makundi mengine ya kidini.”

Aidha, Mufti Mubaje alisifu uhusiano wa karibu ambao balozi wa Iran alikuwa nao na Baraza Kuu la Waislamu Uganda katika kipindi chote cha utumishi wake.

Alisema:

“Tunakuombea mafanikio katika majukumu yako mapya. Bila shaka, tutakukumbuka sana.”

Mufti Mkuu pia alizitaka pande zinazohusika katika mzozo unaoendelea katika eneo la Ghuba ya Uajemi kutatua tofauti zao kwa njia za amani.

Sheikh Muhammad Ali Waiswa, Naibu Mufti Mkuu wa Uganda, pamoja na Bi. Hajia Sophie Safina Kinyangi, Mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Wanawake Waislamu Uganda, nao walimpongeza balozi huyo kwa uongozi wake na msaada alioutoa kwa wananchi wa Uganda katika kipindi cha utumishi wake.

Mwisho wa mkutano huo, Sheikh Mubaje alimkabidhi Safar zawadi za ukumbusho zilizopambwa kwa nembo ya Baraza Kuu la Waislamu Uganda, kama ishara ya kuthamini huduma na ushirikiano wake na taasisi hiyo ya Kiislamu.

Kabla ya kuondoka Uganda, Safar pia alishiriki katika mahojiano ya moja kwa moja ya redio kupitia Radio Bilal, inayohusishwa na Baraza Kuu la Waislamu Uganda, ambapo aliagana na wananchi wa Uganda.