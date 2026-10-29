Mlipuko wa meli tatu za mafuta zilizokiuka sheria wakati wa kupita kinyume cha sheria kwenye Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, idara ya mahusiano ya umma ya Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ilitangaza katika taarifa: meli tatu za mafuta zilizokiuka sheria zililipuka wakati wa kupita kwenye njia isiyoruhusiwa kusini mwa Mlango wa Hormuz na ziliachwa kwenye ufuo wa kusini wa Mlango wa Hormuz

Katika taarifa hiyo inasema:

Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, meli tatu za mafuta zilizokiuka sheria wakati wa kupita kwenye njia isiyoruhusiwa ya kusini ya Mlango wa Hormuz baada ya kugonga bomu la baharini zililipuka na kuungua na ziliachwa kwenye ufuo wa kusini wa Mlango wa Hormuz

Meli hizi, baada ya kuzima mifumo yote ya rada na urambazaji na kupuuza maonyo ya Jeshi la Wanamaji la IRGC, zilijaribu kutoka kwenye njia isiyoruhusiwa ya kusini ya Mlango wa Hormuz, na zililipuka baada ya kugonga bomu la baharini

Jeshi la Wanamaji la IRGC linatangaza kwamba njia isiyoruhusiwa katika Mlango wa Hormuz imechafuliwa na wamiliki na wafanyakazi wa meli wana uwajibikaji kwa kupita kwenye njia hizi na hawapaswi kuzingatia udanganyifu wa CENTCOM katika nafasi ya mtandao

Ukweli unadhihirika uwanjani, hatua yoyote ya uchochezi kwa msaada na uovu wa jeshi la Marekani inayopuuza kanuni za mlango huu itashughulikiwa kwa uthabiti