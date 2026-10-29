Kuchunguza vipengele vya fiqhi, itikadi na malezi katika mafundisho ya Ayatullah Mirza Hasan-Ali Marwarid (R.A)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (Aas) -ABNA-, likinukuu vyanzo vya habari vya ndani, Taliban wamewaonya familia 250 zinazoishi katika mitaa ya 44 na 63 ya eneo la Kata-ye Bolandi, Dasht-e Barchi, linalokaliwa kwa wingi na Washia, magharibi mwa Kabul, Afghanistan, kwamba zinapaswa kuondoka katika nyumba zao.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Taliban wametangaza kuwa ikiwa familia hizo zitakataa kuondoka, wafungwa 30 waliowahi kupinga suala hilo hawataachiliwa huru. Aidha, wakazi wa eneo hilo watakabiliwa na hatari ya kukamatwa na kubomolewa kwa nyumba zao.

Vyanzo vya habari vya ndani vinasema vitisho hivyo vimetokana na mgogoro kuhusu umiliki wa takribani jerib 41 za ardhi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, mtu mmoja anayedai kuwa ardhi hizo ni mali ya “Pashtunibank” ametaka kuchukua eneo hilo. Hata hivyo, wakazi wamekataa madai hayo.

Ripoti hiyo inaeleza kuwa familia za Kata-ye Bolandi zimeishi katika eneo hilo kwa zaidi ya miaka 30 na zina nyaraka na ushahidi wa kuthibitisha umiliki wao. Vyanzo hivyo pia vinasema kuwa serikali zilizotangulia za Afghanistan, kuanzia utawala wa Dkt. Najibullah hadi serikali ya Ashraf Ghani, zilitambua haki ya wakazi hao kumiliki ardhi hizo.

Kukamatwa kwa mwakilishi wa mtaa na wazee wa eneo hilo

Vyanzo hivyo vimesisitiza kuwa Asadullah Mirzaei, mwakilishi wa mtaa (wakil-e gozār), pamoja na baadhi ya wazee na viongozi wa jamii, walikamatwa walipokuwa wakipinga kunyakuliwa kwa ardhi hizo na kutetea haki za umiliki za wakazi.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, watu hao wamefungwa katika makao makuu ya polisi au amri ya jeshi la Kabul. Kukamatwa kwao kumetokea wakati wakazi wa eneo hilo wanapotaka nyaraka za umiliki zichunguzwe na hatua zichukuliwe kuzuia kunyakuliwa kwa takribani viwanja 250.

Vyanzo vya habari vya ndani pia vimeripoti kuwa watu wengine 30 bado wamefungwa kuhusiana na kesi hiyo. Hata hivyo, hakuna maelezo huru yaliyotolewa kuhusu utambulisho wa wafungwa hao, mashtaka yanayowakabili au hali ya kisheria ya kesi hiyo.

Historia ya migogoro ya ardhi katika magharibi mwa Kabul

Ripoti za vyombo vya habari vya Afghanistan zinaonyesha kuwa migogoro kuhusu umiliki wa ardhi na ubomoaji wa nyumba za makazi katika maeneo yanayokaliwa na Wahazara magharibi mwa Kabul imekuwa ikijitokeza katika miezi ya hivi karibuni.

Gazeti la Etilaatroz, katika ripoti yake ya tarehe 1 Oktoba 2026 kuhusu ubomoaji wa nyumba za Wahazara magharibi mwa Kabul, liliripoti kuwa Taliban walianza kubomoa nyumba na kulazimisha wakazi kuhama katika eneo la Regression, Dasht-e Barchi, wakidai kuwa ardhi hizo ni mali ya serikali.

Kwa mujibu wa chombo hicho cha habari, zaidi ya familia 1,500 katika eneo la Regression zililazimika kuhama katika miezi iliyotangulia. Wakazi wa eneo hilo walisema kuwa nyaraka za kimila za umiliki na historia yao ya kuishi katika eneo hilo hazikuzuia ubomoaji wa nyumba zao.

Aidha, chombo kingine cha habari kiliripoti tarehe 13 Septemba 2026 kuwa manispaa inayoongozwa na Taliban ilikuwa imepiga marufuku ununuzi, uuzaji na ujenzi wa ardhi katika eneo la Qala-e Qazi, Dasht-e Barchi, hadi itakapotangaza vinginevyo.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, uamuzi huo ulifuatia ombi la tume ya Taliban inayohusika na kuzuia uporaji wa ardhi na kurejesha ardhi zilizonyakuliwa.

Ukosefu wa dhamana za kisheria katika migogoro ya ardhi

Shirika la Umoja wa Ulaya la Masuala ya Hifadhi ya Wakimbizi (EUAA), katika ripoti yake kuhusu hali ya Afghanistan iliyochapishwa Februari 2026, pia lilizungumzia mchakato wa Taliban wa kurejesha ardhi zinazodaiwa kuwa mali ya serikali.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika baadhi ya maeneo ya Afghanistan, maeneo makubwa ya ardhi yametambuliwa kuwa mali ya serikali au ardhi ya emirate. Shirika hilo linaeleza kuwa katika baadhi ya matukio, mchakato huo umeambatana na ukosefu wa uwazi na dhamana za kisheria, huku wamiliki walioathirika wakikosa fursa za kuwasilisha nyaraka, kupinga maamuzi au kupata fidia.

Hata hivyo, madai kuhusu umiliki wa ardhi katika Kata-ye Bolandi, uhalali wa nyaraka za familia hizo, idadi kamili ya watu waliokamatwa na vitisho vilivyotolewa dhidi ya wakazi bado havijathibitishwa kwa njia huru.

Vilevile, hakuna taarifa rasmi ya Taliban kuhusu suala hili iliyopatikana katika ripoti zilizochunguzwa.