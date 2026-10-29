Gharibabadi alisisitiza kuimarisha diplomasia ya kisheria, kimataifa na ya pande nyingi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, mkutano wa kitaalamu wa wakurugenzi na wataalamu wa kitengo cha sheria na kimataifa cha wizara ya mambo ya nje ulifanyika kwa ushiriki wa Kazem Gharibabadi, naibu waziri wa mambo ya nje wa masuala ya kisheria na kimataifa

Gharibabadi katika mkutano huu wa saa tatu, wakati akielezea hali ya sasa na majukumu mazito ya taasisi ya diplomasia ya nchi, alielezea kwa kina hatua muhimu zilizochukuliwa na wizara ya mambo ya nje katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu uliopita na wakati wa vita viwili vilivyolazimishwa, na alisisitiza umuhimu wa kuinua jukumu la kazi la wizara hii kwa njia ya kazi, yenye lengo na yenye matokeo katika kutetea haki na maslahi ya kitaifa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran

Akirejelea mabadiliko tata ya mfumo wa kimataifa na vitisho vinavyokabili amani na usalama wa kikanda na kimataifa, alibainisha kwamba shughuli za kidiplomasia lazima, kwa kuchukua mbinu ya kimkakati, ya kuanzisha na yenye matokeo, zitumie kwa ufanisi uwezo wa mashirika ya kimataifa, taasisi za pande nyingi na mifumo ya sheria ya kimataifa kwa ajili ya kuendeleza malengo na maslahi ya kitaifa

Naibu waziri wa mambo ya nje pia, wakati akielezea mikakati ijayo ya wizara ya mambo ya nje katika nyanja ya kisheria na kimataifa, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha diplomasia ya kisheria, kuandika kwa usahihi kumbukumbu za matukio ya ukiukaji wa haki za watu, kufuatilia kwa kuendelea vipengele vya kisheria vya matukio na kuandaa faili kamili za kisheria na kisiasa. Aliorodhesha uchunguzi wa uwezo uliopo wa kuthibitisha uwajibikaji wa kimataifa wa serikali zinazovunja haki na kuchukua hatua madhubuti katika mwelekeo wa kudai haki za watu wa Iran kama moja ya vipaumbele vya nyanja hii

Gharibabadi, akisisitiza umuhimu wa kuinua ubora wa uwepo na ushiriki wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika majukwaa ya kimataifa, alielekeza umuhimu wa kurekebisha na kuboresha mbinu za ushiriki, kutambua fursa mpya na kutumia kwa kiwango cha juu uwezo wa taasisi maalumu za Umoja wa Mataifa. Pia aliona kuimarisha mashauriano yenye lengo na nchi zenye mwelekeo sawa na huru, kuendeleza uundaji wa muungano na kupata msaada wa kimataifa kwa mipango ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama mahitaji ya kuendeleza kwa ufanisi diplomasia ya pande nyingi

Akirejelea asili ya pande nyingi ya masuala ya kimataifa, aliona umuhimu wa uratibu mzuri kati ya nyanja za kisiasa, kisheria, vyombo vya habari na kitaalamu na pia kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi, na alisisitiza kwamba ushirikiano, kubadilishana taarifa na kuepuka shughuli za kisiwa na kazi sambamba kuna jukumu muhimu katika kuinua ubora wa maamuzi na kuongeza ufanisi wa hatua za kidiplomasia