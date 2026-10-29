Wajibu Mzito wa Wazazi katika Kuhakikisha Watoto Wao Wanadumisha Dini

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (A.S) -ABNA- Miongoni mwa mambo yanayowasumbua sana wazazi waumini ni changamoto za malezi katika zama za sasa na kiwango cha wajibu wao wa kisharia na kisheria kuhusu watoto wanaopotoka au kupuuza wajibu wa kidini kama vile swala na hijabu.

Wazazi wanapaswa kuwakumbusha watoto wao kwa kiwango gani? Ikiwa juhudi zao hazitazaa matunda, wajibu wao utakuwa upi? Na pale ambapo wajibu wa kuamrisha mema unapoingia katika mgongano na kudumisha uhusiano wa kihisia au kuunga undugu, wanapaswa kufanya nini?

Haya ni maswali muhimu ambayo majibu yake sahihi yanapaswa kutafutwa katika Sunna, aya za Qur’ani Tukufu na mafundisho ya Ahlul-Bayt (A.S.).

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Muhammad Shahroudi, kwa kutegemea aya za Qur’ani na mafundisho ya dini, anajibu maswali haya kama ifuatavyo:

Wajibu wa wazazi katika kuwalinda watoto wao na adhabu ya Akhera

Mwenyezi Mungu Mtukufu anazungumzia waziwazi katika Qur’ani Tukufu wajibu wa kuilinda familia dhidi ya moto wa Jahannamu, pale Anaposema:

“Jilindeni nafsi zenu na watu wa familia zenu dhidi ya moto ambao kuni zake ni watu na mawe.”

(Qur’ani Tukufu, Suratul-Tahrim 66:6)

Wazazi wana wajibu wa kuwalinda watu wa familia zao dhidi ya moto huo. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu ambayo inapaswa kutekelezwa.

Katika suala hili, kuna jambo muhimu sana la kuzingatia:

Ikiwa baba na mama watatekeleza wajibu wao na kufanya juhudi zote zilizo ndani ya uwezo wao ili watoto wao wasimamishe swala, wavae hijabu na kuzingatia maadili ya kidini, lakini mwishowe wasifanikiwe na watoto wakaamua kufuata njia nyingine, basi wazazi hao hawatawajibishwa Siku ya Kiyama kwa matokeo hayo.

Mbele ya Mwenyezi Mungu, hawataulizwa kwa nini mtoto wao hakuvaa hijabu au hakuswali, bali wataweza kusema:

“Tumetekeleza wajibu wetu, lakini juhudi zetu hazikuzaa matunda.”

Maana yake ni kwamba, mwanadamu amepewa jukumu la kutekeleza wajibu wake, si kuhakikisha matokeo fulani yanapatikana. Mara tu anapokamilisha wajibu wake kwa kiwango kinachotakiwa, hatalaumiwa kwa matokeo ambayo hayakuwa ndani ya uwezo wake.

Kupuuza malezi ya kidini kunaweza kusababisha wazazi kuwajibishwa

Hata hivyo, hali inakuwa tofauti na hatari pale ambapo wazazi wanapuuza wajibu wao.

Katika riwaya za Kiislamu, imeelezwa:

“Katika haki za mtoto kwa mzazi wake ni kumpa jina zuri, kumlea kwa maadili mema na kumfundisha Qur’ani.”

Baba na mama wana wajibu wa kuhakikisha kuwa haki hizi zinatimizwa. Ikiwa watapuuza haki hizo na kushindwa kutekeleza wajibu wao katika malezi ya watoto, wanaweza kushiriki katika dhambi zinazotokana na upungufu huo wa malezi. Vivyo hivyo, ikiwa watawalea watoto wao vizuri, wanaweza kupata sehemu ya thawabu zinazotokana na matendo mema ya watoto hao.

Kwa hiyo, uzembe katika malezi ya kidini unaweza kuwa sababu ya wazazi kuhojiwa na Mwenyezi Mungu Siku ya Kiyama.

Nini kifanyike ikiwa kuwaonya watoto kunaweza kuharibu uhusiano wa kifamilia?

Huenda mtu akauliza: Ikiwa kutoa nasaha, kuamrisha mema na kukataza maovu ndani ya familia kunaweza kusababisha matatizo, kama vile kukatika kwa uhusiano wa kindugu au kuzuka kwa chuki na kinyongo, wajibu wa mzazi utakuwa upi?

Katika hali kama hizi, mtu anapaswa kupima mambo kwa kuzingatia kanuni ya kutanguliza jambo lenye umuhimu mkubwa zaidi kuliko lile lenye umuhimu mdogo.

Mara nyingi, kutekeleza wajibu wa kidini kama swala na hijabu kuna umuhimu mkubwa zaidi kuliko hali ambapo mtoto anaweza kukasirikiana na wazazi wake kwa kipindi fulani. Bila shaka, mtoto kugombana na wazazi wake ni kosa kubwa pia, lenye madhara na matokeo yake.

Kwa hiyo, ikiwa kukataza maovu kuna uwezekano wa kuleta matokeo mazuri, basi ni wajibu kutekeleza jukumu hilo kwa kuzingatia masharti yake.

Hata hivyo, ikiwa kufanya hivyo kutasababisha tatizo jingine, ni lazima kupima hali hiyo kwa makini.

Ikiwa kudumisha uhusiano wa kihisia na kuunga undugu kuna umuhimu mkubwa zaidi katika kipindi hicho, basi mtu anaweza kuacha kutoa onyo hilo kwa wakati huo.

Lakini ikiwa kulinda wajibu wa kidini, kama swala na hijabu, kuna umuhimu mkubwa zaidi, jambo ambalo mara nyingi huwa hivyo, basi hakuna tatizo ikiwa mtoto atakasirika au kuwa na uhusiano usio mzuri na wazazi wake kwa muda fulani.

Katika hali hiyo, mtu anayewajibika anapaswa kuchunguza kwa makini madhara yanayoweza kutokea, kupima uzito wa kila jambo na kuchagua kile kinachopewa kipaumbele kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu na busara.

Hitimisho

Wazazi wana wajibu mkubwa wa kuwalea watoto wao katika misingi ya dini, kuwafundisha swala, hijabu na maadili mema. Hata hivyo, wajibu wao ni kufanya juhudi zinazotakiwa, si kuhakikisha kwamba watoto wao watafuata kila wanachofundishwa.

Ikiwa wazazi watatekeleza wajibu wao kwa ukamilifu kadiri ya uwezo wao, hawatawajibishwa kwa kushindwa kwa matokeo. Lakini wakipuuza malezi ya kidini, wanaweza kuwajibishwa mbele ya Mwenyezi Mungu.

Aidha, katika kutekeleza wajibu wa kuamrisha mema na kukataza maovu, wazazi wanapaswa kutumia hekima, kuzingatia masharti ya kisharia na kupima umuhimu wa mambo mbalimbali, huku wakijitahidi kulinda dini na kudumisha uhusiano wa kifamilia.